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    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Венецианская свадьба Безоса напомнила о марксизме

    Венецианская свадьба – не аномалия, а логичное развитие системы, где экономическая власть трансформируется в политическое влияние через «экономику впечатлений». Это возвращение к аристократической культуре, только без традиционных ограничений аристократии.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Россию и Иран объединила схожесть исторических путей

    В ХХ веке мы, подобно Ирану, познали и революционное крушение, и зависимость от Запада, и мучительное возвращение к собственной идентичности. И сегодня, подобно Ирану, мы выбираем отличный от либерального путь консервативного национального развития.

    3 комментария
    27 июня 2025, 11:01 • Новости дня

    Иран признал серьезные разрушения ядерных объектов после ударов США

    Глава МИД Ирана признал значительный ущерб от ударов США по ядерным объектам

    Иран признал серьезные разрушения ядерных объектов после ударов США
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Удары США нанесли значительный урон ключевым ядерным объектам Ирана, включая Фордо и Натанзе, организация по атомной энергии продолжает оценивать масштабы разрушений, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Серьезные повреждения и значительный ущерб ядерным объектам Ирана были нанесены в результате недавних ударов США, передает The New York Times.

    Аракчи заявил, что потери оказались «значительными и серьезными», а организация по атомной энергии продолжает оценивать масштабы разрушений.

    В ходе интервью иранскому телевидению Арагчи отметил: «Я должен сказать, что потери были немалыми, и наши объекты серьезно повреждены».

    Его заявление контрастирует с позицией верховного лидера Али Хаменеи, который ранее заявлял, что удары не нанесли существенного вреда.

    Глава МИД также сообщил, что Иран может прекратить сотрудничество с МАГАТЭ, вопрос о допуске международных инспекторов на объекты остается открытым, а визит главы агентства Рафаэля Гросси сейчас не приветствуется.

    Аракчи подчеркнул, что Иран будет вынужден строго следовать новым законам и что взаимодействие с МАГАТЭ перейдет «на иную основу».

    Между тем, ключевые вопросы о судьбе обогащенного урана и работоспособности центрифуг остаются без ответа. Власти не подтвердили планов по возобновлению переговоров с США, подчеркивая, что подобные решения будут зависеть от национальных интересов.

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    Сми писали, что США рассматривали возможность предоставления Ирану многомиллиардных инвестиций в развитие мирного атома при условии полного отказа Тегерана от обогащения урана.

    Дональд Трамп заявил о «монументальном» ущербе для Ирана после американского ракетно-бомбового удара по иранским объектам.

    Совет стражей конституции Ирана утвердил проект закона о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему война с журналистами обесценила успех Трампа в Иране.

    26 июня 2025, 13:58 • Новости дня
    В Иране утвердили закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

    Совет стражей конституции Ирана утвердил проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Совет стражей конституции Ирана одобрил решение приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после рассмотрения инициативы, поддержанной парламентом ранее.

    Совет стражей конституции Ирана утвердил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель Совета Хади Тахан Назиф сообщил, что проект, обязывающий правительство остановить сотрудничество с агентством, не был признан противоречащим исламскому праву или конституции.

    Этот законопроект одобрил меджлис (парламент) накануне. В пояснении парламента отмечено, что приостановка сотрудничества будет действовать до обеспечения безопасности иранских ядерных объектов и ученых-атомщиков.

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    Ранее депутаты парламента Ирана в среду приняли законопроект о временном прекращении сотрудничества с МАГАТЭ.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси днем ранее заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций на объектах Ирана по обработке урана.

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал действия Ирана по отношению к МАГАТЭ естественным развитием событий.

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    26 июня 2025, 17:48 • Новости дня
    Хегсет обрушился с критикой на прессу за сомнения в успехе операции в Иране

    Хегсет затруднился пояснить ускоренную оценку ущерба по объектам Ирана

    Хегсет обрушился с критикой на прессу за сомнения в успехе операции в Иране
    @ Po1 Alexander Kubitza/Department//Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США затруднился прокомментировать, почему итоговая оценка ущерба после удара по иранским ядерным объектам была подготовлена за считанные дни.

    Министр обороны США Пит Хегсет не смог объяснить, каким образом Пентагону удалось так быстро завершить оценку ущерба после удара по иранским ядерным объектам, пишет ТАСС. На пресс-конференции ему напомнили, что ранее военное ведомство предупреждало о необходимости значительного времени для анализа последствий атаки.

    Глава Пентагона заявил: «Я объяснил, что изменилось. Было много легкомысленных репортажей, основанных на утечках предварительной информации с низкой степенью уверенности». Он вновь подверг критике американские СМИ за публикации «утечек» разведданных, считая их недостоверными.

    Генерал Дэн Кейн, председатель Комитета начальников штабов ВС США, подчеркнул, что ни президент Дональд Трамп, ни министр обороны не оказывали на него давления, чтобы изменить публичные выводы по результатам ударов. «Нет, я этого не делал, и я бы этого не сделал», – заявил Кейн.

    Дональд Трамп в соцсети Truth Social допустил, что авторов публикаций о разведывательных оценках удара по Ирану могут уволить, и назвал их недостоверными, обвинив The New York Times и CNN в распространении ложной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аятолла Али Хаменеи заявил, что Ирану удалось нанести ущерб американской военной базе в Катаре. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф утверждал, что после ударов США Ирану будет почти невозможно возобновить ядерную программу.

    Анализ последствий ударов по объектам Ирана и их влияния на ядерные планы республики продолжается, а первые выводы расходятся с заявлениями Дональда Трампа о полном уничтожении иранских объектов по обогащению урана.

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    26 июня 2025, 17:22 • Видео
    Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

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    26 июня 2025, 15:07 • Новости дня
    Премьер Британии заявил о возможном восстановлении санкций ООН против Тегерана

    Стармер заявил о возможном восстановлении санкций ООН против Тегерана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Лондон вместе с европейскими странами обсуждает возможность восстановления санкций Совета Безопасности ООН против Ирана.

    «По поводу введения санкций ООН. Это возможность обсуждается союзниками. Я считаю, что санкции должны быть частью давления, оказываемого на Иран», – подчеркнул глава британского правительства, отвечая на вопрос в парламенте о возможном возвращении ограничительных мер на фоне ядерной программы Ирана, передает РИА «Новости».

    Ранее, в 2015 году, Британия, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили соглашение по ядерной программе, известное как СВПД. Этот договор предполагал поэтапное снятие санкций в обмен на серьезное ограничение ядерной программы Ирана.

    Однако в 2018 году администрация США в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в одностороннем порядке вышла из соглашения и восстановила американские санкции против Тегерана. В ответ иранские власти заявили о постепенном сокращении собственных обязательств, включая отказ от лимитов на обогащение урана и расширение ядерных исследований.

    Ранее ЕС допустил возврат к санкциям против Ирана.

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    26 июня 2025, 14:04 • Новости дня
    Москва выразила обеспокоенность после решения Ирана по МАГАТЭ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов заявил, что Москва обеспокоена решением Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ.

    Он отметил, что этот шаг вызывает тревогу для России как для государства-депозитария ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия), передает РИА «Новости».

    Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ до выполнения требований по безопасности ядерных объектов и ученых. Устинов подчеркнул, что причиной стали удары по иранским объектам со стороны США и Израиля. В этих условиях, по его словам, стремление Ирана защитить свои ядерные материалы выглядит логичным.

    Дипломат добавил, что вероятность вступления законопроекта в силу достаточно высока. Если документ будет реализован, Иран, скорее всего, вышлет оставшихся инспекторов агентства с территории страны, хотя речь идет о приостановке, а не полном прекращении сотрудничества.

    Ранее совет стражей конституции Ирана одобрил решение приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после рассмотрения инициативы, поддержанной парламентом ранее.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси днем ранее заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций на объектах Ирана по обработке урана.

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    26 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    Президент Ирана решил принять участие в саммите БРИКС в Бразилии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан рассматривает возможность лично приехать на саммит БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро в начале июля.

    Об этом сообщил посол Ирана в Бразилии Абдолла Некунам Гадирли, пишет бразильская газета Estadao, передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что сейчас ведется этап планирования вероятного приезда главы государства на мероприятие.

    Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС через видеосвязь.

    Газета South China Morning Post писала, что глава КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать на предстоящей встрече лидеров стран БРИКС, которая запланирована на начало июля в Бразилии.

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    26 июня 2025, 17:40 • Новости дня
    Трамп призвал уволить участвующих в «охоте на ведьм» после атаки на Иран журналистов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости уволить всех журналистов, причастных к «охоте на ведьм» против американских военных после атаки на Иран.

    В своем аккаунте Truth Social он написал: «Фейковые новости должны уволить всех, кто участвует в этой охоте на ведьм, и извиниться перед нашими великими воинами и всеми остальными», передает РИА «Новости».

    Причиной комментария стали публикации в американских СМИ, которые ставят под сомнение эффективность недавних ударов США по Ирану. Трамп выразил недовольство критикой военных и подчеркнул необходимость защищать их от нападок прессы.

    Также Трамп похвалил шефа Пентагона Пита Хегсета и главу объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна за проведенную пресс-конференцию, назвав ее одной из самых профессиональных на его памяти.

    Накануне Трамп заявил, что Вашингтон вновь ударит по иранской территории, если Тегеран восстановит свою ядерную программу.

    Ранее израильские СМИ сообщали, что иранскую ядерную программу не удалось уничтожить полностью, но есть значительные задержки в ее развитии после недавних атак.

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    26 июня 2025, 14:14 • Новости дня
    Хаменеи заявил о нанесении ущерба базе США в Катаре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что иранской стороне удалось нанести ущерб американской военной базе, расположенной в Катаре.

    Хаменеи отметил, что США занижают масштабы последствий этого удара, передает РИА «Новости».

    По словам Хаменеи, Вашингтон пытался спасти Израиль, вступив в конфликт против Ирана, однако не добился поставленных целей. Он отметил, что атаки США на ядерные объекты Ирана должны быть предметом уголовного разбирательства на международном уровне, но при этом были неэффективными.

    «США вступили в войну (с Ираном), чтобы спасти Израиль, но ничего не добились от этой войны. США атаковали наши ядерные объекты, что, конечно, само по себе достойно уголовного расследования со стороны международных судов, но ничего серьезного сделать не смогли… США не смогли достичь своей цели, и они преувеличивают, чтобы скрыть правду», – приводит слова Хаменеи сайт верховного лидера Ирана.

    Ранее Хаменеи заявил об отсутствии успехов США в противостоянии с Ираном.

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    При этом американский президент Дональд Трамп заявил, что США нанесли удары по ядерным объектам Ирана, полностью уничтожив все сооружения и инфраструктуру как на земле, так и под землей.

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    26 июня 2025, 14:27 • Новости дня
    Лавров выразил обеспокоенность заявлениями Израиля о продолжении операции в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил обеспокоенность в связи с заявлениями военного руководства Израиля относительно возможного продолжения силовой операции против Ирана после перемирия.

    Лавров выразил настороженность по поводу заявлений главы генштаба Израиля о том, что перемирие на Ближнем Востоке может быть лишь временной паузой, и после него может возобновиться операция против Ирана, передает РИА «Новости». Он указал, что это расходится с позицией других участников процесса, включая президента США Дональда Трампа.

    Глава МИД России сообщил, что и Иран, и США хотят, чтобы ситуация на Ближнем Востоке перешла в политическое русло. По словам Лаврова, президент Трамп намерен выступать посредником между Израилем и Ираном.

    «Все заинтересованы в том, чтобы сейчас ситуация перешла в русло политическое. Об этом заявил президент Трамп, который хочет, как он говорит, сыграть посредническую роль между Израилем и Ираном. Иран сказал, что если не будут возобновляться Израилем военные действия, то Иран будет придерживаться режима прекращения огня», – заявил Лавров на пресс-конференции.

    Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

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    Армия Израиля заявила о перехвате двух ракет Ирана после перемирия. Иран отверг обвинения Израиля в нарушении перемирия.


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    26 июня 2025, 13:15 • Новости дня
    Хаменеи поздравил иранцев с победой над Израилем

    Tекст: Александра Юдина

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поздравил жителей страны с успехом в противостоянии с Израилем, отметив победу над «сионистским режимом».

    Хаменеи поздравил иранский народ с победой в конфликте с Израилем, назвав режим противника «порочным сионистским». Его слова распространила пресс-служба в социальной сети X, отмечая, что речь шла именно о государстве Израиль, передает ТАСС.

    По данным РИА Новости, пресс-служба Хаменеи также объявила, что он намерен выступить с первым официальным заявлением после завершения боевых действий и обстрелов иранских ядерных объектов Соединенными Штатами. Третье послание верховного лидера появится в ближайшие минуты, говорится в публикации пресс-центра.

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    Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что Ирану потребуется несколько лет для восстановления ядерных объектов в Натанзе и Фордо, так как они были полностью уничтожены.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал авиаудары США по Ирану посягательством на авторитет ДНЯО.

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    26 июня 2025, 13:41 • Новости дня
    Хаменеи заявил об отсутствии успехов США в противостоянии с Ираном

    Tекст: Александра Юдина

    США не достигли никаких целей в противостоянии с Ираном, заявил верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи.

    По его словам, американский режим не получил никаких результатов от своих действий против Ирана, передает ТАСС.

    Хаменеи отметил, что Вашингтон «ничего не достиг в этой войне», подчеркнув, что противостояние с Ираном не принесло США желаемых плодов.

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    При этом президент США Дональд Трамп ранее подтвердил полное уничтожение ядерных объектов Ирана. Американский лидер пригрозил новыми ударами Ирану в случае продолжения ядерной программы.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, пиар-удар Дональда Трампа по Ирану может привести к тяжелым последствиям для мира.

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    26 июня 2025, 14:20 • Новости дня
    Лавров заявил о подрыве режима нераспространения ЯО из-за атак Израиля и США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что режим нераспространения ядерного оружия пострадал из-за действий Израиля и США на Ближнем Востоке.

    Он на пресс-конференции подчеркнул, что «режим нераспространения пострадал в результате тех агрессивных действий, которые предпринял Израиль, а затем и США, атакуя объекты мирной ядерной программы Ирана», передает ТАСС.

    В четверг заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов заявил, что Москва обеспокоена решением Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ.

    Ранее совет стражей конституции Ирана одобрил решение приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после рассмотрения инициативы, поддержанной парламентом ранее. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси днем ранее заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций на объектах Ирана по обработке урана.

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    27 июня 2025, 08:02 • Новости дня
    Судоходные компании изменяли сообщения о флагах в Ормузском проливе

    Tекст: Александра Юдина

    Судоходные компании начали скрывать настоящую принадлежность своих судов в Ормузском проливе на фоне угроз атак, пишет Reuters, ссылаясь на данные аналитической компании Windward.

    Аналитики Windward отметили, что с 12 по 24 июня 55 судов отправили 101 необычное радиосообщение с информацией, отличающейся от стандартной практики, например, заявляя о перевозке российской нефти или принадлежности Китаю, передает РИА «Новости».

    Эксперты сообщили, что обычно подобные суда информируют о своих маршрутах или грузах для защиты от пиратов, однако сейчас они изменили стратегию из-за опасности нападений на фоне кризиса между Израилем и Ираном.

    Генеральный директор Windward Эми Дэниел пояснил, что из-за сложной структуры судоходства сложно определить настоящего владельца судна. Он также добавил, что суда, имеющие отношение к Британии, США и Израилю, находятся под более высокой угрозой нападений.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что авиаудары США по Ирану требовали жесткого ответа со стороны Ирана. Самым страшным сценарием станет, если Тегеран решится заблокировать Ормузский пролив. В этом случае встанет почти треть экспорта нефти и нефтепродуктов и 20% экспорта СПГ.

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    26 июня 2025, 13:06 • Новости дня
    Fars заявил о вероятности использования Израилем боеприпасов с ураном

    Tекст: Александра Юдина

    Израиль мог применить боеприпасы с обедненным ураном в ходе ударов по отдельным ключевым объектам на иранской территории, сообщает агентство Fars.

    Агентство ссылается на информированный источник, который заявил, что существует вероятность использования боеприпасов с обедненным ураном израильской стороной при атаках на чувствительные центры в Иране, передает РИА «Новости».

    По его словам, предварительная проверка мест попаданий выявила следы присутствия урана, однако эти выводы не являются окончательными, поскольку ведется дополнительное расследование.

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    Fars не уточняет, по каким именно объектам были нанесены удары и где именно были обнаружены следы урана. Вместе с тем отмечается, что израильские удары затронули ряд ядерных объектов в Иране.

    Тем временем Лондон направил Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, среди которых есть и боеприпасы с обедненным ураном. В мае сообщалось, что после удара по складу боеприпасов ВСУ в Хмельницком вырос уровень радиации.

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    27 июня 2025, 09:55 • Новости дня
    Стало известно о планах США провести тайные переговоры с Ираном

    CNN: США предложили Ирану инвестиции и снятие санкций ради отказа от обогащения урана

    Tекст: Вера Басилая

    Американские власти рассматривают возможность предоставления Ирану многомиллиардных инвестиций в мирный атом при полном отказе Тегерана от обогащения урана, сообщает CNN.

    Администрация Трампа обсуждает с Ираном через посредников возможность инвестировать до 30 млрд долларов в развитие гражданской ядерной энергетики без права обогащать уран. Взамен предлагается частичное снятие санкций и доступ к замороженным иранским активам за рубежом в размере 6 млрд долларов, сообщает CNN.

    По данным источников, часть деталей обсуждалась на закрытой встрече спецпосланника США Стива Уиткоффа с представителями стран Персидского залива в Белом доме, накануне недавних ударов США по иранским ядерным объектам. Окончательное решение о проведении прямых переговоров с Ираном пока не принято, но Вашингтон рассчитывает на поддержку Катара, который уже помог достичь перемирия между Тегераном и Тель-Авивом.

    Американский спецпосланник подтвердил готовность США возглавить переговоры и подчеркнул: «Теперь обсуждение с Ираном заключается в том, как построить для них лучшую гражданскую ядерную программу без обогащения».

    Инвестировать в проект, по мнению Вашингтона, должны арабские партнеры, а не сами США. Как уточнили источники, параллельно обсуждается вариант, при котором союзники США в регионе профинансируют перестройку разрушенного объекта Фордо в гражданское предприятие.

    Дипломатические усилия продолжаются несмотря на охлаждение риторики Дональда Трампа в публичных заявлениях: он неоднократно называл новый договор с Ираном «необязательным», однако его советники считают, что долгосрочное соглашение стабилизирует ситуацию после недавнего перемирия.

    Параллельно парламент Ирана одобрил прекращение сотрудничества с МАГАТЭ, что может свидетельствовать об усилении секретности в ядерной программе страны. В то же время Вашингтон настаивает: единственным условием остается полный запрет на обогащение урана на территории Ирана.

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    Ранее Трамп заявил о «монументальном» ущербе, нанесенном американским ракетно-бомбовым ударом по иранским объектам. МАГАТЭ сообщило о невозможности оценить масштабы ущерба объекту в Фордо.

    Уиткофф заверил в невозможности восстановить ядерную программу Ирана после ударов.

    Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт между Израилем и Ираном остался в прошлом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему война с журналистами обесценила успех Трампа в Иране.

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    27 июня 2025, 10:05 • Новости дня
    Иран назвал поддержку Мерца «агрессии» Израиля неуважением к народу Германии

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал поддержку канцлером Германии Фридрихом Мерцем «агрессии» Израиля проявлением неуважения к собственному народу и памяти о Второй мировой войне.

    По словам Багаи, канцлер Германии Фридрих Мерц, поддерживая действия Израиля против Ирана, проявил неуважение к народу Германии и памяти о событиях Второй мировой войны, передает ТАСС.

    По его словам, «канцлер Германии Фридрих Мерц, поддерживая действия агрессора, совершающего геноцид, все больше отдаляется от правильной стороны истории.

    Дипломат также отметил, что для государственного деятеля «недопустимо игнорировать нарушающие международное право акты агрессии и оправдывать такое преступление».

    Багаи добавил, что руководитель страны с историческим наследием Берлина 1945 года, пренебрегающий принципом «нет войне» и поддерживающий агрессию, военные преступления и геноцид, не только удаляется от исторической правды, но и демонстрирует неуважение к коллективной памяти нации. Он также напомнил, что Иран не забудет поставки химического оружия Саддаму Хусейну во время ирано-иракской войны и добавил, что история не прощает подобных поступков.

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    Напомним, Фридрих Мерц заявил, что операция Израиля против Ирана – «грязная работа, которую Израиль делает за всех нас». Он выразил уважение к израильской армии и руководству, отметив, что не видит оснований для критики ударов Израиля и США по Ирану.

    Группа известных политиков и представителей культуры ФРГ направила обращение в прокуратуру с требованием расследовать заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о действиях Израиля в Иране.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Мерца самой страшной фразой, которую она когда-либо слышала.

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