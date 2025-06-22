Рубио заявил о готовности США возобновить ядерные переговоры с Ираном

Лукьянов: После ударов по Ирану Трамп может попасть в незатейливую ловушку

Tекст: Дарья Григоренко

Лукьянов в своем Telegram-канал отметил: «Ловушка, в которую может теперь попасть Трамп, незатейлива, но эффективна», подразумевая, что дальнейшие шаги Вашингтона будут определяться реакцией Тегерана.

Политолог Лукьянов считает, что если Иран нанесет ответный удар по американским объектам, Соединенным Штатам придется глубже втягиваться в конфликт. В случае слабой или формальной реакции со стороны Ирана, израильское руководство и американские неоконсерваторы будут усиливать давление на Белый дом с целью добиться смены власти в Иране, тогда как Трамп, по мнению автора, к такому сценарию не готов, добавил он.

Лукьянов предполагает, что иранские власти вряд ли решатся на прямую атаку по объектам США, чтобы не провоцировать масштабного военного вовлечения американской армии. Вместо этого Тегеран, вероятно, расширит удары по Израилю. «В ответ на это Нетаньяху активизирует усилия, чтобы убедить Вашингтон в необходимости смены иранского режима, на что пока Трамп не готов, само это понятие ему мировоззренчески чуждо. Но логика втягивания в конфликты редко преодолима», – заявил он.

В воскресенье в Конгрессе США заявили, что Трампу может грозить импичмент после удара по Ирану, который был нанесен без разрешения Конгресса, что является нарушением конституции.

Ранее сообщалось, что Вашингтон готовится к возможному ответному удару Тегерана после атаки на иранские атомные объекты.

Напомним, в ночь на 22 июня США ударили по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иран заявил, что оставляет за собой право сопротивляться американской военной агрессии для защиты национальных интересов.