Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначного с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.18 комментариев
Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков внесен в базу данных «Миротворца»
Сергей Жуков, лидер группы «Руки вверх», был внесен в базу сайта «Миротворец» после проведения концертов в Крыму.
Российский исполнитель и лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков был внесен в базу данных украинского ресурса «Миротворец», передает ТАСС.
На сайте указано, что причиной внесения Жукова стали концерты, которые артист давал в Крыму. В карточке на ресурсе отмечается, что Жуков был добавлен в базу в апреле 2024 года.
Ранее во вторник власти Молдавии потребовали запретить выступление группы «Руки вверх», а также исполнителя Басты на фестивале выпускников в Кишиневе, который намечен на 2 июля. Баста также находится под украинскими санкциями.
Экстремистский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году и содержит, как отмечается, собранную нелегальным путем базу личных данных журналистов, артистов и политиков. В России доступ к «Миротворцу» заблокирован решением суда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве мужчина напал на женщин за прослушивание русских песен, включая композиции группы «Руки вверх!».