  • Новость часаТрамп заявил о планах обсудить с Путиным завершение конфликта на Украине
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    Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Богатство может быть и благословением, и несчастьем

    Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».

    9 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

    5 комментариев
    25 июня 2025, 19:20 • Новости дня

    Трамп заявил о планах переговоров с Ираном

    Трамп заявил о планах переговоров с Ираном на следующей неделе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация США надеется провести переговоры с Ираном по ядерной программе уже на следующей неделе, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, эти встречи могут привести к заключению соглашения, передает ТАСС. «Послушайте, мы собираемся провести с Ираном переговоры на следующей неделе, возможно, мы подпишем соглашение», – заявил он на пресс-конференции в Гааге после саммита НАТО.

    Американский лидер также отметил, что для него не имеет значения, будет ли достигнуто соглашение с Ираном по ядерной программе, и выразил мнение, что иранская ядерная программа «уже разрушена» действиями США.

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что для Вашингтона важно, чтобы переговоры проходили напрямую между США и Ираном, а не с участием других стран. Он добавил, что позиция США остается неизменной. «Очевидно, это будет зависеть от готовности Ирана не просто участвовать в мирных переговорах, но вести переговоры напрямую с Соединенными Штатами», – сказал Рубио.

    Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил о готовности США возобновить ядерные переговоры с Ираном.

    В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

    25 июня 2025, 10:17 • Новости дня
    Iltalehti: Зеленский решил надеть костюм после унижений от Трампа
    Iltalehti: Зеленский решил надеть костюм после унижений от Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский появился на саммите НАТО в Гааге в классическом черном костюме в ответ на унижения со стороны президента США Дональда Трампа, пишет финское издание Iltalehti.

    По мнению журналиста и фотографа Сами Саллинена, киевский режим пытался продемонстрировать, что Зеленский и Украина стремятся чувствовать себя сильнее в нынешней сложной ситуации, передает RT.

    По словам журналиста, одежда Зеленского могла также подчеркнуть, что саммит НАТО в Гааге для него был более значимым, чем неудачный визит в Вашингтон.

    Саллинен выразил мнение, что выбор классического костюма был осознанным жестом, отражающим попытку изменить сложившийся имидж.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге оттого, что с ним не захотели сидеть за одним столом главы ряда государств.

    Газета Politico писала, что саммит НАТО будет сконцентрирован не только вокруг одной темы, но и вокруг одного героя: американский президент Дональд Трамп и его 5% ВВП на оборону, Украины нет в повестке встречи вовсе.

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    25 июня 2025, 07:51 • Новости дня
    Трамп заявил о сложной ситуации Зеленского
    Трамп заявил о сложной ситуации Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Владимир Зеленский оказался в крайне сложном положении, и не исключил личной встречи накануне саммита НАТО, сообщает Fox News.

    По словам президента США, вопрос о встрече с украинским лидером остается открытым, а сам Зеленский, как отметил Трамп, находится в трудной ситуации, передает РИА «Новости».

    Трамп добавил, если такая встреча состоится, он намерен узнать у Зеленского, как у него дела. Он также отметил, что Украине не следовало бы оказаться в подобном положении, однако сейчас она переживает тяжелое время.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, газета Politico писала, что саммит НАТО будет сконцентрирован не только вокруг одной темы, но и вокруг одного героя: американский президент Дональд Трамп и его 5% ВВП на оборону, Украины нет в повестке встречи вовсе.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что глава киевского режима Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге оттого, что с ним не захотели сидеть за одним столом главы ряда государств.

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    25 июня 2025, 09:00 • Видео
    Неприятный сюрприз для Каи Каллас

    Венгрия и Словакия решили заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Что сподвигло их на бунт против Каи Каллас?

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    24 июня 2025, 23:35 • Новости дня
    «Ликвидированного» Израилем командира спецназа КСИР заметили в Тегеране

    СМИ сообщили о появлении в Тегеране «ликвидированного» Израилем главы спецназа КСИР

    «Ликвидированного» Израилем командира спецназа КСИР заметили в Тегеране
    @ Скриншот с видео/Соцсеть Х Tehrantimes79

    Tекст: Ирма Каплан

    Иранские СМИ во вторник сообщили, что командующий иранскими силами «Аль-Кудс» (спецназ Корпуса стражей исламской революции, КСИР) Исмаил Каани появился в Тегеране во время празднований, посвященных тому, что Иран назвал своей победой над Израилем, пишет Turkiye Today.

    Информационное агентство Mehr заявило, что Каани жив, опровергая более ранние сообщения о том, что он был якобы убит в результате израильского авиаудара.

    В первые часы военной кампании Израиля против Ирана, известной как операция «Восходящий лев», израильская армия заявила, что Каани погиб в результате удара, напомнила Turkiye Today.

    Газета The New York Times, ссылаясь на иранские источники, сообщила, что Каани погиб в результате израильских авиаударов 13 июня. В более ранних репортажах NYT также сообщала, что Каани был среди нескольких убитых иранских военачальников, хотя и не ссылалась на источники.

    Times of Israel сообщила, что на видео в социальных сетях видно, что командующий Корпусом стражей исламской революции элитных сил «Аль-Кудс» генерал Исмаил Каани, смешавшись с толпой, идет в проправительственной демонстрации в Тегеране во вторник.

    Англоязычная иранская газета Tehran Times в соцсети Х разместила пятисекундное видео, на котором, как утверждают СМИ, Каани – благообразный старец с седой бородой и усами, в черной кепке, среди толпы празднующих демонстрантов.

    Напомним, это не первый случай сообщения о ложной смерти Каани. В октябре 2024 года широко распространились сообщения о том, что он был убит в результате израильского авиаудара в Бейруте.

    При этом через неделю Командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Каани появился на публике во время церемонии возвращения тела генерал-майора Аббаса Нилфорушана в Иран.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во вторник президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

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    25 июня 2025, 10:58 • Новости дня
    The Economist: Беспомощная Европа приняла дипломатию «Одинокого рейнджера» Трампа
    The Economist: Беспомощная Европа приняла дипломатию «Одинокого рейнджера» Трампа
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры фактически одобрили жесткую линию «Одинокого рейнджера» президента США Дональда Трампа, в том числе его принуждение Израиля к прекращению огня, сообщает The Economist.

    Европейские страны смирились с ролью Дональда Трампа как «Одинокого рейнджера» на мировой арене, пишет The Economist.

    По мнению издания, лидеры Британии, Франции и Германии приветствуют действия Трампа, который настоял на введении режима прекращения огня и приказал израильским ВВС прекратить удары в ответ на якобы нарушение этого перемирия со стороны Ирана.

    В материале подчеркивается, что Европа вынужденно принимает «дипломатию Одинокого рейнджера» Дональда Трампа, в отсутствие привычной поддержки в качестве «глобального полицейского».

    В материале отмечается, что европейские лидеры «тихо приветствуют» новую стратегию, несмотря на очевидную уязвимость и неспособность самостоятельно решать глобальные вызовы.

    Одинокий рейнджер (The Lone Ranger) – вымышленный персонаж, ставший одним из символов американской массовой культуры. Герой появился в американских вестернах как человек в маске, который сражается с преступностью на Диком Западе и не терпит несправедливости. Со временем Одинокий рейнджер превратился в настоящую культурную «икону» в США. Его образ был использован не только в радиопостановках и сериалах, но и во множестве фильмов, комиксов и других форм искусства.

    На ваш взгляд
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    Дональд Трамп не информировал европейских лидеров о решении нанести удары по ядерным объектам Ирана до их начала.

    Президент США сообщил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

    Президент США также потребовал от Израиля отменить авиаудар по Ирану.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удар по Ирану привел к репутационным последствиям для Трампа.


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    25 июня 2025, 07:25 • Новости дня
    NYT: Триумф Трампа на саммите НАТО сорвала утечка доклада о ситуации в Иране

    New York Times: Триумф Трампа на саммите НАТО сорвала утечка доклада о ситуации в Иране

    NYT: Триумф Трампа на саммите НАТО сорвала утечка доклада о ситуации в Иране
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Утечка отчета Разведывательного управления министерства обороны США, появившаяся вскоре после приезда президента США Дональда Трампа в Нидерланды, поставила под сомнение его заявления о полном уничтожении ядерной программы Ирана, пишет The New York Times.

    По данным газеты, Трамп надеялся использовать саммит НАТО в Гааге для укрепления своего международного авторитета после атак на иранские ядерные объекты и объявления перемирия между Ираном и Израилем, передает ТАСС.

    В материале подчеркивается, что автором доклада выступил Пентагон, который непосредственно координировал удары по Ирану.

    По мнению NYT, это существенно усилило удар по репутации американского президента. В итоге, как отмечает газета, оптимизм Трампа по поводу его роли в урегулировании конфликта был серьезно подорван.

    Сам Трамп назвал фейковыми те СМИ, что оспаривают его триумф в Иране.

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    25 июня 2025, 16:59 • Новости дня
    Трамп назвал ситуацию на Украине «вышедшей из-под контроля»
    Трамп назвал ситуацию на Украине «вышедшей из-под контроля»
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге заявил, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и требует активных действий.

    Как передает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений на встрече лидеров стран альянса, Трамп не стал раскрывать, какие именно шаги он считает необходимыми для стабилизации ситуации на Украине. Тем не менее, по их мнению, его заявление свидетельствует о возможной готовности Соединенных Штатов усилить свое участие в урегулировании украинского вопроса, передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп заявил о готовящейся встрече с Владимиром Зеленским, на которой планируется затронуть сложности, стоящие перед Киевом на фоне саммита НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп отметил сложную ситуацию, в которой оказался Зеленский. В ответ на происходящее Зеленский решил надеть классический костюм вместо привычной военной формы. На саммите НАТО в Гааге Украина не оказалась в центре обсуждения повестки дня.

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    25 июня 2025, 03:37 • Новости дня
    Пушков назвал цели утечек в США о сохранности ядерной программы Ирана

    Пушков: Утечки о сохранности ядерной программы Ирана имеют две цели

    Пушков назвал цели утечек в США о сохранности ядерной программы Ирана
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Сенатор Алексей Пушков считает, что слив доклада американской разведки о целостном ядре ядерной программы Ирана преследует несколько целей: подорвать репутацию президента США Дональда Трампа и оправдать удары по Ирану.

    Пушков напоминает, что, согласно появившейся в западных СМИ утечке «совершенно секретного» доклада разведки США, ключевые компоненты иранской ядерной программы пережили бомбардировку и не пострадали.

    «Возможно, это и так, но такие «утечки» случайными не бывают. У этой «утечки» может быть две цели: первая – дискредитировать Трампа и его политику (демократы в США сейчас активно критикуют Трампа за удары по Ирану и ставят под сомнение их успешность), вторая – обосновать необходимость дальнейшей войны против Ирана, включая удары со стороны США», – написал сенатор в Telegram-канале.

    Пушков резюмирует замечанием о том, что когда в США происходят организованные утечки, это всегда кому-то и для чего-то нужно.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    11 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, первые выводы о бомбардировках США  противоречат неоднократным заявлениям президента Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» объекты Ирана по обогащению урана, сообщил CNN.

    Президент США Трамп сообщил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня. В США также заявили, что уничтожили ядерную программу Ирана, и теперь Тегеран не способен создать ядерное оружие.

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    24 июня 2025, 20:07 • Новости дня
    Конгрессмен выдвинул резолюцию об импичменте Трампу из-за ударов по Ирану

    Эл Грин предложил импичмент Трампу из-за ударов по Ирану

    Конгрессмен выдвинул резолюцию об импичменте Трампу из-за ударов по Ирану
    @ Francis Chung / Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Действия президента США Дональда Трампа по атаке Ирана вызвали резонанс в американском Конгрессе, спровоцировав обсуждение вопроса об импичменте.

    Конгрессмен Эл Грин внес резолюцию об импичменте президенту Дональду Трампу, передает ТАСС. Основанием стали удары по Ирану, осуществленные без консультации с Конгрессом. Грин считает это нарушением полномочий президента и угрозой для разделения властей.

    Ранее конгрессмен-республиканец Томас Масси заявил, что удары противоречат Конституции США. Конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес выразила мнение, что инцидент может стать поводом для запуска процедуры импичмента. Дискуссия о действиях Трампа и их последствиях продолжается среди американских законодателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт между Израилем и Ираном завершился при посредничестве США. Президент США Дональд Трамп провел переговоры с премьером Израиля и настоял на ограничении масштабов атаки против Ирана.

    Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе после ударов по израильским объектам и американской базе Аль-Удейд. Эксперты отмечают, что достигнутое перемирие остается шатким, а риски новой эскалации в регионе сохраняются. Остается неизвестным, куда делись более 400 кг высокообогащенного иранского урана.

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    24 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    Конгресс США отверг попытку начать импичмент Трампу

    Большинство республиканцев и демократов заблокировали инициированный импичмент Трампа

    Конгресс США отверг попытку начать импичмент Трампу
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Попытка начать процедуру импичмента американского президента провалилась из-за активного противодействия обеих партий и недостаточной поддержки демократов.

    Палата представителей отклонила инициативу начать процедуру импичмента Дональда Трампа, пишет ТАСС. Против резолюции проголосовали 344 конгрессмена, включая всех республиканцев и 128 демократов, инициативу поддержали только 79 демократов.

    Автором инициативы стал демократ Эл Грин, который предложил импичмент в связи с ударами ВС США по Ирану без одобрения Конгресса. Грин неоднократно пытался запустить процесс импичмента, критикуя Трампа за решения во внешней и внутренней политике. Во вторник он представил новую резолюцию, требуя импичмента из-за отсутствия разрешения на удары по иранским ядерным объектам.

    В апреле аналогичную резолюцию выдвигал демократ Шри Танедар, включив в нее семь обвинений против Трампа, но процесс не был доведен до голосования. В данный момент республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, что делает перспективу импичмента крайне маловероятной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессмен Эл Грин внес резолюцию об импичменте президенту Дональду Трампу из-за ударов по Ирану без консультации с Конгрессом.

    Решение президента США Дональда Трампа нанести удар по иранским ядерным объектам стало судьбоносным для его президентства.

    Президенту США Дональду Трампу может грозить импичмент после удара по Ирану, который был нанесен без разрешения Конгресса, что считается нарушением конституции.

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    25 июня 2025, 02:50 • Новости дня
    Генсек НАТО пообещал Трампу «большую победу» на саммите в Гааге
    Генсек НАТО пообещал Трампу «большую победу» на саммите в Гааге
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Генсек НАТО Марк Рютте осыпал восхищениями американского президента Дональда Трампа, заявив, что тот добьется того, чего не удавалось «ни одному американскому президенту» за последние годы.

    Дональд Трамп представил сообщения Рютте общественности в своей соцсети Truth Social, генсек НАТО восхвалял главу Белого дома перед «еще одним большим успехом в Гааге».

    «Было непросто, но мы добились того, что все они подписались под 5%... Европа заплатит значительную цену, как и должна, и это будет твоя победа», – сказано в сообщении Рютте.

    Он также одобрительно высказывается о действиях Трампа на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные политики, СМИ и военные неоднократно заявляли, что Европе якобы грозит нападение со стороны России. Пользуясь этим предлогом, НАТО добивается от стран-участниц альянса согласия на увеличение военных расходов до 5% от ВВП.

    При этом газета Politico сообщала, что генсек НАТО Рютте намерен провести структурные реформы, включающие сокращение персонала и ликвидацию подразделений в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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    25 июня 2025, 14:26 • Новости дня
    Генсек НАТО осыпал Трампа похвалами за рост оборонных расходов альянса

    SkyNews: Генсек НАТО Рютте осыпал Трампа похвалами за рост оборонных расходов альянса

    Генсек НАТО осыпал Трампа похвалами за рост оборонных расходов альянса
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На саммите в Гааге генсек НАТО Марк Рютте выразил признательность президенту США Дональду Трампу за инициативу по увеличению взносов на оборону.

    Как сообщает SkyNews, Рютте выступил с благодарностью в адрес Трампа, отметив, что значительный рост оборонных расходов членов НАТО стал возможен именно благодаря давлению со стороны Вашингтона.

    «Сегодня мы примем решение перейти к 5%», – заявил Рютте, подчеркнув необходимость «обеспечить безопасность от противников и сбалансировать вклад с Соединенными Штатами». Он отметил, что без избрания и переизбрания Трампа такого шага бы не произошло.

    Трамп в свою очередь назвал итог обсуждений «большой победой для всех» и выразил уверенность, что НАТО станет «гораздо сильнее» при поддержке США. Он также добавил, что Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать альянс.

    Ранее издание Politico писало, что в НАТО решили увеличить военный бюджет из-за Трампа.

    Сообщалось, что в НАТО договорились довести минимальный уровень оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году.

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    25 июня 2025, 13:14 • Новости дня
    Эксперт заявил о значительном дефиците боеприпасов у Израиля

    Военный эксперт Анпилогов: ПРО Израиля работала на пределах боезапаса

    Эксперт заявил о значительном дефиците боеприпасов у Израиля
    @ Gili Eliyahu/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Израиле наблюдается значительная нехватка боеприпасов для систем ПВО, а также ракет класса «воздух – воздух» и «воздух – земля». Интенсивность боевых действий против Ирана оказалась крайне высокой даже для Тель-Авива, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее стало известно о нехватке у израильской армии ключевых видов вооружений и боеприпасов.

    «Израиль действительно испытывает дефицит боеприпасов. В ходе нынешнего 12-дневного конфликта при меньшем количестве запусков Иран добивался большего числа попаданий по территории противника. Это видно по статистике использованных ракет», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Израильские системы «Железный купол», «Праща Давида» и «Хец» работали на пределах своего боезапаса и под конец использовались ЦАХАЛ для перехвата ударов, нацеленных на стратегические объекты, в то время как атаки на второстепенные цели зачастую даже планово пропускались», – напомнил собеседник.

    «Израиль делает крайне серьезную ставку на перехватчики ракет, которые производят США, хотя формально это числится совместными предприятиями. Вашингтон передает их Тель-Авиву, чтобы создать хотя бы видимость эшелонированной системы ПВО и ПРО. При этом существенный вклад в перехват иранских ракет вносили американские и британские корабли в Красном и Средиземном морях», – напомнил спикер.

    «Стоит отметить, что Израиль испытывает также нехватку авиабомб и управляемых ракет классов «воздух – воздух» и «воздух – земля». Кроме того, я уверен, под дефицитом подразумевается и изношенность фронтовой авиации ввиду ее интенсивного использования, пусть и даже без формальных потерь. Очевидно, у авиации ЦАХАЛ в ходе этой войны весьма вырос так называемый ремонтный долг», – детализировал аналитик.

    «Для Тель-Авива этот конфликт был намного дороже, чем для Тегерана. Думаю, что Израилю понадобится несколько месяцев на восполнение потерь», – спрогнозировал эксперт, указав на связь между израильским дефицитом и нехваткой вооружения у ВСУ.

    «Тель-Авив и Киев получают оружие из одного источника – НАТО. Европейские страны даже снимали зенитные комплексы с боевого дежурства, чтобы передать их Украине. Тоже частично комплектовались и вооруженные силы еврейского государства. Сложилась ситуация, в рамках которой западным союзникам стран пришлось работать на два фронта одновременно. Это подразумевает серьезные финансовые затраты, поддерживать приемлемую боеспособность обеих армий становится очень сложно», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее в западных СМИ появилась информация, что у израильской армии заканчиваются некоторые ключевые виды вооружений и боеприпасов. Как отмечает NBC News, дефицит сформировался на фоне напряженных отношений между Дональдом Трампом и премьером еврейского государства Биньямином Нетаньяху.

    В свою очередь и. о. начальника военно-морских операций Штатов Джеймс Килби дал показания в Сенате, что хотя у ВМС США достаточно ракет, необходимых для защиты Израиля, армия страны использует их «с пугающей скоростью».

    Примечательно, что за последние 12 дней иранскими силовиками были арестованы более 700 израильских шпионов и изъято 10 тыс. беспилотников, сообщает IFP News. Как указали в командовании правоохранительных органов Ирана (FARAJA), дроны использовались для шпионажа, диверсий и убийств ученых и академиков.

    Накануне президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем. Однако после этого Тель-Авив заявил о перехвате двух иранских ракет и поручил военным ответить на атаку. При этом начальник генштаба армии страны Эяль Замир заявил о завершении значимого этапа 12-дневной операции против Ирана и нацеленности на сектор Газа.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД писала о том, что у Израиля могут возникнуть серьезные проблемы с отражением иранских атак – у страны заканчиваются противоракетные комплексы Arrow, которые помогают сбивать баллистические боеприпасы большой дальности.

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    25 июня 2025, 18:25 • Новости дня
    Трамп заявил о планах обсудить с Путиным завершение конфликта на Украине
    Трамп заявил о планах обсудить с Путиным завершение конфликта на Украине
    @ picture alliance /The Kremlin Moscow/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп заявил о своем намерении обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным возможные варианты завершения конфликта на Украине.

    Президент США на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО отметил: «Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным, посмотреть, сможем ли мы это закончить. Так что я поговорю с Путиным», передает ТАСС.

    По его словам, на саммите НАТО в Гааге он провел конструктивные встречи с Владимиром Зеленским и лидерами других стран, что, по мнению главы Белого дома, важно для поиска путей разрешения конфликта.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что о месте предстоящих переговоров Москвы и Вашингтона по вопросу устранения раздражителей в двусторонних отношениях пока не принято решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о сложности устранения раздражителей в отношениях между Россией и США. Министерство иностранных дел подтвердило готовность продолжать диалог с США. Кремль указал на готовность Владимира Путина и Дональда Трампа к моментальным телефонным разговорам друг с другом.

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    24 июня 2025, 21:10 • Новости дня
    Израиль анонсировал новые цели после кампании против Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля завершила значимый этап операции против Ирана, сообщил начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир. Теперь армия вновь нацелена на сектор Газа.

    Военачальник отметил, что кампания против Ирана продолжается, и Израиль «вступает в новую фазу на основе предыдущих достижений», передает ТАСС. По словам Замира, в настоящее время приоритетное внимание вооруженных сил вновь сконцентрируется на боевых действиях в секторе Газа.

    Напомним, во вторник длившийся 12 дней конфликт между Израилем и Ираном завершился при посредничестве США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему все стороны конфликта считают себя победителями.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    24 июня 2025, 20:53 • Новости дня
    Пезешкиан заявил об «ужасной цене» Израиля за агрессию против Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в обращении к нации заявил, что Израиль не смог реализовать свои задачи при агрессии против исламской республики.

    По мнению Пезешкиана, противник потерпел неудачу в попытках уничтожить объекты и сорвать ядерные исследования в стране, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что Израиль не достиг целей по провоцированию социальных беспорядков на территории республики. В тексте обращения особо подчеркивается, что «агрессивный противник потерпел неудачу в достижении своих целей по уничтожению объектов и срыву ядерных исследований в Иране, [провоцированию] социальных беспорядков».

    Пезешкиан заявил, что разрушения в Израиле, вызванные ответными ударами вооруженных сил Ирана, показали миру серьезность последствий для тех, кто начинает конфликт с республикой. По его словам, цена этой авантюры для Израиля стала «ужасной».

    Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что установившееся перемирие – шаткое, а риски новой эскалации в регионе высоки.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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