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При ночном взрыве в пятиэтажке свердловского Ивделя пострадали семь человек
При взрыве в пятиэтажке свердловского Ивделя пострадали семь человек
В жилом пятиэтажном доме города Ивдель Свердловской области в ночь на четверг произошел взрыв с последующим пожаром, в результате которого были зафиксированы погибшие и пострадавшие, сообщили в Департаменте информационной политики региона.
Ночью в пятиэтажном жилом доме города Ивделя Свердловской области произошел хлопок, сопровождавшийся возгоранием. По предварительным данным, причиной стал взрыв газового баллона, передает «РИА «Новости».
Региональная полиция сообщила о гибели двух человек, проживавшие в квартире, где произошло ЧП, их тела извлекают из-под завалов.
«По предварительной информации, пострадали семь человек, в том числе четверо госпитализированы в Ивдельскую ЦРБ. Спасатели продолжают поиск жильцов поврежденной квартиры», – говорится в сообщении регионального следственного управления СК России.
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Из дома эвакуировали 29 человек, среди которых восемь детей. На базе гостиницы «Ивдель» развернули пункт временного размещения на базе гостиницы «Ивдель», однако жильцы предпочли разместиться у родственников.
На месте ЧП продолжаются поиски пострадавших в разрушенной квартире. К оценке технического состояния дома привлекут специалистов из Екатеринбурга.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в одной из квартир города Серов в Свердловской области 22 июня произошел хлопок газа, пострадали люди. Ранее в июне при взрыве газа в доме Архангельска погибли два человека.