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Мошенники начали использовать приложение SuperCard для кражи денег
Мошенники начали использовать приложение SuperCard для перехвата NFC-данных
В мае зафиксированы первые попытки хищения средств с банковских счетов россиян с помощью вредоносного приложения SuperCard, маскирующегося под полезные программы.
Мошенники начали применять новое вредоносное приложение SuperCard для кражи денег с банковских счетов россиян, передает РБК.
Специалисты компании F6 объяснили, что это новая вредоносная модификация ранее известной программы NFCGate, которая активно использовалась в атаках на клиентов европейских банков весной, а в мае была замечена и в России.
SuperCard позволяет похищать данные банковских карт путем перехвата NFC-трафика мобильных устройств. После получения информации с помощью этого приложения злоумышленники получают доступ к счетам и могут переводить деньги. В компании F6 подчеркнули, что новая версия отличается от NFCGate по структуре кода и набору функций, что объясняется разработкой разными группами киберпреступников.
В апреле 2025 года итальянская компания Cleafy обнаружила платформу SuperCard X, через которую распространялось вредоносное приложение, и зафиксировала первые атаки в Италии. SuperCard продавали через телеграм-каналы, в том числе на китайском языке, используя модель подписки и предлагали сервисную поддержку.
Ранее подобные вредоносные версии NFCGate распространялись через даркнет, а жертв убеждали устанавливать их с помощью социальной инженерии, выдавая за полезные приложения государственных и финансовых сервисов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о появлении вредоносных расширений для браузеров.
Между тем онлайн-покупки стали самой привлекательной сферой для мошенников, где 35% фишинговых сайтов предлагали несуществующие строительные материалы и iPhone 16 Pro Max.