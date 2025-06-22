Лавров: Право на самооборону без учета Устава ООН ведет к хаосу

Tекст: Дарья Григоренко

Комментируя израильские удары по Ирану, Лавров автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину отметил: «Ну, это там самые большие циники, а остальные говорят, что Израиль имеет право на самооборону, как Макрон сказал. Самооборона от чего?». По его словам, если каждой стране позволить самостоятельно решать, когда и как применять это право, игнорируя положения Устава, то в мире воцарится хаос, передает РИА «Новости».

Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об угрозе перехода противостояния между Израилем и Ираном в более масштабный глобальный конфликт.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подчеркивал, что провокационные действия Израиля против Ирана грозят перерасти в масштабный международный кризис.