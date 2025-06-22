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В Свердловской области из-за хлопка газа пострадали четыре человека
В одной из квартир города Серов в Свердловской области произошел хлопок газа, пострадали люди, сообщил источник в оперативных службах.
Хлопок газовоздушной смести без последующего возгорания произошел в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома, указал собеседник ТАСС.
По предварительным данным, есть пострадавшие, из здания эвакуировались 40 человек.
Поврежден чердак и квартира.
Между тем губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил в своем Telegram-канале, что, по предварительным данным, пострадали четыре человека, их доставили в Серовскую городскую больницу.
Решается вопрос о целесообразности эвакуации мужчины с 50% поражения тела в ожоговый центр Екатеринбурга, для этого готовится вертолет санавиации.
Ранее в июне при взрыве газа в доме Архангельска погибли два человека.