Организация по атомной энергии Ирана назвала удары США продолжением атак Израиля

Tекст: Ирма Каплан

Организация по атомной энергии Ирана сообщила, что сегодня на рассвете ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане были атакованы врагами Ирана, передает телеканал «Аль-Маядин» в Telegram-канале.

«Это нападение противоречит международному праву, особенно Договору о нераспространении ядерного оружия. Оно является продолжением жестоких нападений израильского врага за последние несколько дней», – сказано в сообщении.

Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени. По данным Fox News, США использовали шесть противобункерных бомб, каждая из которых весит 15 тонн.

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Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная разведка США заявляла о том, что не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

Президент США заявил в пятницу, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.

СМИ сообщили о звонке Трампа премьер-министру Израиля перед атакой на Иран и после этого.