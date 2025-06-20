Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.4 комментария
Путин заявил, что Россия не стремится стать посредником у Ирана и Израиля
Москва не пытается взять на себя посредническую роль между Тегераном и Тель-Авивом, но выдвигает различные предложения для урегулирования конфликта, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.
«Всегда в таких случаях лучше не забегать вперед, чтобы не навредить этому процессу, но на мой взгляд, такие точки возможного соприкосновения есть, мы свою позицию излагаем как одной, так и другой стороне», – сказал российский лидер.
Россия находится в контакте как с Израилем, так и с Ираном, и у нее есть некоторые предложения насчет урегулирования конфликта.
«Мы ни в коем случае, хочу даже обратить на это внимание, не стремимся к посредничеству, мы просто предлагаем идеи. И если они могут оказаться привлекательными для обеих стран, мы будем этому только рады», – подчеркнул Путин.