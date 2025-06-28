The Times: Израиль начал готовить операцию против Ирана 15 лет назад

The Times:: Израиль начал слежку за ядерной программой Ирана 15 лет назад

Tекст: Вера Басилая

Израиль начал подготовку операции против Ирана еще в 2010 году. Как отмечается в публикации The Times, израильские спецслужбы на протяжении нескольких лет работали через свою агентуру на территории Ирана, чтобы следить за развитием иранской ядерной программы, передает ТАСС.

Агенты смогли определить точное расположение производства центрифуг для обогащения урана в трех объектах – в Тегеране и Исфахане, а также получили подробную информацию об объекте в Натанзе, включая подземные сооружения, системы энергоснабжения и элементы инфраструктуры. По данным разведки Израиля, к концу 2024 года Иран «перешел от стадии исследований» к прямой разработке ядерного оружия.

The Times также отмечает, что Иран планировал нарастить производство дальнобойных ракет класса «земля – земля» до 1 тыс. единиц в год и довести общий арсенал таких ракет до 8 тыс. единиц. На момент начала конфликта, по данным издания, у Ирана было до 2,5 тыс. баллистических ракет. Израильские агенты, по сведениям газеты, посещали все ключевые объекты иранской ракетной программы, которые позже были атакованы Израилем.

Глава МИД Ирана признал значительный ущерб от ударов США по ядерным объектам. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что военные удары США и Израиля нанесли серьезный ущерб международному режиму нераспространения ядерного оружия.

Times of Israel подчеркивал, что ядерную программу Ирана не удалось уничтожить полностью, однако израильские спецслужбы фиксируют значительную задержку в ее развитии.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал попытки уничтожить ядерную программу Ирана бесполезными.