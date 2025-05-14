Депутат Колунов напомнил о штрафах за курение на балконах подъездов

Депутат Колунов разъяснил штрафы за курение на общих подъездных балконах

Tекст: Ирма Каплан

Курение на общих балконах в подъездах многоквартирных домов является правонарушением и может обойтись жильцам в сумму от 500 до 1,5 тыс. рублей, рассказал зампред комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«В соответствии с законом запрещено курить в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов. И если с лифтами, лестницами, подъездами все понятно, то есть еще, казалось бы, неочевидное место – общие подъездные балконы», – отметил он в беседе с ТАСС.

Колунов предупредил, что думать, будто это пространство для курения и ставить там пепельницы, курить на постоянной основе, – ошибочно. Такое поведение является правонарушением и грозит штрафом от 500 до 1,5 тыс. рублей.

По словам депутата, даже курение в собственной квартире может привести к жалобам, если запах табака проникает в жилье соседей, тогда возможно вмешательство управляющей компании, Роспотребнадзора и полиции.

В случае безрезультатности жалоб пострадавшие жильцы могут обращаться в суд с требованием компенсации. За нарушение санитарных норм в таких случаях предусмотрен отдельный штраф до 500 рублей и предупреждение. Эти меры касаются и использования кальянов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, частые вечеринки, злоупотребление алкоголем и курение в юности откликнутся резким ухудшением здоровья к 36 годам, установили ученые из Финляндии.