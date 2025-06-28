День молодежи масштабно отметили в исторических регионах России

День молодежи отметили в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Tекст: Вера Басилая

Празднование Дня молодежи в 2025 году в Херсонской области прошло особо масштабно. На городском пляже Геническа состоялся фестиваль, объединивший около 700 представителей молодежных и общественных организаций. Молодежь участвовала в образовательных лекциях, спортивных активностях, творческих мастер-классах и патриотическом кинопоказе.

Особое внимание уделили гражданско-патриотическому воспитанию. На празднике чествовали активистов и волонтеров, а также объявили о победе региона во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел», что обеспечит дополнительную поддержку добровольческих инициатив.

В Запорожской области фестиваль «День молодежи-2025» объединил более 200 молодых людей на площадках Министерства молодежной политики и мультимедийного парка «Россия – Моя история». Ключевыми темами стали знание истории, патриотизм и участие молодежи в развитии региона. В рамках праздника состоялись встречи с военнослужащими СВО и героями России, образовательные мастер-классы, интеллектуальные игры и творческие конкурсы. Общество «Знание» объявило о старте приема заявок на федеральный просветительский марафон.

В Луганской народной республике в сквере им. Героев «Молодой гвардии» состоялся масштабный фестиваль «#ЗнайЛюбиГордисьПриумножай», собравший тысячи участников. Мероприятие включало тематические зоны с интеллектуальными играми, квестами, лекциями и награждением более 50 активистов. Почетным гостем стал Захар Прилепин, который провел диалог с молодежью и отметил вклад молодых людей ЛНР в будущее страны.

В Донецкой народной республике прошла церемония награждения молодежи за вклад в развитие региона, добровольчество и участие в патриотических инициативах. Молодые люди получили государственные и ведомственные награды, в том числе медали и почетные грамоты от руководства республики и Федерального агентства по делам молодежи.