Мошенники начали использовать приложение SuperCard для кражи денег

Мошенники начали использовать приложение SuperCard для перехвата NFC-данных

Tекст: Елизавета Шишкова

Мошенники начали применять новое вредоносное приложение SuperCard для кражи денег с банковских счетов россиян, передает РБК.

Специалисты компании F6 объяснили, что это новая вредоносная модификация ранее известной программы NFCGate, которая активно использовалась в атаках на клиентов европейских банков весной, а в мае была замечена и в России.

SuperCard позволяет похищать данные банковских карт путем перехвата NFC-трафика мобильных устройств. После получения информации с помощью этого приложения злоумышленники получают доступ к счетам и могут переводить деньги. В компании F6 подчеркнули, что новая версия отличается от NFCGate по структуре кода и набору функций, что объясняется разработкой разными группами киберпреступников.

В апреле 2025 года итальянская компания Cleafy обнаружила платформу SuperCard X, через которую распространялось вредоносное приложение, и зафиксировала первые атаки в Италии. SuperCard продавали через телеграм-каналы, в том числе на китайском языке, используя модель подписки и предлагали сервисную поддержку.

Ранее подобные вредоносные версии NFCGate распространялись через даркнет, а жертв убеждали устанавливать их с помощью социальной инженерии, выдавая за полезные приложения государственных и финансовых сервисов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о появлении вредоносных расширений для браузеров.

Между тем онлайн-покупки стали самой привлекательной сферой для мошенников, где 35% фишинговых сайтов предлагали несуществующие строительные материалы и iPhone 16 Pro Max.