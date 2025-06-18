В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.8 комментариев
Ученые выявили у бабочек умение ориентироватьяс по звездам
Эксперимент с использованием симулятора звездного неба показал, что бабочки agrotis infusa во время миграции способны выбирать южное направление, ориентируясь по звездам.
Австралийские бабочки вида agrotis infusa способны ориентироваться по звездам во время сезонных миграций, выяснили ученые Лундского университета Швеции, передает РИА «Новости».
Исследователи поймали несколько таких бабочек и провели эксперимент в лаборатории с использованием симулятора полета. Там для насекомых создавались проекции звездного неба, а ученые в течение пяти минут записывали их поведение.
Анализ показал, что зрительные ассоциативные нейроны в разных областях мозга бабочек специфически реагировали на вращения ночного неба. Эти нейроны были настроены на общую ориентацию звездного неба и максимально активизировались, когда бабочка летела на юг. По словам одного из ученых, «нейроны бабочек реагируют на вращение звезд, что позволяет им использовать звезды для навигации во время миграций».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве появились новые виды животных из-за глобального потепления. Эксперты отметили увеличение числа насекомых, ранее не встречавшихся в регионе.