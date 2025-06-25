Трамп заявил о погребении ядерных материалов Ирана

Трамп сообщил о глубоком захоронении иранских ядерных материалов после ударов США

Tекст: Денис Тельманов

Соединенные Штаты считают, что ядерные материалы Ирана оказались под десятками метров горных пород, бетона и стали после американских ударов, передает ТАСС. Дональд Трамп сообщил на пресс-конференции в Гааге, что материалы находятся на глубине тридцати-тридцати пяти этажей под землей.

«Они находятся на глубине 30-35 этажей под землей. Мы считаем, что они погребены под гранитом, бетоном и сталью», – заявил Трамп. По его словам, это стало результатом действий Соединенных Штатов против ядерной инфраструктуры Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в США разгорелся скандал из-за утечек разведданных о неэффективности американского удара по ядерным объектам Ирана. Администрация США выразила надежду на проведение переговоров с Ираном по ядерной программе уже на следующей неделе. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон нанесет новый удар по иранской территории в случае восстановления ядерной программы Тегераном.