Эксперт рассказал, как наказать соседей по подъезду за мусор в неположенном месте

Эксперт ЖКХ напомнил о наказании за оставление мусора в подъезде

Tекст: Ирма Каплан

По его словам, для юридических лиц наказание существенно выше: штраф составляет от 100 до 250 тыс. рублей, а за повторное нарушение – от 250 до 400 тыс. рублей.

Специалист советует сначала попытаться решить проблему с соседом-неряхой путем диалога, если это не помогает, обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, которые могут провести беседу с нарушителем или сделать официальное объявление.

«В крайнем случае можно подать заявление в полицию или Роспотребнадзор. Главное – приложить доказательства: фото или видео, где видно, что мусор стоит постоянно», – отметил Бондарь в беседе с агентством «Прайм».

Ответственность за чистоту в подъездах несут как жильцы, так и управляющие компании, поэтому вопрос следует решать совместно, соблюдая закон, резюмировал эксперт ЖКХ.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутат Колунов напомнил жильцам многоквартирных домов о запрете курения на балконах общего пользования, за нарушение которого предусмотрены штрафы до 1,5 тыс. рублей.