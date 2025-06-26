При ночном взрыве в пятиэтажке свердловского Ивделя пострадали семь человек

При взрыве в пятиэтажке свердловского Ивделя пострадали семь человек

Tекст: Ирма Каплан

Ночью в пятиэтажном жилом доме города Ивделя Свердловской области произошел хлопок, сопровождавшийся возгоранием. По предварительным данным, причиной стал взрыв газового баллона, передает «РИА «Новости».

Региональная полиция сообщила о гибели двух человек, проживавшие в квартире, где произошло ЧП, их тела извлекают из-под завалов.

«По предварительной информации, пострадали семь человек, в том числе четверо госпитализированы в Ивдельскую ЦРБ. Спасатели продолжают поиск жильцов поврежденной квартиры», – говорится в сообщении регионального следственного управления СК России.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Из дома эвакуировали 29 человек, среди которых восемь детей. На базе гостиницы «Ивдель» развернули пункт временного размещения на базе гостиницы «Ивдель», однако жильцы предпочли разместиться у родственников.

На месте ЧП продолжаются поиски пострадавших в разрушенной квартире. К оценке технического состояния дома привлекут специалистов из Екатеринбурга.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в одной из квартир города Серов в Свердловской области 22 июня произошел хлопок газа, пострадали люди. Ранее в июне при взрыве газа в доме Архангельска погибли два человека.