Праздник выпускников «Алые паруса» стартовал в Санкт-Петербурге

Tекст: Ирма Каплан

Открыл праздник выпускников губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, отметив, что «Алые паруса» – это праздник для выпускников всего мира, который дарит всем Россия.

Главным и самым ожидаемым событием праздника станет водно-пиротехническое шоу на Неве с участием брига «Россия», который пройдет по новому маршруту, начав движение у Сенатской площади.

Затем корабль войдет в разведенный створ Дворцового моста, пройдет вдоль Дворцовой набережной, развернется на 360 градусов у Зимней канавки, продолжит движение в сторону Троицкого моста, чтобы поприветствовать выпускников.

Обратный маршрут брига пройдет от Троицкого к Дворцовому мосту вдоль Дворцовой набережной.

«Все лучшие «открыточные» виды акватории Невы станут украшением праздника и незабываемым дополнением к традиционному фейерверку, который обычно длится более 23 минут», – рассказали в пресс-службе «Пятого канала».

Концертная программа традиционно началась в 22.00 на Дворцовой площади. В программе – более сотни артистов, которые будут работать и на сцене, и в воздухе, и на воде.

Ведущие концерта – Митя Хрусталев и Дарья Блохина. Выпускников поздравят Надежда Кадышева, Зара, Bearwolf, Akmal', группы «5УТРА», The Hatters, Вадим Самойлов/Агата Кристи, «Иванушки International».

Представление проходит у Петропавловской крепости, на Дворцовой набережной и на Стрелке Васильевского острова.

Водно-пиротехническое шоу «Алые паруса» начнется в 00:40 мск.

Праздничное шоу увидят почти 75 тыс. выпускников Санкт-Петербурга и приглашенных гостей, его посетят делегации из 28 регионов России и представители Венесуэлы, Белоруссии, Молдавии, Узбекистана, Киргизии, Абхазии, Вьетнама, стран Африки и Кубы. Выпускники из Мариуполя увидят праздник и получат в этот день аттестаты об окончании школы, передает ТАСС.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин записал видеообращение к выпускникам российских школ, в котором пожелал каждому из ребят найти и реализовать свое призвание.

Кроме того, 28 июня в стране прошли мероприятия, посвященные Дню молодежи, и собрали тысячи молодых людей и активистов на массовых фестивалях с образовательными и патриотическими программами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.