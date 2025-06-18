  • Новость часаВласти России оценили риски снижения экспорта нефти
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    США сильно рискуют при нападении на Иран
    Дробницкий: Хаос в Белом доме усиливает нервозность на Ближнем Востоке
    СБУ объявила в розыск Григория Лепса
    Российские войска освободили сумскую Новониколаевку
    WP: Трамп обсуждает возможность удара по Ирану
    Грузия призвала новые власти Сирии отозвать признание Абхазии и Южной Осетии
    Пашинян объявил о планах национализировать «Электросети Армении»
    Словакия заявила об угрозе многомиллиардного штрафа при отказе от газа из России
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия смотрит на Центральную Азию без иллюзий

    В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.

    4 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Танцуй, молись, не люби

    Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.

    9 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Украина, Молдавия и Румыния нацелились на Приднестровье

    Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.

    10 комментариев
    18 июня 2025, 13:36 • Новости дня

    В Германии объяснили слова Мерца о членстве Украины в НАТО после мира с Россией

    Политик Гердт: Мерц пытается убедить немцев в стратегической важности помощи Киеву

    В Германии объяснили слова Мерца о членстве Украины в НАТО после мира с Россией
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц словами о будущем членстве Украины в НАТО пытается оправдать уместность многомиллиардной помощи Киеву. Берлину необходимо убедить общественность в важности инвестиций в якобы укрепление восточного фланга НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политик, экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее Мерц заявил о возможном вступлении Украины в НАТО после конфликта с Россией.

    «После окончания украинского кризиса в Германии на разных уровнях начнутся разбирательства и расследования о том, куда были потрачены выделенные Киеву миллиарды. Также будет поставлен вопрос об уместности помощи Украине в целом. По итогам этих процессов ряду деятелей могут даже грозить реальные сроки», – пояснил Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага.

    «Похожая дискуссия развернется и в общественном поле. Команда Мерца прекрасно понимает, что бюджетные деньги, не обеспеченные никакими залогами, были потрачены впустую. Но бросить проект «Украина» после всего этого – значит, навлечь гнев налогоплательщиков», – продолжил спикер.

    «Таким образом, команда канцлера пытается убедить немцев в том, что деньги выделялись не просто на какую-то страну, граничащую с Россией, а на будущего члена НАТО и укрепление восточного фланга альянса. Мерц своими заявлениями говорит, что это были стратегические инвестиции. Кроме того, канцлер видит, как Трамп «отбивает» инвестиции Киеву ресурсной сделкой, и хочет перед немцами аргументировать траты Германии», – указал он.

    Политик допустил, что после окончания конфликта действительно может быть запущен процесс вступления Украины в НАТО, но по частям. «В этом вопросе важнее не само членство, а то, какая часть страны войдет в альянс. У ее соседей есть исторические претензии на территории, и я думаю, они найдут аргументацию для запуска территориального передела», – резюмировал эксперт.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил вступление Украины в НАТО в долгосрочной перспективе. При этом, по его словам, сейчас страна не может претендовать на членство в альянсе, поскольку участвует в военном конфликте.

    «Сначала мы должны достичь безоговорочного прекращения огня, а затем договориться о мирном соглашении. Но даже до этого, очевидно, еще довольно далеко», – сказал он в интервью телеканалу ARD.

    Месяц назад на встрече с генсеком альянса Марком Рютте в Брюсселе Мерц заявил: «У Украины есть перспектива вступления в Евросоюз, что наверняка предшествует возможному принятию в НАТО». В апреле в интервью изданию Handelsblatt немецкий политик подчеркивал: «Обещание членства Украины в ЕС остается в силе, как и перспектива вступления в НАТО».

    По информации Bloomberg, на саммите НАТО в Гааге 24-25 июня участники обсудят возможность включения поддержки Киева в потенциальное повышение военных трат – до 5% ВВП каждой страны. При этом в повестке не указаны вопрос вступления Украины в альянс и обещание долгосрочной помощи в сфере безопасности.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему предстоящий саммит НАТО рискует публично зафиксировать раскол между членами альянса и какую роль в этом сыграет Киев.

    18 июня 2025, 01:41 • Новости дня
    Мерц заявил о вступлении Украины в НАТО после конфликта с Россией
    Мерц заявил о вступлении Украины в НАТО после конфликта с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Власти Германии не исключили, что после завершения конфликта Украина сможет снова претендовать на вступление в ЕС и НАТО, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    По его словам, тема членства Украины в ЕС и НАТО остается актуальной.

    «Украине предложили стать членом Европейского союза. Процесс запущен. Членство НАТО не снято с повестки дня, но в настоящий момент оно не может быть темой для обсуждения, поскольку страна, которая находится в состоянии войны, не может быть принята в НАТО», – приводит слова Мерца в интервью телеканалу ARD ТАСС.

    Он добавил, что в долгосрочной перспективе, все возможно.

    Мерц также заявил, что на саммите G7 старался уговорить президента США Дональда Трампа ужесточить санкции против России, чтобы «убедить помочь закончить эту войну».

    Немецкий канцлер считает, что разрешить украинский конфликт можно только за счет усиления экономического давления на Россию. И сделать это должны США, так как Китай делать этого не будет, заявил Мерц.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп признался, что всякий раз, когда он решается на санкции, он понимает, чем это грозит его собственной стране, поэтому он не сторонник таких мер и не торопится их вводить или усиливать.

    До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который призвал к новым санкциям против России.


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    18 июня 2025, 01:11 • Новости дня
    Зеленский пытался выпросить у G7 40 млрд долларов

    Зеленский пытался выпросить у G7 40 млрд долларов

    Зеленский пытался выпросить у G7 40 млрд долларов
    @ Darryl Dyck/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский просил у западноевропейских партнеров денег на обеспечение ежегодной поддержки Украины в размере 40 млрд. долларов, о чем он сообщил в своем Telegram-канале.

    «Важно обеспечить 40 млрд долларов США ежегодной бюджетной поддержки для Украины – для нашей устойчивости, для того чтобы наша страна могла держаться дальше. И это должно быть общее решение лидеров G7, включая США», – написал он.

    При этом Зеленский просил о поставках систем противовоздушной обороны (ПВО) и финансировании производства беспилотников-перехватчиков, разработкой которых, по его словам, занимается Киев, передает ТАСС.

    Зеленский ранее заявлял, что опасается прекращения американской военной помощи, надеясь обсудить это с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G7, однако Трамп досрочно покинул саммит, поэтому Зеленский пишет в соцсетях о том, как Украина призывает Трампа «использовать свое реальное влияние» и положить конец войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус объявил о планах увеличить военную помощь Украине после переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве. При этом Зеленский заявил, что обострение ситуации между Израилем и Ираном может привести к снижению западной поддержки Киева.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон охладел к оружейным сделкам с Зеленским.

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    17 июня 2025, 12:55 • Видео
    Израиль против Ирана. Кто победит?

    В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

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    18 июня 2025, 05:25 • Новости дня
    СБУ объявила в розыск Григория Лепса

    СБУ объявила певца Григория Лепса в розыск за поддержку СВО

    СБУ объявила в розыск Григория Лепса
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинские власти объявили певца Григория Лепса в розыск, обвинив его в публичной поддержке спецоперации и обещании вознаграждения российским военным.

    Служба безопасности Украины (СБУ) объявила российского певца Григория Лепса в розыск, сообщает РИА «Новости». По данным украинских властей, исполнитель был внесен в соответствующую базу в марте 2025 года.

    В начале марта ведомство заочно предъявило Лепсу обвинение из-за его публичной поддержки российской спецоперации на Украине. В СБУ отмечают, что поводом послужило обещание певца выплатить российским солдатам по миллиону рублей за уничтоженный танк ВСУ.

    «Лепс был объявлен в розыск 4 марта 2025 года», – уточнило агентство.

    Днем ранее, 3 марта СБУ предъявила артисту заочные обвинения в поддержке СВО и бойцов российской армии.

    СБУ регулярно предъявляет заочные обвинения деятелям из России и преследует их, объявляя в розыск.

    Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины заочно предъявила новые обвинения российской журналистке Ольге Скабеевой, ее обвинили в якобы посягательстве на территориальную целостность Украины и информационных манипуляциях.

    В конце марта СБУ заочно обвинила по трем статьям и объявила в розыск телеведущего и генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. В том же месяце актеру Ивану Охлобыстину были предъявлены обвинения по трем уголовным статьям, включая посягательство на территориальную целостность Украины и пропаганду войны.

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    17 июня 2025, 20:44 • Новости дня
    Глава курского сельсовета погиб после удара дрона ВСУ

    Глава сельсовета в Белгородской области погиб при атаке дрона на его автомобиль

    Глава курского сельсовета погиб после удара дрона ВСУ
    @ Администрация Гончаровского сельсовета

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атаки украинского дрона на автомобиль в Ракитянском районе Белгородской области погиб глава Гончаровского сельского совета Александр Гаркавенко.

    Дрон ВСУ целенаправленно атаковал легковой автомобиль, в котором находился Гаркавенко, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    Инцидент произошел в Ракитянском районе недалеко от села Борисполье. Полученные ранения оказались смертельными, мужчина скончался на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее при обстреле украинскими военными города Шебекино в Белгородской области погиб мирный гражданин. А в Кременной ЛНР в результате атаки дрона ВСУ погибли два жителя.

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    18 июня 2025, 09:46 • Новости дня
    Губернатор заверил в возвращении Херсона из «украинского плена»

    Губернатор Сальдо заверил в возвращении Херсона из «украинского плена»

    Губернатор заверил в возвращении Херсона из «украинского плена»
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В день основания Херсона губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о намерении возродить город после освобождения от ВСУ.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале заявил о планах возродить Херсон после освобождения от Вооруженных сил Украины.

    По его словам, главная задача – вернуть город из «украинского плена» и восстановить его, и он выразил уверенность, что это непременно произойдет.

    Владимир Сальдо поздравил жителей Херсонской области с днем основания Херсона, напомнив, что городу исполнилось 247 лет. Он подчеркнул, что Херсон был основан 18 июня 1778 года по указу Екатерины II, когда князь Потемкин заложил крепость и верфь у устья Днепра.

    Губернатор отметил историческую роль Херсона как колыбели Черноморского флота и одного из ключевых центров Юга России. Он добавил, что город строили представители разных народов, и эта многоликая энергия по-прежнему ощущается в каждом доме и на каждой улице.

    ВСУ превращают Херсон в ключевой оборонный пункт, а в городе участились облавы и репрессии против гражданского населения.

    Украина назвала «неприемлемым» возможный отказ от Запорожья и Херсона.

    Ранее Сальдо заявил о благоприятной военно-политической обстановке для освобождения Херсона и правобережья.

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    18 июня 2025, 04:36 • Новости дня
    Макрон на саммите G7 проговорился о «новых беспрецедентных санкциях»

    Tекст: Ирма Каплан

    Французский президент Эммануэль Макрон на полях саммита G7 высказал мнение о том, как «заставить Россию» вернуться за столь переговоров, передает телеканал BFMTV.

    «Мы должны усилить ограничения новыми, беспрецедентными санкциями», – приводит слова Макрона BFMTV.

    По его словам, американский лидер Дональд Трамп согласен с позицией француза, как и со мнением о том, что урегулированию ситуации определенно поможет скоординированные действия не только США, но и стран ЕС и других государств.

    Макрон сообщил, что европейцы и сенаторы США уже приготовили новые рычаги давления на Россию ради мирового соглашения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, правительство Канады после саммита G7 в Кананаскисе разместило на сайте очередной перечень лиц и организаций России, против которых распространены санкции страны.

    Также правительство Британии объявило о расширении ограничительных мер против России, включив в новый санкционный список десять человек и 20 судов.

    МИД Австралии сообщил в среду о санкциях в отношении 60 судов России, которые якобы числятся в так называемом теневом флоте. Глава ведомства Пенни Вонг заявила, что эти суда участвуют в обходе международных санкций против России.

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    18 июня 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Новониколаевку и Долгенькое в Харьковской области
    Российские войска освободили сумскую Новониколаевку и Долгенькое в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» продвинулись вглубь обороны противника, освободив населенный пункт Новониколаевка в Сумской области, а в результате действий подразделений группировки «Запад» было освобождено Долгенькое в Харьковской области.

    Группировкой «Север» было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, мотопехотной, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового и двух штурмовых полков ВСУ, а также центра сил спецопераций ГУР около Новой Сечи, Андреевки, Алексеевки, Конотопа, Ленинского, Варачино, Могрицы, Садков, Рыжевки, Бессаловки и Кондратовки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пяти бригад теробороны возле Волчанска, Комиссарово, Удов и Гатища в Харьковской области.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 165 военнослужащих, три бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии, два склада с боеприпасами и склад материально-технических средств.

    Группировкой «Запад» было нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, полка беспилотников ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Богуславкой, Шийковкой, Песчаным, Новосергеевкой, Купянском и Ковшаровкой в Харьковской области и Кировском в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    При этом противник потерял более 220 военнослужащих, бронеавтомобиль «Казак», два артиллерийских орудия, две станции РЭБ, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и четыре склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике восьми механизированных, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Северска, Звановки, Серебрянки, Пазено, Иванополья, Выемки, Миньковки, Федоровки, Дылеевки, Александро-Калиново, Клебан-Быка и Константиновки в ДНР.

    При этом ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и четыре пикапа. Уничтожен склад с материальными средствами, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, егерской, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Петровского, Димитрова, Новониколаевки, Гродовки, Красноармейска и Новоторецкого в ДНР.

    Потери противника при этом составили до 490 военнослужащих, две машины пехоты, четыре американских бронетранспортера М113, семь бронемашин, два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артустановку «Богдана».

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны поблизости от Веселого в ДНР, Гуляйполя, Полтавки и Темировки в Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, бронемашину, три артиллерийских орудия, в том числе британскую 155-мм гаубицу FH-70 и станцию РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны в районах Каменского, Малой Токмачки и Новоандреевки в Запорожской области, Отрадокаменки, Белозерки и Антоновки в Херсонской области.

    Уничтожены до 80 военнослужащих противника, орудие полевой артиллерии, станция РЭБ и два склада боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее российские войска освободили Ульяновку в ДНР. В конце прошлой недели они освободили Зеленый Кут в ДНР, а до этого  освободили Яблоновку в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР.

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    17 июня 2025, 19:45 • Новости дня
    Канада запланировала расширение военной помощи Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита G7 премьер-министр Канады Марк Карни может объявить о выделении Киеву новой военной помощи, сообщает CBC.

    Премьер-министр Канады Марк Карни может анонсировать новый пакет военной помощи для Киева во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Кананаскисе, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC и источники в канадском правительстве.

    На данный момент детали и сумма возможной поддержки не раскрываются, отмечает источник CBC. Ранее Оттава уже предоставила Киеву военную помощь на сумму более 4,5 млрд канадских долларов, что составляет примерно 3,32 млрд долларов США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус объявил о планах увеличить военную помощь Украине после переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве.

    При этом Зеленский заявил, что обострение ситуации между Израилем и Ираном может привести к снижению западной поддержки Киева.

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    18 июня 2025, 06:41 • Новости дня
    Сенат США отложил введение санкций против России

    Semafor: Сенат отложил решение вопроса о санкциях против России до июля

    Сенат США отложил введение санкций против России
    @ Uwe Kazmaier/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Сенат США откладывает планы по введению санкций против России и ее торговых партнеров как минимум до июля, поскольку война между Ираном и Израилем, а также законопроект республиканцев о массовом снижении налогов требует корректировки приоритетов законодателей, пишет портал Semafor.

    Ожидалось, что законопроект о санкциях против России и ее торговых партнеров будет рассмотрен в Сенате в ближайшее время, однако теперь обсуждение перенесли как минимум на июль, пишет портал Semafor.

    «Сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) и конгрессмен Ричард Блюменталь работают над переработанной версией законопроекта, предусматривающей защиту союзников Украины от части санкций за торговлю с Россией. Также планируются технические изменения в тексте документа», – узнало издание.

    Лидер республиканцев в Сенате Джон Тун заявил, что наиболее вероятным сроком возвращения к вопросу о санкциях будет июль.

    «Мы открыты для изменений, мы пытаемся работать с администрацией с точки зрения сроков», – заявил он.

    Даже внесенный в список террористов и экстремистов в России сенатор Грэм отметил, что Сенату «придется немного подождать» с введением антироссийских санкций.

    Сенаторы подчеркивают, что сейчас ключевое внимание уделяется ситуации вокруг Ирана и Израиля. В то же время в Республиканской партии нарастает запрос на новые меры против России из-за разногласий по поводу военной помощи Украине, однако многие не готовы действовать без поддержки президента Дональда Трампа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидеры Группы семи собирались обсудить санкции против России во вторник без президента США Трампа, который покинул мероприятие досрочно.

    До этого стало известно, что администрация Трампа прекратила деятельность межведомственной группы, занимавшейся разработкой стратегий «давления на Россию» ради ускорения переговоров с Киевом.

    При этом французский президент Эммануэль Макрон на полях саммита G7 высказал мнение о том, как «заставить Россию» вернуться за столь переговоров.

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    18 июня 2025, 06:10 • Новости дня
    Berliner Zeitung назвала отъезд Трампа с саммита G7 «горьким посланием» Украине

    Berliner Zeitung: Отъезд Трампа с саммита G7 стал «горьким посланием» Зеленскому

    Tекст: Ирма Каплан

    Второй день саммита G7 должен был быть посвящен Украине, и Владимир Зеленский хотел обсудить с американским президентом Дональдом Трампом поставки оружия и гарантии безопасности, однако американец спешно вернулся в Вашингтон и украинские СМИ единогласно заявляют, что теперь совершенно неясно, состоится ли эта встреча вообще.

    Внезапный отъезд Трампа с саммита G7 показывает, что для США конфликт между Израилем и Ираном гораздо более актуален, пишет немецкая Berliner Zeitung.

    Газета отмечает, что последствия для Украины могут быть такими, что США станут инвестировать в возможную смену режима в Тегеране и сосредоточатся на этой цели, а не на поддержке Украины.

    «Для Украины преждевременное возвращение Трампа в Вашингтон является горьким посланием: несмотря на войну и ежедневные атаки России, ситуация на Украине отходит на второй план», – констатирует издание.

    Berliner Zeitung снова задается вопросом, будет ли у Зеленского еще шанс на своевременный разговор с Трампом, пока это вопрос без ответа. Если беседы так и не произойдет, это станет еще одним ударом по Киеву.

    «Это станет еще одним доказательством того, что США думают и действуют в этом кризисе иначе, чем европейцы. Для Вашингтона пожар в Киеве, Одессе и так далее  менее опасен, чем в Тегеране и Тель-Авиве», – резюмирует газета.

    Напомним, Зеленский ранее заявлял, что опасается прекращения американской военной помощи, надеясь обсудить это с Трампом на полях саммита G7, однако американский лидер досрочно покинул саммит.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, FT узнала, что французский президент Эммануэль Макрон заставил американского коллегу гневно высказаться после слов о том, что глава Белого дома возвращается в Вашингтон из-за эскалации на Ближнем Востоке, так как, по словам Трампа, его вызвала гораздо более важная проблема.

    При этом глава киевского режима Владимир Зеленский после саммита заявил, что просил денег у западноевропейских партнеров на обеспечение ежегодной поддержки Украины в размере 40 млрд. долларов.

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    17 июня 2025, 19:56 • Новости дня
    ВСУ нанесли новые удары беспилотниками по Белгородской области

    Беспилотники ВСУ повредили дома, авто и предприятия в Белгородской области

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате серии атак беспилотников в нескольких населенных пунктах Белгородской области повреждены частные дома, автомобили и объекты инфраструктуры.

    В Белгородском районе на хуторе Церковный беспилотник ударил по сельхозпредприятию, пробив кровлю одного из корпусов, а в поселке Октябрьский от детонации дрона поврежден забор частного дома, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    В Шебекино после атаки беспилотника в двух частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы, пострадали три легковых автомобиля. Второй FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно – повреждены еще две машины. В селе Муром FPV-дрон атаковал частное домовладение, осколки повредили кровлю и фасад.

    В селе Старовщина на грузовой автомобиль также совершен удар дронов – у машины выбиты стекла и посечена кабина. В районе села Волчья Александровка Волоконовского района FPV-дрон сдетонировал на коммерческом объекте и повредил оборудование.

    В Грайвороне беспилотник повредил микроавтобус, выбив боковое стекло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, силы ПВО уничтожили за утро 24 украинских беспилотника над пятью регионами. Посол Мирошник сообщил, что за неделю 14 детей пострадали от беспилотников ВСУ.

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    17 июня 2025, 14:17 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии понимания по новому раунду переговоров с Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент отсутствует понимание относительно нового раунда российско-украинских переговоров.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент нет ясности относительно проведения нового этапа переговоров, передает ТАСС.

    Он уточнил, что, несмотря на отсутствие понимания по следующему раунду, была проведена значительная работа по реализации договоренностей, достигнутых сторонами в Стамбуле. Песков отметил, что этот процесс продолжается, но о новых встречах говорить пока рано.

    Ранее Песков заявил, что вопрос о смене места проведения переговоров между Россией и Украиной на данный момент не поднимался.

    Турецкие власти заявили о готовности организовать встречу делегаций России и Украины при подтверждении готовности сторон.

    Президент России Владимир Путин сообщил Дональду Трампу о намерении Москвы вернуться к переговорам с Киевом после 22 июня.

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    18 июня 2025, 09:10 • Новости дня
    Зеленский уехал из Канады после срыва встречи с Трампом на G7

    Зеленский отменил пресс-конференцию и досрочно уехал из Канады с саммита G7

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский отменил запланированную пресс-конференцию в ходе визита в Канаду после того, как президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7, сообщило украинское издание The Kyiv Independent.

    Украинское издание сообщает, что пресс-конференция Владимира Зеленского, которая должна была пройти в рамках его визита в Канаду, была отменена после того, как президент США Дональд Трамп преждевременно покинул саммит G7, передает ТАСС.

    Отмечается, что Зеленский также решил прервать свой визит в Канаду и не встретился с журналистами в городе Калгари. По имеющейся информации, он уже вернулся на Украину.

    Ранее Владимир Зеленский просил у западноевропейских партнеров денег на ежегодную поддержку Украины в размере 40 млрд долларов.

    Зеленский ранее заявлял, что опасается прекращения американской военной помощи и надеется обсудить этот вопрос с Дональдом Трампом на полях саммита G7, однако американский лидер досрочно покинул мероприятие.

    Дональд Трамп сообщил, что его досрочный отъезд с саммита G7 связан с более серьезной причиной, а не работой по прекращению огня между Ираном и Израилем.

    Политолог Вадим Трухачев назвал досрочный отъезд Трампа с саммита G7 пощечиной Зеленскому.

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    18 июня 2025, 08:19 • Новости дня
    Экс-премьер Украины заявил о наличии у Киева средств только на теракты

    Tекст: Дарья Григоренко

    Киев вынужден концентрировать ограниченные ресурсы на организацию терактов, поскольку западные страны приостановили финансирование и поддержку боевых действий на Украине, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

    По его словам, западные кураторы, включая Британию, Францию и Германию, а также США, охладели к Владимиру Зеленскому, а финансирование украинских вооруженных сил поставлено на паузу. Он считает, что неудачи на линии соприкосновения вынуждают руководство Украины делать заявления и соглашаться на авантюрные действия, включая организацию террористических актов, передает РИА «Новости».

    Азаров заявил: «Отличие террористического акта от ведения планомерных боевых действий заключается в том, что террористический акт требует на порядок, на несколько порядков меньше ресурсов. То есть меньше взрывчатых веществ, меньше каких-то приспособлений, меньше людей и так далее. А эффект получается будь здоров какой».

    По словам Азарова, глава ГУР Кирилл Буданов, глава СБУ Василий Малюк и Владимир Зеленский прямо заявляют о причастности к совершенным терактам и подготовке новых атак. Он отметил, что украинские власти неоднократно предупреждали о готовящихся «сюрпризах» для России и брали на себя ответственность за эти действия.

    Напомним, 1 июня Киев совершил теракт с помощью беспилотников против аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Ведомство добавило, что атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, пострадавших среди военнослужащих и гражданских нет.

    В Брянской области произошло обрушение автомобильного моста, под которым в тот момент проходил пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов – Москва. В результате инцидента с рельсов сошли четыре вагона и локомотив. Погибли семь человек, еще 69 получили травмы различной степени тяжести. Спустя несколько часов аналогичное происшествие произошло в Курской области.

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    18 июня 2025, 07:25 • Новости дня
    Бойцы группировки «Север» обратили в бегство испаноговорящих наемников ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие Северной группировки войск на направлении Павловка – Новый Путь сразились с испаноговорящими наемниками ВСУ, обратив их в бегство, а выбивая противника из опорных пунктов, морпехи продвинулись на более чем 1,5 км в приграничных лесных массивах.

    «Испаноговорящие наемники ВСУ вступили в стрелковый бой с «Северянами» на направлении Павловка – Новый Путь. Бесстрашным штурмовикам поддержку оказали наши операторы БПЛА и артиллеристы – противник с потерями бежал вглубь Сумской области», – сообщил неофициальный Telegram-канал группировки войск «Северный ветер».

    Там отметили, что в селах Сумской области Бруски и Юрьево, а также в окрестностях Белополья уничтожены артиллерийский и минометный расчеты противника, бронемашина и боевые группы ВСУ.

    «Северяне» добавили, что в пяти контратаках ВСУ задействовали более 40 человек, из которых больше половины были уничтожены, остальные бежали, бросив раненных сослуживцев на поле боя.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 80 на Сумском и свыше 50 на Теткинском направлениях)», – отмечено в сводке.

    При этом в Волчанске «Северяне» зачистили семь домовладений и выбили противника из нескольких опорных пунктов на направлении Волчанские Хутора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что наступательные действия развернулись после выхода российских сил на границу Донецкой Народной Республики и Харьковской области, что позволило перейти к освобождению Нового Мира.

    До этого сообщалось, что российские войска сосредоточились на зачистке освобожденных территорий и наращивании сил в районе Волчанска Харьковской области.

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