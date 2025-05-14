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Депутат Колунов напомнил о штрафах за курение на балконах подъездов
Депутат Колунов разъяснил штрафы за курение на общих подъездных балконах
Депутат Колунов напомнил жильцам многоквартирных домов о запрете курения на балконах общего пользования, за нарушение которого предусмотрены штрафы до 1,5 тыс. рублей.
Курение на общих балконах в подъездах многоквартирных домов является правонарушением и может обойтись жильцам в сумму от 500 до 1,5 тыс. рублей, рассказал зампред комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«В соответствии с законом запрещено курить в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов. И если с лифтами, лестницами, подъездами все понятно, то есть еще, казалось бы, неочевидное место – общие подъездные балконы», – отметил он в беседе с ТАСС.
Колунов предупредил, что думать, будто это пространство для курения и ставить там пепельницы, курить на постоянной основе, – ошибочно. Такое поведение является правонарушением и грозит штрафом от 500 до 1,5 тыс. рублей.
По словам депутата, даже курение в собственной квартире может привести к жалобам, если запах табака проникает в жилье соседей, тогда возможно вмешательство управляющей компании, Роспотребнадзора и полиции.
В случае безрезультатности жалоб пострадавшие жильцы могут обращаться в суд с требованием компенсации. За нарушение санитарных норм в таких случаях предусмотрен отдельный штраф до 500 рублей и предупреждение. Эти меры касаются и использования кальянов.
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