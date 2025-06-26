В Свердловской области ликвидировали пожар в пятиэтажном доме

Экс-глава Роскосмоса Рогозин назвал авторов шутки про него в КВН «бесталанным чмом»

Рогозин пригрозил участникам КВН отправкой на фронт после шутки про него

Tекст: Вера Басилая

Дмитрий Рогозин, сенатор и бывший глава «Роскосмоса», опубликовал в своем телеграм-канале фрагмент выступления команды «Негоден» из четвертьфинала Высшей Лиги КВН, который, как отмечает Ura.ru, вышел в эфир десять дней назад.

В номере прозвучала шутка, в которой фамилия Рогозина была упомянута в контексте обмена космоса на личные отношения. В ответ Рогозин назвал авторов шутки «бесталанным чмом», и пообещал выяснить, кто пишет тексты для команды.

Сенатор подчеркнул, что знает, к каким военкоматам прикреплены юмористы, и пообещал «научить их юмору» на фронте. Рогозин заявил, что участникам вместо «унылого КВН» дадут «ударные дроны», чтобы они отправились на передний край, а после возвращения обсудили свою неудачную шутку.

Ранее в апреле 2014 года Рогозин посоветовал американцам использовать батут для полета на МКС. Он заявил, что его слова о батуте не были шуткой и помогли спасти российскую космическую отрасль от американских санкций.