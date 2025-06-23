Трамп ответил на заявление Медведева о ядерных поставках Ирану

Tекст: Денис Тельманов

Дональд Трамп публично отреагировал на недавнее заявление зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о потенциальной готовности некоторых стран поставить Ирану ядерный боекомплект после прямого противостояния Вашингтона и Тегерана, передает Коммерсантъ.

В соцсети Truth Social Трамп выразил сомнения в реальности подобного заявления и попросил уведомить его, если подобная информация подтвердится.

«Слышал ли я, как бывший президент Медведев из России, небрежно произнес »N-слово« (ядерный!), и сказал, что он и другие страны будут поставлять ядерные боеголовки Ирану? Он действительно это сказал, или это просто плод моего воображения? Если он это сказал и если это подтвердится, пожалуйста, немедленно уведомите меня», – написал Трамп.

Он также подчеркнул: «С »N-словом« не следует обращаться так легкомысленно. Полагаю, именно поэтому глава – это Путин».

Ранее Медведев в своем Telegram-канале заявил, что, по его мнению, после недавних ударов США по иранским ядерным объектам, некоторые страны готовы напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект. Он также отметил, что действия США могут привести к новому масштабному конфликту и наземной операции.

Американские ВВС 22 июня присоединились к израильской операции против Ирана и нанесли удары по объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане, заявили власти США. По их утверждению, объекты полностью уничтожены, однако эксперты МАГАТЭ пока не дали оценку ущербу. Российский МИД выразил осуждение действий Вашингтона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил готовность ряда государств поделиться с Тегераном ядерными боекомплектами после недавних ударов США по Ирану. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что произвольное толкование права на самооборону по Уставу ООН приведет к хаосу. Медведев заявил об угрозе перехода противостояния между Израилем и Ираном в более масштабный глобальный конфликт.