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Макрон опубликовал видео с саммита G7 под российский трек
Президент Франции разместил в TikTok ролик с саммита G7, использовав для сопровождения популярную российскую композицию «Капибара» московского музыканта Алексея Плужникова.
Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видеозапись с саммита «Большой семерки» в социальной сети TikTok, передает «Газета.Ru».
Видео сопровождалось российской песней «Капибара» московского автора Алексея Плужникова.
На видео, опубликованном французским лидером, главы государств по очереди выходили на сцену для совместной фотографии. Звуковым фоном к ролику была использована композиция «Капибара».
Макрон, по данным издания, выбрал для ролика популярный в России музыкальный трек, что привлекло дополнительное внимание к публикации.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала прошедший саммит G7 «позорищем» и заявила, что саммит G7 не может эффективно справиться с финансовыми и экологическими вызовами.