В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.4 комментария
КСИР подтвердил гибель главы разведки при ударах Израиля
В результате авиаударов Израиля по Ирану погиб глава разведки Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Каземи, а также два его высокопоставленных помощника, сообщил КСИР.
Вместе с Каземи погибли его сподвижники Хасан Мохакак и Мохсен Багери, которые также занимали высокие посты в разведке КСИР, передает ТАСС.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил телеканалу Fox News, что израильские военные «попали в главного офицера разведки и его заместителя в Тегеране», передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Корпуса стражей исламской революции подтвердила гибель семи высокопоставленных офицеров Воздушно-космических сил. Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении более 20 высокопоставленных командиров вооруженных сил Ирана.