Союз армян спрогнозировал «печальный исход» конфликта Пашиняна с церковью

Tекст: Вера Басилая

Абрамян сообщил, что конфликт между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Армянской апостольской церковью может закончиться печально для главы правительства, передает РИА «Новости».

Ара Абрамян объяснил, что церковь является основой армянского общества, а власти начали действовать вне закона, обесценивая роль церкви. Он считает, что такой конфликт способен обернуться негативными последствиями для правительства, если подобная политика будет продолжаться, поскольку церковь способна объединить армянский народ.

Абрамян отметил, что преследование бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна связано с его поддержкой церкви на фоне действий Пашиняна. По его словам, Карапетяна обвинили в угрозе государству, однако фактической вины он не видит и считает арест необоснованным. Абрамян также считает, что Пашинян пошел на этот шаг, чтобы показать свою вседозволенность в Армении.

Президент Союза армян России выразил надежду, что власти Армении поймут необходимость отпустить Карапетяна. Он отметил, что впереди апелляционный суд, где ожидает справедливого решения по этому делу.

Абрамян добавил, что арест Карапетяна вызвал широкий резонанс в армянской диаспоре по всему миру. Союз армян России подписал письмо в его поддержку, присоединились главы сорока региональных отделений.

Патриарх Иерусалимский Феофил III высказался в поддержку бизнесмена Самвела Карапетяна, которого в Армении обвиняют в призывах к захвату власти.

Армянские власти возбудили против Карапетяна уголовное дело и поместили его под стражу.

Обвинения Карапетяну были предъявлены после того, как он открыто поддержал Армянскую апостольскую церковь, которую критиковал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

