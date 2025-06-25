Трамп заявил о планах переговоров с Ираном на следующей неделе

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Трампа, эти встречи могут привести к заключению соглашения, передает ТАСС. «Послушайте, мы собираемся провести с Ираном переговоры на следующей неделе, возможно, мы подпишем соглашение», – заявил он на пресс-конференции в Гааге после саммита НАТО.

Американский лидер также отметил, что для него не имеет значения, будет ли достигнуто соглашение с Ираном по ядерной программе, и выразил мнение, что иранская ядерная программа «уже разрушена» действиями США.

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что для Вашингтона важно, чтобы переговоры проходили напрямую между США и Ираном, а не с участием других стран. Он добавил, что позиция США остается неизменной. «Очевидно, это будет зависеть от готовности Ирана не просто участвовать в мирных переговорах, но вести переговоры напрямую с Соединенными Штатами», – сказал Рубио.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил о готовности США возобновить ядерные переговоры с Ираном.

В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.