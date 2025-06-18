Прокуратура попыталась изъять тигренка из частного дома Подмосковья

Tекст: Алексей Дегтярев

Прокуратура организовала проверку после появления в социальных сетях видеозаписи с тигренком, проживающим в частном доме в одном из СНТ села Царево, указало ведомство в своем Telegram-канале.

В доме вместе с тигренком проживают трое детей, а документы, подтверждающие законность владения диким животным, хозяева предоставить не смогли.

Владельцы отказались добровольно передать детеныша тигра, в связи с чем сотрудники прокуратуры и межрегионального управления Росприроднадзора принимают меры по передаче хищника в специализированную организацию для обследования и содержания.

Отмечается, что тигр занесен в перечень видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

В феврале правоохранители в Москве изъяли львенка, которого пытались продать через интернет за 260 тыс. рублей. Животное передали в реабилитационный центр диких животных для оценки состояния здоровья.