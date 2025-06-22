В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.27 комментариев
Лавров: Право на самооборону без учета Устава ООН ведет к хаосу
Произвольное толкование права на самооборону по Уставу ООН приведет к хаосу, а не к сохранению международного порядка, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя удары Израиля по Ирану.
Комментируя израильские удары по Ирану, Лавров автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину отметил: «Ну, это там самые большие циники, а остальные говорят, что Израиль имеет право на самооборону, как Макрон сказал. Самооборона от чего?». По его словам, если каждой стране позволить самостоятельно решать, когда и как применять это право, игнорируя положения Устава, то в мире воцарится хаос, передает РИА «Новости».
Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об угрозе перехода противостояния между Израилем и Ираном в более масштабный глобальный конфликт.
Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подчеркивал, что провокационные действия Израиля против Ирана грозят перерасти в масштабный международный кризис.