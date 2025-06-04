Миронов объяснил позицию по поводу моратория на смертную казнь

Tекст: Евгения Караваева

Мораторий на смертную казнь был введен не в интересах России, а как уступка Западу, заявил Сергей Миронов ТАСС. По его словам, западные страны навязывают идеологию под видом гуманизма, поощряя тем самым преступников и извращенцев.

Миронов подчеркнул: «Не надо наводить тень на плетень и изображать, что эта мера принята в интересах России. Это очевидная уступка Западу, который под личиной гуманизма навязывает нам идеологию расчеловечивания, в том числе всячески поощряя преступников и извращенцев. И с этим наследием давно пора покончить».

Он также выступил с критикой сторонников моратория, которые, по его мнению, цинично апеллируют к праву на жизнь, но отказывают в нем потенциальным жертвам террористов и маньяков. Миронов заявил, что избежать судебных ошибок поможет предложенный им механизм отсрочки исполнения приговора на год с последующим пересмотром дела.

Ранее он направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой пересмотреть позицию Конституционного суда по вопросу моратория.

Первый зампред комитета Совфеда Артем Шейкин отметил, что возврат смертной казни невозможен ни через поправки, ни через референдум. Предложение Миронова также подверг критике глава комитета Андрей Клишас.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что позиция Владимира Путина по мораторию остается неизменной.