Когда западный человек, никак по рождению не связанный с православным миром, обращается в православие, для него это не вопрос крови, почвы или социального окружения. Это серьезный сознательный выбор христианской традиции.0 комментариев
Алиханов призвал запретить вейпы в России
Глава Минпромторга Антон Алиханов высказался за запрет вейпов, подчеркнув их опасность для молодежи и несовершеннолетних.
Глава Минпромторга Антон Алиханов в ходе форума «Неделя российского ритейла» заявил о своей поддержке полного запрета вейпов в России, сообщает РИА «Новости».
По словам Алиханова, он не может давать экспертную оценку медицинским последствиям использования вейпов, однако считает, что их влияние на здоровье негативно: «Насколько эта продукция качественная и какие у нее долгосрочные последствия для здоровья, я сказать не могу, я не врач, но, судя по всему, не очень хорошие. Моя личная позиция – запретами и ограничениями, конечно, регулировать все на свете нельзя, но вейпы, наверное, для меня лично – исключение. Я лично за тотальный запрет».
Министр отметил, что данная проблема касается его лично как многодетного отца, поскольку он видит, на кого ориентирована продукция и каким образом она рекламируется. Он подчеркнул, что ограничения по возрасту и другим критериям часто оказываются неэффективными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Евгений Марченко обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверки ларьков, торгующих вейпами и табаком, на предмет соблюдения законодательства в российских регионах. В стране увеличили штрафы за продажу вейпов детям до 2 млн рублей. В 2025 году стало известно о возможном полном запрете продажи вейпов в России.