Власти Буркина-Фасо обвинили Францию в неоколониальных устремлениях

Tекст: Антон Антонов

«Это выражается, в частности, в непрекращающихся действиях нынешнего французского режима, направленных против интересов страны, в открыто демонстрируемых неоколониальных устремлениях, поддержке подрывной деятельности и террористов», – говорится в заявлении.

Власти заявили, что такие шаги Парижа направлены на попытки доминировать и подчинить государство своей воле, передает РИА «Новости».

Подчеркивается, что в ответ руководство Буркина-Фасо приняло решение разорвать дипломатические отношения с Францией. При этом отмечается, что принятое решение не затрагивает гуманитарные, культурные и социальные связи между народами Буркина-Фасо и Франции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Буркина-Фасо объявили о прекращении дипломатических связей с Францией, обвинив Париж во вмешательстве во внутренние дела.

Российская СВР указала на причастность Франции к попытке государственного переворота в Буркина-Фасо 3 января 2026 года и планам устранения президента Ибрагима Траоре.