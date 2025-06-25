Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.14 комментариев
Трамп заявил о погребении ядерных материалов Ирана
Трамп сообщил о глубоком захоронении иранских ядерных материалов после ударов США
Президент США Дональд Трамп рассказал, что иранские ядерные материалы, по оценкам Вашингтона, теперь скрыты на большой глубине под землей.
Соединенные Штаты считают, что ядерные материалы Ирана оказались под десятками метров горных пород, бетона и стали после американских ударов, передает ТАСС. Дональд Трамп сообщил на пресс-конференции в Гааге, что материалы находятся на глубине тридцати-тридцати пяти этажей под землей.
«Они находятся на глубине 30-35 этажей под землей. Мы считаем, что они погребены под гранитом, бетоном и сталью», – заявил Трамп. По его словам, это стало результатом действий Соединенных Штатов против ядерной инфраструктуры Ирана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в США разгорелся скандал из-за утечек разведданных о неэффективности американского удара по ядерным объектам Ирана. Администрация США выразила надежду на проведение переговоров с Ираном по ядерной программе уже на следующей неделе. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон нанесет новый удар по иранской территории в случае восстановления ядерной программы Тегераном.