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    Как советский десант побеждал в самом начале Великой Отечественной
    Трамп объявил об ударах США по ядерным объектам Ирана
    Генсек ООН призвал «избежать спирали хаоса» на Ближнем Востоке после ударов США по Ирану
    Зеленский потребовал от «стран-партнеров» выделять Украине 0,25% ВВП
    Трамп в обращении к нации назвал Иран «задирой» и потребовал «заключить мир»
    США приготовились к возможному ответу Ирана в течение 48 часов
    Иран осудил военную агрессию США и заявил о праве на сопротивление
    Bloomberg: Удары США по Ирану могут привести к скачку цен на нефть
    Россия выступила с заявлением в связи с пролетом БПЛА ВСУ над Казахстаном
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Алименты можно заменить более справедливой системой

    В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.

    27 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    16 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

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    22 июня 2025, 12:03 • Новости дня

    Лавров: Право на самооборону без учета Устава ООН ведет к хаосу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Произвольное толкование права на самооборону по Уставу ООН приведет к хаосу, а не к сохранению международного порядка, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя удары Израиля по Ирану.

    Комментируя израильские удары по Ирану, Лавров автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину отметил: «Ну, это там самые большие циники, а остальные говорят, что Израиль имеет право на самооборону, как Макрон сказал. Самооборона от чего?». По его словам, если каждой стране позволить самостоятельно решать, когда и как применять это право, игнорируя положения Устава, то в мире воцарится хаос, передает РИА «Новости».

    Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об угрозе перехода противостояния между Израилем и Ираном в более масштабный глобальный конфликт.

    Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подчеркивал, что провокационные действия Израиля против Ирана грозят перерасти в масштабный международный кризис.

    21 июня 2025, 17:47 • Новости дня
    Иран сменил тактику в конфликте с Израилем

    CNN сообщил о смене тактики Ирана в конфликте с Израилем

    Иран сменил тактику в конфликте с Израилем
    @ Iranian Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иран решил изменить тактику в противостоянии с Израилем, сократив количество запускаемых ракет, сообщает CNN.

    В материале CNN сообщается, что сокращение числа ударов баллистическими ракетами связано с успешными атаками по ракетным батареям, а теперь Тегеран сосредоточится на применении высокоточных ракет, передает РИА «Новости».

    По данным собеседника телеканала, Израилю не стоит воспринимать эти изменения как повод для радости. Он пояснил, что новые высокоточные ракеты будут нацелены в основном на военные объекты и объекты безопасности.

    Чиновник также сообщил, что недавно была зафиксирована успешная атака: иранская ракета преодолела американские системы ПРО – THAAD, Patriot, Arrow 3 и Arrow 2, а также израильские комплексы «Праща Давида» и «Железный купол», попав в заранее выбранную цель.

    Минздрав Ирана сообщил, что с момента начала конфликта между Ираном и Израилем погибли не менее 430 человек. Число пострадавших среди мирного населения превысило 3,5 тыс. человек.

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    22 июня 2025, 03:10 • Новости дня
    Трамп объявил об ударах США по ядерным объектам Ирана
    Трамп объявил об ударах США по ядерным объектам Ирана
    @ Ron Sachs/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени, объявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

    «Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Самолеты США покинули воздушное пространство Ирана», – написал он.

    По словам американского президента, полный комплект бомб был выпущен на объект в Фордо.

    «Поздравляю великих американских воинов! В мире нет других военных, которые могли бы это сделать. Настало время для мира!» – завершил Трамп свой пост.

    Решение Трампа напрямую вмешаться в поддержку усилий Израиля по разрушению ядерной программы Ирана знаменует собой эскалацию на Ближнем Востоке.

    Это вмешательство сопряжено с рисками и неопределенностью – тем, чего Трамп и многие его предшественники пытались избежать, в том числе посредством дипломатии с Ираном, пишет портал Axios.

    Атака, которая произошла на девятую ночь войны между Израилем и Ираном, может спровоцировать ответные действия Тегерана против США.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Американский президент призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    В пятницу Трамп в очередной раз заявил, что Вашингтон отказывается влиять на Израиль и вмешиваться в его конфликт с Ираном, добавив, что якобы взял двухнедельную паузу, в течение которой будет думать и наблюдать за ситуацией.

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    21 июня 2025, 12:00 • Видео
    Почему мусульмане предали Иран

    Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран по сути остался в одиночестве, и исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

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    21 июня 2025, 18:42 • Новости дня
    Медведев назвал попытки уничтожить ядерную программу Ирана бесполезными

    Медведев указал на невозможность отказа Ирана от ядерной программы

    Tекст: Вера Басилая

    Иран продолжит развитие своей ядерной программы независимо от внешнего давления и возможных ударов, потому что видит свое выживание в ней, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Иран не откажется от своей ядерной программы ни при каких обстоятельствах, написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте» .

    Он подчеркнул, что Тегеран рассматривает развитие ядерной программы как условие собственного выживания.

    Медведев отметил, что никакие удары, в том числе попытки Израиля и США уничтожить эту программу, не приведут к отказу Ирана от своих планов. По его мнению, даже в случае нанесения ударов страна восстановит программу любой ценой.

    Медведев также допустил гипотетическую возможность одновременного отказа Ирана и Израиля от их ядерных программ, однако выразил уверенность, что этого не произойдет. Он считает, что попытка лишить ядерного оружия реальные или потенциальные ядерные государства обречена на провал.

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    Политик добавил, что даже если сменится руководство Израиля, Иран не изменит своей линии и останется привержен развитию ядерных технологий.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об угрозе перехода противостояния между Израилем и Ираном в более масштабный глобальный конфликт.

    Также Медведев поспорил с чат-ботом Grok по вопросу иранской ядерной угрозы.

    Национальная разведка США заявила, что не обнаружила признаков создания Ираном ядерного оружия.

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ отметил важность мирного разрешения ситуации на Ближнем Востоке и выразил поддержку иранским интересам в сфере атомной энергетики.

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    22 июня 2025, 10:59 • Новости дня
    Иран впервые применил ракеты Kheibar Shekan против Израиля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В утренней атаке на Израиль Иран использовал ракеты Kheibar Shekan третьего поколения с несколькими боеголовками и новыми тактиками, сообщила иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    Иран впервые использовал баллистические ракет Kheibar Shekan с несколькими боеголовками, они относятся к третьему поколению ракет, передает РИА «Новости».

    Заявленная дальность полета Kheibar Shekan составляет около 1,5 тыс. километров.

    Ранее Тегеран сообщал, что в ходе утренней атаки целями стали аэропорт Бен-Гурион, центр биологических исследований, а также центры управления и командования различных уровней.

    Армия Израиля заявляла, что пусковые установки, из которых утром в воскресенье наносились удары по израильской территории, якобы нейтрализованы в ходе атаки израильских ВВС.

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    21 июня 2025, 16:31 • Новости дня
    Америка перебросила стратегические бомбардировщики на базу в Индийском океане

    UK Defence Journal сообщил о срочной переброске США бомбардировщиков B-2 Spirit

    Америка перебросила стратегические бомбардировщики на базу в Индийском океане
    @ Airman First Class Ivy Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американские стратегические бомбардировщики B-2A Spirit отправлены с авиабазы в Миссури в направлении военной базы США на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает UK Defence Journal.

    Переброску бомбардировщиков с авиабазы Уайтмен ВВС США в штате Миссури к стратегической базе США на острове Диего-Гарсия в Индийском океане осуществили американские военные, сообщает UK Defence Journal.

    B-2A Spirit сопровождали восемь самолетов-заправщиков. Издание уточнило, что эта операция проходит на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Как отмечается, власти США приняли решение о переброске для усиления своих позиций в регионе.

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    Ранее в район Персидского залива к границам Саудовской Аравии и Кувейта, рядом с Ираном, были переброшены два крупнейших военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy, способных перевозить тяжелую технику.

    США разместили 12 истребителей F-22 на авиабазе Лейкенхит в Британии для возможной переброски на Ближний Восток из-за растущей напряженности.

    Также сообщалось, что в Средиземном море были размещены пять эсминцев военно-морских сил США, оснащенных противоракетными системами.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выразил обеспокоенность возможным участием США в ударе по Ирану.

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    22 июня 2025, 01:03 • Новости дня
    МАГАТЭ: Шесть зданий повреждены при ударе по ядерному комплексу Исфахана
    МАГАТЭ: Шесть зданий повреждены при ударе по ядерному комплексу Исфахана
    @ Albert Otti/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о шести поврежденных на территории ядерного комплекса Исфахан зданиях после очередной атаки Израиля.

    Крупный ядерный комплекс в Исфахане стал целью второй раз за время атак Израиля на Иран за последние девять дней, пострадало еще несколько зданий, заявил сегодня генеральный директор (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

    Он напомнил, что впервые ядерный объект подвергся ударам 13 июня, когда были повреждены четыре здания: центральная химическая лаборатория, установка по конверсии урана, завод по производству реакторного топлива и строящийся завод по переработке обогащенного урана.

    «Согласно информации, имеющейся в распоряжении МАГАТЭ на сегодняшний день, теперь ударам подверглись шесть зданий на той же площадке: завод по производству природного и обедненного металлического урана, который еще не начал работу, завод по производству топливных стержней, здание с производством таблеток из низкообогащенного урана, а также лаборатория и хранилище ядерных материалов, еще одно лабораторное здание, цех по работе с загрязненным оборудованием и офисное здание без ядерных материалов», – сказано в сообщении МАГАТЭ.

    Тот же комплекс в Исфахане включает цех по производству центрифуг, который также подвергся ударам со стороны Израиля.

    В МАТАГЭ пояснили, что подвергшиеся сегодняшним атакам Израиля здания не содержали ядерных материалов, либо содержали небольшие количества природного или низкообогащенного урана. То есть любое радиоактивное загрязнение ограничивается зданиями, которые были повреждены или разрушены.

    «Этот ядерный комплекс в Исфахане – один из ключевых объектов иранской ядерной программы. Он неоднократно подвергался атакам и был серьезно поврежден. Основываясь на нашем анализе имеющихся ядерных материалов, мы не видим никакого риска загрязнения за пределами объекта. Тем не менее, как я неоднократно заявлял, ядерные объекты никогда не должны подвергаться атакам», –  заявил генеральный директор МАГАТЭ Гросси.

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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, заместитель губернатора иранской провинции Исфахан Аййуб Дарвиши заявил, что израильские силы 21 июня нанесли удары по ядерному объекту в центре страны.

    До этого сообщалось, что Израиль атаковал ядерный объект в иранском Фордо. Посол Израиля заявляла об ударе по ключевым элементам ядерной программы Ирана.

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    22 июня 2025, 05:08 • Новости дня
    Нетаньяху назвал решение Трампа ударить по Ирану «меняющим историю»

    CNN: Нетаньяху назвал решение Трампа ударить по Ирану «меняющим историю»

    Tекст: Ирма Каплан

    Решение президента США Дональда Трампа нанести удар по ядерным объектам Ирана «изменит историю», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рано утром в воскресенье.

    «Поздравляю, президент Трамп, ваше смелое решение нанести удар по ядерным объектам Ирана с помощью устрашающей и праведной мощи Соединенных Штатов изменит историю. Президент Трамп и я часто говорим: «Мир достигается силой». Сначала приходит сила, а затем мир. И сегодня президент Трамп и Соединенные Штаты действовали с большой решимостью», – приводит CNN слова Нетаньяху из видеообращения.

    Нетаньяху выразил благодарность народ Израиля и цивилизации Трампу за решимость. Он призвал благословение на обе страны и на нерушимый союз США и Израиля.

    Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени. По данным Fox News, США использовали шесть противобункерных бомб, каждая из которых весит 15 тонн.

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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная разведка США заявляла о том, что не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

    Президент США заявил в пятницу, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.

    СМИ сообщили о звонке Трампа премьер-министру Израиля перед атакой на Иран и после этого.

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    22 июня 2025, 08:00 • Новости дня
    Иран запросил срочное заседание СБ ООН после ударов США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иранская сторона запросила Совет Безопасности Организации Объединенных Наций об экстренном заседании из-за американских ударов, сообщил постпред страны в ООН Амир Саид Иравани.

    Иран просит СБ ООН созвать экстренное совещание, чтобы обсудить «вопиющий акт агрессии» в отношении страны, говорится в письме Иравани в адрес председателя СБ ООН и генсека Организации, передает ТАСС.

    Вопрос требует обсуждения «в свете серьезных и далекоидущих последствий варварских и преступных действий в отношении международного мира и безопасности».

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш после ударов США по Ирану призвал к деэскалации во избежание «спирали хаоса» на Ближнем Востоке.

    Соединенные Штаты в ночь на 22 июня ударили по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром. В СМИ сообщалось, что американские военные использовали шесть противобункерных бомб, вес каждой составляет 15 тонн.

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    21 июня 2025, 22:29 • Новости дня
    Переговоры США и Ирана в Турции сорвались из-за недоступности Хаменеи

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хотели организовать встречу представителей США и Ирана в Стамбуле, но провести переговоры не удалось из-за отсутствия связи с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, сообщает портал Axios.

    По данным источников Axios., Эрдоган предложил Трампу рассмотреть Стамбул как площадку для обсуждения ситуации вокруг конфликта между Ираном и Израилем. Трамп якобы согласился и сообщил, что готов направить вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника Стива Уиткоффа, а также не исключил возможность своей личной поездки для встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает РИА «Новости».

    В публикации говорится, что Эрдоган и глава МИД Турции Хакан Фидан передали предложение Пезешкиану и главе МИД Ирана Аббасу Аракчи. Те обратились к Хаменеи за одобрением, но не смогли с ним связаться. Через несколько часов иранская сторона уведомила Турцию, что получить согласие верховного лидера не удалось, после чего турецкие власти сообщили США об отмене встречи.

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    Собеседники портала добавили, что если бы встреча состоялась, на нее скорее всего поехали бы Вэнс и Уиткофф, а не сам Трамп.

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ограничил личное общение с военными, опасаясь за свою безопасность.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи рассказал о деталях переговоров с США и европейскими странами по ситуации вокруг Израиля.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан отказался поддержать «обнуление» ядерной программы в разговоре с Эммануэлем Макроном.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы «добить» Иран.

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    21 июня 2025, 17:50 • Новости дня
    Эрдоган предупредил о рисках израильских атак для Турции и Пакистана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Eдары Израиля по Ирану способны дестабилизировать регион и затронуть соседние страны, включая Турцию и Пакистан, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

    Об этом Эрдоган заявил на встрече с министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром и командующим армией Пакистана Асимом Муниром, прибывшими в Турцию для участия в заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    В ходе разговора обсуждались отношения между Турцией и Пакистаном, а также ключевые региональные и глобальные вопросы.

    «Риски, возникающие в результате израильских атак на Иран, имеют такие масштабы, что затронут соседние с Ираном Турцию и Пакистан», – заявил Эрдоган. По его словам, возобновление дипломатических переговоров между США и Ираном является единственным путем к разрешению ядерного спора. Президент Турции добавил, что Анкара продолжит усилия по восстановлению спокойствия и поиску дипломатического выхода из ситуации.

    Ранее Эрдоган назвал бандитизмом действия Израиля на Ближнем Востоке.

    Он заявил о готовности Турции стать посредником между Ираном и Израилем.

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    22 июня 2025, 09:37 • Новости дня
    Иран заявил, что атаковал аэропорт Бен-Гурион и центр биоисследований в Израиле

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе утренней иранской атаки одной из целей стал аэропорт Бен-Гурион, заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана).

    Целями атаки Ирана утром в воскресенье были аэропорт Бен-Гурион, центр биологических исследований, а также центры управления и командования различных уровней, заявили в КСИР, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    До этого армия Израиля сообщила, что пусковые установки, из которых утром в воскресенье наносились удары по израильской территории, якобы нейтрализованы в ходе атаки израильских ВВС.

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    21 июня 2025, 19:27 • Новости дня
    Хуситы пригрозили атаковать корабли США в случае ударов по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) предупредило о возможных ударах по американским судам в случае атаки США на Иран в Красном море, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

    Военный представитель йеменского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа заявил о намерении атаковать американские корабли и военные суда в Красном море, если Соединенные Штаты примут участие в конфликте на стороне Израиля против Ирана, передает ТАСС.

    В опубликованном заявлении Сариа подчеркнул, что в случае нападения и агрессии США против Ирана вместе с Израилем вооруженные силы хуситов нанесут удары по американским военным объектам в Красном море. По его словам, это будет ответ на возможное вступление Штатов в боевые действия против Тегерана.

    Движение «Ансар Алла» ранее неоднократно делало заявления об угрозах в адрес иностранных судов в Красном море и акватории Баб-эль-Мандебского пролива.

    Ранее два крупнейших военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy были переброшены в район Персидского залива к границам Саудовской Аравии и Кувейта, рядом с Ираном.

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что в случае выполнения угроз Ираном и йеменскими хуситами по блокаде проливов на Ближнем Востоке цены на нефть могут достичь 110-130 долларов за баррель.

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    21 июня 2025, 16:55 • Новости дня
    Вучич заявил о вероятной подготовке США к удару по Ирану

    Президент Сербии Вучич заявил о возможной атаке США на Иран

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Сербии Александр Вучич полагает, что США могут готовиться к нанесению удара по Ирану, поскольку третий американский авианосец вместе с контингентом движется в район Персидского залива и Ормузского пролива.

    США могут готовиться к нанесению удара по Ирану, считает президент Сербии Александр Вучич, передает TV Prva.

    По его словам, третий американский авианосец с контингентом движется не просто в Индийский океан, а значительно ближе – к Ирану, Персидскому заливу и Ормузскому проливу.

    Вучич отметил, что надеется ошибаться, поскольку уже задействовано большое количество сил. Он предположил, что американцы действительно готовятся к нападению на Иран, однако выразил надежду, что ситуация останется на уровне угроз и давления.

    Сербский лидер добавил, что конфликт на Ближнем Востоке может стать глобальным, что приведет к росту цен на нефть и инфляции. Вучич выразил надежду, что сторонам удастся договориться до начала военных действий.

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    Американские стратегические бомбардировщики B-2A Spirit были отправлены с авиабазы в Миссури на военную базу США на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

    США разместили пять эсминцев, оснащенных противоракетными системами, в Средиземном море.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил обеспокоенность возможным ударом США по Ирану.

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    22 июня 2025, 11:59 • Новости дня
    Bloomberg: Удары США по Ирану могут привести к скачку цен на нефть

    Bloomberg: Удары США по Ирану могут привести к скачку цен на нефть до 130 долларов за баррель

    Bloomberg: Удары США по Ирану могут привести к скачку цен на нефть
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские удары по иранским ядерным объектам произошли на фоне хрупкой ситуации в мировой экономике, что грозит скачком мировых цен на нефть, ситуация зависит от реакции Тегерана, пишет Bloomberg.

    Со стороны Ирана возможны атаки на американские объекты в регионе, удары по энергетической инфраструктуре и даже перекрытие Ормузского пролива, сообщает Bloomberg.

    В случае закрытия Ормузского пролива цена барреля нефти может превысить 130 долларов, такие оценки дали опрошенные агентством экономисты. Это приведет к ускорению инфляции, в частности в США, где рост потребительских цен может приблизиться к 4% летом. В таком случае Федеральная резервная система США будет вынуждена отложить снижение ставок.

    После ударов США деривативы, позволяющие спекулировать на колебаниях нефтяных цен, подорожали почти на 9% на выходных. Ожидается, что на открытии торгов по фьючерсам нефть WTI будет стартовать на уровне около 80 долларов за баррель. Крупнейшим пострадавшим в случае срыва поставок иранской нефти, вероятно, станет Китай, несмотря на его рекордные запасы.

    Эксперты отмечают, что перебои с поставками через Ормузский пролив затронут и мировой рынок сжиженного природного газа, поскольку Катар, обеспечивающий до 20% мировых поставок СПГ, использует этот маршрут без альтернативы. Это спровоцирует рост цен на газ в Европе.

    Несмотря на опасения, участники ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, обладают резервными мощностями, которые могут быть задействованы в критической ситуации, а Международное энергетическое агентство (МЭА) может распечатать экстренные запасы.

    В ночь на 22 июня США ударили по атомным иранским объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

    Еще до американских ударов иранские власти допускали вариант перекрытия Ормузского пролива как возможный ответ на потенциальные атаки со стороны Израиля и его союзников.

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    21 июня 2025, 18:16 • Новости дня
    В Лондоне прошел многотысячный марш против вступления Британии в войну с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Лондона десятки тысяч человек вышли на марш против возможного вступления Британии в вооруженный конфликт с Ираном на стороне Израиля, а участники несли плакаты с требованием прекратить поставки оружия Израилю.

    На акцию в британской столице вышли десятки тысяч людей, протестовавших против возможного вступления Британии в войну с Ираном. Среди участников были экс-лидер Лейбористов Джереми Корбин, бывший первый министр Шотландии Хамза Юсаф, а также депутаты Палаты общин Апсама Бегум и Зара Султана, передает ТАСС.

    Хамза Юсаф заявил собравшимся, что более 20 лет назад полмиллиона жителей Лондона выходили на марш против решения властей отправить войска в Ирак.

    Он отметил, что спустя 22 года граждане снова собрались, поскольку, по его словам, сторонники войны пытаются «продать ложь» об угрозе со стороны Ирана, аналогично ситуации вокруг оружия массового уничтожения Саддама Хусейна.

    Юсаф также выразил протест против отправки британских военных в новые конфликты ради чужих политических интересов.

    Участники марша несли плакаты с лозунгами «Нет войне с Ираном», «Руки прочь от Газы», «Бойкот Израилю», «Прекратите вооружать Израиль». Часть протестующих держала портреты аятоллы Хаменеи, а среди демонстрантов были замечены представители еврейской общины с антивоенными баннерами.

    Организовали марш движения «Кампания солидарности с Палестиной», коалиция Stop the War, «Друзья Аль-Аксы», «Кампания за ядерное разоружение» и «Палестинский форум в Британии». Протестующие пришли с флагами Палестины, Ирана и Ливана.

    Апсама Бегум заявила, что военные действия Израиля против Ирана не должны отвлекать внимание от ситуации в Газе, где продолжают гибнуть дети от бомбардировок. Она призвала правительство Британии ввести эмбарго на поставки оружия Израилю и наложить санкции на израильских чиновников, отметив, что агрессия Израиля распространяется на Палестину, Ливан, Сирию и Иран.

    Ранее Британия направила военные самолеты и самолеты-заправщики на базы в регионе для усиления поддержки на фоне напряженности.

    Иран уведомил власти Британии, США и Франции о возможности ударов по их военным объектам на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива в случае поддержки Израиля.

    Лондон отказался защищать Израиль в случае ответного удара Ирана.

    Политолог Саймон Ципис допустил вступление США и Британии в конфликт с Ираном.

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