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Прокуратура попыталась изъять тигренка из частного дома Подмосковья
В Московской области на территории частного домовладения, где живут трое детей, заметили тигренка, документов на животное у хозяев дома, по предварительным данным, они отказываются передать питомца правоохранителям, сообщили в прокуратуре региона.
Прокуратура организовала проверку после появления в социальных сетях видеозаписи с тигренком, проживающим в частном доме в одном из СНТ села Царево, указало ведомство в своем Telegram-канале.
В доме вместе с тигренком проживают трое детей, а документы, подтверждающие законность владения диким животным, хозяева предоставить не смогли.
Владельцы отказались добровольно передать детеныша тигра, в связи с чем сотрудники прокуратуры и межрегионального управления Росприроднадзора принимают меры по передаче хищника в специализированную организацию для обследования и содержания.
Отмечается, что тигр занесен в перечень видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
В феврале правоохранители в Москве изъяли львенка, которого пытались продать через интернет за 260 тыс. рублей. Животное передали в реабилитационный центр диких животных для оценки состояния здоровья.