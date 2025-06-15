В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.0 комментариев
FT: При российском авиаударе был поврежден офис Boeing в Киеве
Здание, где размещался офис Boeing, получило серьезные разрушения в результате массированного удара по Киеву.
Помещение, используемое компанией Boeing в Киеве, серьезно пострадало при крупномасштабном российском авиаударе, передает Financial Times. Шесть осведомленных источников и опубликованные фотографии подтверждают, что строение подверглось серьезному разрушению.
Как заявляют два сотрудника Boeing, три украинских чиновника и руководитель Американской торговой палаты на Украине, здание оказалось одной из целей ночного удара России в воскресенье. Ранее в этом здании располагался визовый центр Великобритании.
Служба по чрезвычайным ситуациям Украины распространила изображения, на которых видны повреждения и ликвидация возгорания внутри объекта, эти материалы были проверены Financial Times. Boeing остается одним из крупнейших американских предприятий, действующих на Украине, в основном занимаясь инжинирингом и технической поддержкой.
Компания поддерживает сотрудничество с украинским производителем «Антонов», который связывают с выпуском тяжелых транспортных и военных самолетов. Ранее в этом году руководство Boeing встречалось с представителями «Антонова» и министром обороны Украины для обсуждения совместных проектов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 июня в Киеве после серии взрывов начался пожар на складах, над городом образовался высокий столб черного дыма.
Позже стало известно, что один из объектов инфраструктуры в Киевской области получил повреждения.