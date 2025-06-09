7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.12 комментариев
Эксперт рассказал, как наказать соседей по подъезду за мусор в неположенном месте
Эксперт ЖКХ напомнил о наказании за оставление мусора в подъезде
Оставление мусора в подъезде является нарушением законодательства со штрафными санкциями от двух до трех тыс. рублей по статье 8.2 КоАП, а при повторном нарушении в течение года – от трех до пяти тыс. рублей, рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По его словам, для юридических лиц наказание существенно выше: штраф составляет от 100 до 250 тыс. рублей, а за повторное нарушение – от 250 до 400 тыс. рублей.
Специалист советует сначала попытаться решить проблему с соседом-неряхой путем диалога, если это не помогает, обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, которые могут провести беседу с нарушителем или сделать официальное объявление.
«В крайнем случае можно подать заявление в полицию или Роспотребнадзор. Главное – приложить доказательства: фото или видео, где видно, что мусор стоит постоянно», – отметил Бондарь в беседе с агентством «Прайм».
Ответственность за чистоту в подъездах несут как жильцы, так и управляющие компании, поэтому вопрос следует решать совместно, соблюдая закон, резюмировал эксперт ЖКХ.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутат Колунов напомнил жильцам многоквартирных домов о запрете курения на балконах общего пользования, за нарушение которого предусмотрены штрафы до 1,5 тыс. рублей.