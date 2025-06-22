Франция отвергла причастность к ударам США по ядерным объектам Ирана

Глава МИД Франции Барро: Париж не причастен к ударам США по ядерным объектам Ирана

Tекст: Дарья Григоренко

В заявлении в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) министр подчеркнул: «Франция с обеспокоенностью приняла к сведению удары, нанесенные вчера вечером США по трем объектам иранской ядерной программы. Она не участвовала в этих ударах или в их планировании», передает РИА «Новости».

МИД Франции призвал все стороны проявлять сдержанность, чтобы избежать эскалации и распространения конфликта. Барро напомнил, что Париж решительно не согласен с появлением у Ирана ядерного оружия, и отметил, что урегулирование возможно только на основе переговоров в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия. Франция готова участвовать в этих усилиях вместе с партнерами.

Ранее министр иностранных дел Ирана пообещал реагировать на удары США по ядерным объектам, указав на право защиты национальных интересов согласно Уставу ООН.

В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иран запросил в СБ ООН экстренное заседание из-за американских ударов.