Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков внесен в базу данных «Миротворца»

Tекст: Мария Иванова

Российский исполнитель и лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков был внесен в базу данных украинского ресурса «Миротворец», передает ТАСС.

На сайте указано, что причиной внесения Жукова стали концерты, которые артист давал в Крыму. В карточке на ресурсе отмечается, что Жуков был добавлен в базу в апреле 2024 года.

Ранее во вторник власти Молдавии потребовали запретить выступление группы «Руки вверх», а также исполнителя Басты на фестивале выпускников в Кишиневе, который намечен на 2 июля. Баста также находится под украинскими санкциями.

Экстремистский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году и содержит, как отмечается, собранную нелегальным путем базу личных данных журналистов, артистов и политиков. В России доступ к «Миротворцу» заблокирован решением суда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве мужчина напал на женщин за прослушивание русских песен, включая композиции группы «Руки вверх!».