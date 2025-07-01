Премьер Таиланда провела перестановки в правительстве

Tекст: Александра Юдина

Старший представитель партии Pheu Thai Пумтам Вечаячай возглавил Министерство внутренних дел, сменив Мин обороны, передает The New York Times.

Пэтонгтарн также взяла под свой контроль Минкультуры, что позволит ей сохранить должность в правительстве даже при возможной отставке с поста премьера по решению суда.

Конституционный суд вскоре рассмотрит вопрос о начале расследования в отношении Пэтонгтарн, которую обвиняют в нарушении этических норм из-за высказываний в утекшем телефонном разговоре с экс-лидером Камбоджи Хун Сеном.

Перестановки в правительстве, первые с августа, направлены на укрепление позиций коалиции после выхода из нее партии Bhumjaithai, из-за чего правящий блок лишился значительной части поддержки. Блок теперь контролирует около 255 мест в парламенте из 495.

Пэтонгтарн заявила о намерении завершить оставшийся срок, несмотря на усиливающееся давление, а признаки единства в коалиции, по мнению аналитиков, могут стабилизировать инвестиционный климат внутри страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после переговоров военных представители Камбоджи и Таиланда приняли решение отвести войска на прежние позиции вдоль границы, занятые в 2024 году.