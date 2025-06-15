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    Как Мексика влияет на беспорядки в США
    Эксперты указали на уловку Тегерана в вопросе ядерного оружия
    Иран нанес удар по институту Вейцмана в Израиле
    В Сети появились кадры последствий удара по НПЗ в Кременчуге
    Россия передала 1,2 тыс. тел, Украина – ни одного
    Путин: В России не запрещали нетрадиционные отношения
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    Эксперт: Израиль и Иран демонстрируют удивительную живучесть своих систем
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Западная культура ищет способы говорить о России

    В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как совершаются революции

    14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и в некотором смысле эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией

    Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.

    45 комментариев
    15 июня 2025, 14:37 • Новости дня

    FT: При российском авиаударе был поврежден офис Boeing в Киеве

    FT: При российском авиаударе был поврежден офис Boeing в Киеве
    @ Andre M. Chang/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Здание, где размещался офис Boeing, получило серьезные разрушения в результате массированного удара по Киеву.

    Помещение, используемое компанией Boeing в Киеве, серьезно пострадало при крупномасштабном российском авиаударе, передает Financial Times. Шесть осведомленных источников и опубликованные фотографии подтверждают, что строение подверглось серьезному разрушению.

    Как заявляют два сотрудника Boeing, три украинских чиновника и руководитель Американской торговой палаты на Украине, здание оказалось одной из целей ночного удара России в воскресенье. Ранее в этом здании располагался визовый центр Великобритании.

    Служба по чрезвычайным ситуациям Украины распространила изображения, на которых видны повреждения и ликвидация возгорания внутри объекта, эти материалы были проверены Financial Times. Boeing остается одним из крупнейших американских предприятий, действующих на Украине, в основном занимаясь инжинирингом и технической поддержкой.

    Компания поддерживает сотрудничество с украинским производителем «Антонов», который связывают с выпуском тяжелых транспортных и военных самолетов. Ранее в этом году руководство Boeing встречалось с представителями «Антонова» и министром обороны Украины для обсуждения совместных проектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 июня в Киеве после серии взрывов начался пожар на складах, над городом образовался высокий столб черного дыма.

    Позже стало известно, что один из объектов инфраструктуры в Киевской области получил повреждения.

    13 июня 2025, 06:04 • Новости дня
    Военкор Сладков высказался о будущем Сум и Днепропетровска после освобождения

    Военкор Сладков допустил образование Днепропетровской и Сумской республик

    Военкор Сладков высказался о будущем Сум и Днепропетровска после освобождения
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    После освобождения российской армией Днепропетровска и Сум на их территории могут возникнуть народные республики, считает военкор Александр Сладков, ссылаясь на предположения украинских экспертов.

    «Начинается гадание на кофейной гуще: будем мы брать Днепропетровск, или будем брать Сумы. Тут может быть другой поворот – Днепропетровская и Сумская народные республики, украинские эксперты уже говорят об этом, и я с ними согласен», – написал он в Telegram-канале.

    Сладков добавил, что торопиться не стоит, даже несмотря на то, как украинцы подзадоривают, подчеркивая, что «русские ни одного украинского областного центра не взяли».

    «Думаю, торопиться не стоит, обвал ВСУ и большое движение вперед у МО РФ еще впереди», – написал он.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие 114-й мотострелковой бригады закрепились на новых рубежах и продолжают выполнение военных задач в Днепропетровской области.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как расширяется наступление российских войск в Днепропетровской области.

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    12 июня 2025, 20:12 • Новости дня
    Захарова вспомнила Гоголя после недовольства главы МИД Украины из-за Дня России

    Захарова: Сибигу должны огорчить рефрижераторы с украинцами, а не поздравления с Днем России

    Захарова вспомнила Гоголя после недовольства главы МИД Украины из-за Дня России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала главу МИД Украины Андрея Сибигу за недовольство поздравлениями с Днем России, напомнив о печальной ситуации с телами украинских военных.

    Захарова прокомментировала заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги, в своем Telegram-канале. Сибига заявлял, что ему «особенно неприятно» читать новости о поздравлениях с Днем России от представителей ряда стран.

    По ее мнению, нормальным было бы огорчаться из-за того, что Владимир Зеленский не позволяют забирать тела погибших украинских военных для достойного погребения. Она добавила: «Чужая радость вызывает больше расстройства, чем свое горе. Гоголь, конечно, был гением – все описал».

    Таким образом Захарова раскритиковала реакцию украинского дипломата, противопоставив ее человеческому отношению к трагическим событиям на Украине.

    Напомним, госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России в письменном заявлении.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал это поздравление «знаковым разрывом» с предыдущей администрацией.

    Поздравление США с Днем России стало первым с начала конфликта на Украине и свидетельствует о перемене отношений между странами.

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    14 июня 2025, 18:00 • Видео
    Война против Трампа началась

    14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

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    14 июня 2025, 21:06 • Новости дня
    Украинские гимнасты устроили дебош в отеле после провала на чемпионате Европы

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Германии два украинских гимнаста после неудачного выступления на чемпионате Европы устроили погром в гостиничном номере, разрушив мебель и сантехнику, после чего оргкомитет выставил сборной счет на 370 евро, сообщили СМИ.

    Как пишет украинское издание «Телеграф», оргкомитет чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Лейпциге выставил сборной Украины счет на сумму 370 евро из-за инцидента.

    Два спортсмена, Олег Верняев и Владислав Грик, оставшиеся без медалей, повредили две прикроватные и одну настольную лампу, а также крышку унитаза. Кроме того, сифон в ванной оказался засорен рвотными массами, передает РИА «Новости».

    «Телеграф» опубликовало фотографии разгромленного гостиничного номера и назвало поведение представителей сборной Украины недостойным. Организаторы потребовали оплатить не только ремонт, но и спецуборку помещения.

    Олег Верняев, олимпийский чемпион и многократный чемпион Европы, возместил ущерб за свой счет.

    Чемпионат Европы прошел в немецком Лейпциге с 26 по 31 мая. Сборная Украины завершила турнир с одной бронзовой медалью.

    В мае Федерация дзюдо Украины решила не отправлять делегацию на чемпионат мира после разрешения белорусам выступать под национальной символикой.

    Ранее сообщалось, что на церемонии награждения Кубка мира по художественной гимнастике в Баку украинская спортсменка Таисия Онофрийчук демонстративно отказалась фотографироваться с уроженкой Москвы Верой Туголуковой, представляющей Кипр.

    Комментарии (28)
    13 июня 2025, 16:51 • Новости дня
    Журналист Боуз назвал позицию России по Украине правильной после ударов Израиля
    Журналист Боуз назвал позицию России по Украине правильной после ударов Израиля
    @ wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    События вокруг переговоров Ирана, США и Израиля доказывают правоту России в украинском конфликте, заявил журналист Чей Боуз.

    По его словам, ситуация вокруг переговоров между Ираном, США и Израилем служит подтверждением правильного курса Москвы, передает РИА «Новости».

    «Заключите сделку, и мы остановимся. Никакой сделки? Мы продолжим. Иран, похоже, обманули», – отметил журналист.

    Боуз подчеркнул, что опыт Ирана в переговорах должен стать примером для других участников международных конфликтов, напоминая о важности стратегической осторожности.

    «Это урок для других и лишнее подтверждение для Путина», – считает Боуз.

    Трамп также допустил дальнейшую эскалацию, если Тегеран откажется от соглашения, и предупредил о новых атаках.

    Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила о военной операции против иранской ядерной инфраструктуры и сообщила о поражении ключевого объекта в Натанзе.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне ухудшения обстановки между Израилем и Ираном.

    Комментарии (9)
    13 июня 2025, 01:06 • Новости дня
    Депутат Чепа рассказал о «горьком послевкусии» от поездки Вучича на Украину

    Депутат Чепа признался в «горьком послевкусии» от поездки Вучича на Украину

    Депутат Чепа рассказал о «горьком послевкусии» от поездки Вучича на Украину
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Поездка президента Сербии Александра Вучича на саммит Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе стала проявлением многовекторности позиции, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам, замруководителя фракции СРЗП Алексей Чепа.

    По его словам, такая поездка не могла не оставить у России горького послевкусия.

    «Конечно, (поездка) оставила. Несомненно. Считаю, что этот визит, наверное, –  попытка показать «хорошее лицо» перед Западом», – передает ТАСС слова депутата.

    Чепа считает, что поездка была проявлением «многовекторности, причем, когда векторы диаметрально противоположны».

    Депутат добавил, что после подобных действий «из всего делаются определенные выводы» для российско-сербских отношений.

    Вучич, в свою очередь, отказался подписывать антироссийскую декларацию на саммите в Одессе и отверг обвинения в предательстве, подчеркнув, что Сербия не поддерживает инициативы против России.

    Напомним, Вучич посетил Украину 11 июня с однодневным визитом для участия в саммите по вопросам сотрудничества Юго-Восточной Европы. Он пообещал  продемонстрировать поддержку украинцам и восстановить «один-два» украинских города.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вучич сообщил, что стал единственным из участников саммита Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе, отказавшимся подписывать антироссийскую декларацию.

    Комментарии (12)
    12 июня 2025, 16:20 • Новости дня
    Российский военный рассказал о пытках в украинском плену

    Tекст: Валерия Городецкая

    Боец ВС России Игорь Бирюков рассказал, что во время пребывания в плену на Украине его избивали, держали с поднятыми руками и почти не кормили.

    По его словам, сразу после захвата пленных поставили на колени, подняли руки и стали избивать горячими предметами, нанося удары по голове, рукам, ребрам и почкам, передает ТАСС.

    Бирюков подчеркнул: «Когда нас привезли на первую точку, там были пять человек. Нас поставили на колени, заставили поднять руки вверх. Первый вопрос был: «Зачем мы сюда пришли?». И затем двое военнослужащих ВСУ достали из печки горячие кочергу и совок. Начали нас с Рудиком избивать по очереди. Били очень жестоко. По ногам, по коленям, по легким, по почкам, по голове. Меня очень сильно по голове [били]. Ломали руку, ломали ребра. Рудику так же доставалось. У него тоже были сломаны рука, ребра».

    Военный сообщил, что украинские солдаты заставляли пленников долго держать руки поднятыми, а за малейшее опускание рук следовали удары. После допроса пленных перевозили на другую точку, где избиения были реже, однако питание оставалось скудным – к примеру, на пятерых человек приходилась одна банка каши, и хлеб не выдавался. Также добавил, что на одной из точек находились гражданские фотокорреспонденты.

    Бирюков отметил, что российских военных неоднократно записывали на видео, заставляя под угрозой оружия жаловаться на своих командиров. По его словам, условия содержания оставались тяжелыми на протяжении всего времени пребывания в плену.

    Ранее военнослужащий с позывным «Тар» раскрыл подробности истязаний, которые ему и другим пленным устраивали украинские неонацисты.

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    12 июня 2025, 17:29 • Новости дня
    Писториус исключил передачу ракет Taurus на Украину

    Министр обороны ФРГ подтвердил отказ передавать ракеты Taurus Киеву

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что передача Украине крылатых ракет Taurus не обсуждается, несмотря на переговоры в Киеве о других поставках.

    Берлин не рассматривает вариант передачи Украине ракет Taurus, передает ТАСС. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил об этом после переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве.

    «Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это? Я отвечаю вам: нет!» – подчеркнул он в ходе общения с журналистами.

    Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи обсуждался план поставок немецких систем ПВО IRIS-T. По его словам, расчетный срок поставок составит три года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Германии Борис Писториус приехал в Киев для обсуждения продолжения военной помощи киевскому режиму.

    Писториус также заявил, что украинская армия получит первые немецкие дальнобойные системы через некоторое время.

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    13 июня 2025, 05:34 • Новости дня
    Военкор Федоров объяснил, для чего ВСУ расставляют на дорогах «дрон-светофоры»

    Военкор Федоров рассказал о «дрон-светофорах» ВСУ на дорогах СВО

    Военкор Федоров объяснил, для чего ВСУ расставляют на дорогах «дрон-светофоры»
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    ВСУ стали устанавливать вдоль дорог «дрон-светофоры», которые реагируют на наличие беспилотников в небе и сообщают, чистое оно или стоит приготовиться к атаке БПЛА, сообщил военный корреспондент Кирилл Федоров в Telegram-канале.

    «Нужны данные светофоры для раннего предупреждения водителей на логистических путях, так что теперь и «светофоры» являются легитимной целью для уничтожения», – написал военкор.

    К посту он прикрепил фото «дрон-светофора», который выглядит, как тренога с прямоугольной черной пластиной, как обычный светофор, с защитной крышей сверху и по бокам. Внизу прямоугольника надпись «Небо чистое».

    О технической начинке изобретения не известно, возможно, его нет и вся чудо-конструкция – не более, чем натянутая светоотражающая пленка, которая отражает часть неба и позволяет видеть БПЛА при наличии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на совещании по теме вооружений указал на необходимость оперативного развертывания и совершенствования войск беспилотных систем как отдельного рода войск.

    Производство отечественных беспилотников в России за год увеличилось почти втрое. В разработке беспилотников принимают участие более 600 компаний.

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    14 июня 2025, 12:01 • Новости дня
    Прилепин объяснил отказ от российского паспорта покушавшегося на него Пермякова

    Прилепин заявил, что покушавшийся на него Пермяков хочет попасть в списки на обмен

    Прилепин объяснил отказ от российского паспорта покушавшегося на него Пермякова
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Писатель Захар Прилепин высказал мнение, что покушавшийся на него Александр Пермяков отказался от паспорта России, чтобы попасть в список для обмена с Украиной.

    Захар Прилепин прокомментировал просьбу Александра Пермякова, совершившего на него покушение, отобрать у него российский паспорт, пишет РИА «Новости».

    По мнению писателя, Пермяков рассчитывает, что отказ от гражданства позволит ему попасть в списки на возможный обмен с Украиной. Прилепин отметил, что, вероятно, адвокат посоветовал обвиняемому отказаться от российского паспорта, поскольку обмену обычно подлежат граждане Украины.

    В ходе расследования установлено, что Александр Пермяков вел слежку за Прилепиным в нескольких регионах России, а в апреле 2023 года изготовил два взрывных устройства с использованием противотанковых мин в районе поселка Пионерский Нижегородской области. Он установил их под дорожное полотно возле дома писателя.

    Утром шестого мая 2023 года был взорван автомобиль, в котором находились Захар Прилепин и его водитель Александр Шубин. В результате взрыва Шубин погиб, а Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре после теракта задержали и арестовали.

    Ранее осужденный за покушение на Прилепина гражданин Украины Александр Пермяков выдал информацию о тайнике с оружием, что помогло предотвратить новый теракт в России.

    Пермякова приговорили к пожизненному лишению свободы.

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    14 июня 2025, 22:36 • Новости дня
    Трамп рассказал о разговоре с Путиным

    Трамп назвал войну между Израилем и Ираном главной темой разговора с Путиным

    Трамп рассказал о разговоре с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп сообщил о согласии с мнением президента России Владимира Путина о том, что «война между Израилем и Ираном должна закончиться».

    «Президент Путин позвонил сегодня утром, чтобы очень любезно поздравить меня с днем рождения, а главное – поговорить об Иране, стране, которую он очень хорошо знает», – рассказал Трамп в Truth Social.

    Он заявил, что беседа продолжалась «долго», при этом России и Украине было уделено «гораздо меньше времени». Однако, как пояснил Трамп, эта тема будет обсуждаться «на следующей неделе». Трамп отметил, что Россия сейчас «занимается запланированным обменом пленными».

    «Он, как и я, считает, что война между Израилем и Ираном должна закончиться», – заявил Трамп. По его словам, он сказал Путину, что конфликт на Украине тоже «должен закончиться».

    Напомним, Путин провел 50-минутный телефонный разговор с Трампом, в ходе которого осудил операцию Израиля против Ирана и подтвердил готовность Москвы продолжить переговоры с Киевом. Путин также поздравил Трампа с днем рождения.

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    13 июня 2025, 18:43 • Новости дня
    Балицкий заявил о вынужденном решении Киева забрать тела солдат ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Решение киевских властей забрать тела военнослужащих ВСУ – это вынужденная мера, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Киевские власти были вынуждены забрать тела погибших солдат ВСУ, но сделали это не по собственной инициативе или в рамках договоренностей, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

    По его словам, Россия продолжает гуманитарную акцию по передаче Украине более 6 тыс. тел погибших военнослужащих.

    Балицкий подчеркнул: «Их решение – не факт договоренностей и желание вернуть своих погибших, а вынужденная мера: их практически заставили признать свои потери и вернуть тела родственникам». По его словам, значительный вклад в эту работу внесли власти региона, когда публично обозначили отказ Киева забирать погибших и напомнили, что у каждого из них есть имя и свою судьбу скрыть не удастся.

    Балицкий отметил, что властям Украины не удастся скрыть свои потери, так как известно имя каждого погибшего. Он также выразил уверенность, что Запорожье, как и другие города, будет освобожден от киевского режима, и заявил о поддержке местных жителей.

    В регионе начал работу гуманитарный канал связи, через который жители еще не освобожденных территорий могут сообщать о военных и гражданских преступлениях, а также о случаях принудительной мобилизации. Балицкий подчеркнул, что это позволит не допустить ухода от ответственности тех, кто совершал преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российская сторона осуществила передачу новой партии тел погибших украинских военных, при этом Украина не отдала ни одного тела.

    В среду Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров в Стамбуле.

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    14 июня 2025, 21:42 • Новости дня
    На Сердючку подали жалобу после исполнения песен на русском языке в Киеве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Выступление Андрея Данилко (Верки Сердючки) с русскоязычными песнями в Osocor Residence в Киеве вызвало критику и официальное обращение в полицию за нарушение моратория, сообщили СМИ.

    Как пишет украинское издание «Страна», концерт Сердючки прошел 13 июня в киевском Osocor Residence. Выступление артиста вызвало возмущение у представителей организации «Украiнська мова» из-за исполнения песен на русском языке, передает Lenta.Ru.

    Телеведущий Виктор Дяченко публично обратился к уполномоченному по защите государственного языка на Украине Тарасу Кременю с просьбой обратить внимание на Данилко. В своей публикации он заявил: «Надеюсь, что мы прекратим мимикрировать и ждать российскую армию в Киеве», прямо обвинив певца в неподобающем поведении.

    Языковой омбудсмен Украины, в свою очередь, сообщил, что обратился в полицию по факту исполнения русскоязычных песен в столице, что нарушает действующий мораторий. Он также обвинил Данилко в нарушении закона об украинизации и пообещал, что за подобные действия наступит ответственность, подчеркнув, что ситуация затрагивает национальное достоинство.

    1 апреля украинских музыкальных исполнителей решили проверить на российское гражданство.

    Ранее украинский артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, сообщил, что его концерты в Европе перенесены из-за того, что министерство культуры Украины отказало в разрешении на выезд.

    В январе прошлого года Верка Сердючка получила штраф за антироссийские высказывания во время выступлений в Дубае.

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    12 июня 2025, 23:15 • Новости дня
    Захарова напомнила Вадефулю, кто срывал переговоры по Украине

    Захарова пожалела Вадефуля с «бациллой Бербок» и напомнила о срывах переговоров по Украине

    Захарова напомнила Вадефулю, кто срывал переговоры по Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что «Россия не готова к переговорам, а стремится к войне», однако такие заявления скорее свидетельствуют о том, что после Бербок не проветрили как следует, и Вадефуль подцепил ту же бациллу, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат напомнила, что Германия и экс-канцлер Ангела Меркель обманули мировое сообщество, демонстрируя желание исполнять мирный план Минских соглашений на словах, а на деле стремясь накачать Киев оружием.

    «Это Британия (Джонсон) отговорил Киев от переговоров с Москвой весной 2022; это США (Байден) настояли на запрете Зеленским ведения каких-либо переговоров с Россией», – написала она в Telegram-канале.

    Ничего, добавила Захарова, мы будем восполнять провалы в памяти немецких милитаристов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны ФРГ Борис Писториус после переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве объявил о планах увеличить военную помощь Украине. При этом он заявил, что передача Украине крылатых ракет Taurus не обсуждается, несмотря на переговоры в Киеве о других поставках.


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    14 июня 2025, 19:30 • Новости дня
    Путин подтвердил готовность продолжить переговоры с Киевом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом обозначил намерение Москвы вернуться к переговорам с Киевом после обозначенной даты. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «С российской страны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня. Дональд Трамп принял к сведению эту информацию и вновь отметил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта», – сказал Ушаков, передает ТАСС.

    В ходе беседы Путин также проинформировал Трампа о ходе обмена военнопленными между Россией и Украиной. По словам Ушакова, российский президент отметил, что в последние дни осуществляется обмен пленными, включая тяжелораненых и молодых военнослужащих младше 25 лет. Кроме того, Украина приняла две партии тел погибших.

    Напомним, Ушаков заявил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился 50 минут.

    В субботу в Минобороны сообщили, что Россия и Украина начали передавать раненых, запустив бессрочные обмены по договоренностям, достигнутым в Стамбуле в рамках переговорного процесса, возвращена еще одна группа российских солдат с территории Украины.

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    14 июня 2025, 10:27 • Новости дня
    Центр Киева перекрыли из-за марша ЛГБТ

    Полиция перекрыла центр Киева из-за марша ЛГБТ

    Центр Киева перекрыли из-за марша ЛГБТ
    @ Noemie Coissac/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Киева из-за марша ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) были перекрыты несколько улиц и закрыта станция метро, что привело к серьезным транспортным заторам.

    Украинская полиция перекрыла ряд центральных улиц Киева и ограничила доступ на станцию метро «Театральная» из-за проведения марша ЛГБТ(движение признано экстремистским и запрещено в России), передает ТАСС.

    По данным издания «Телеграф», на участие в шествии зарегистрировались 800 человек.

    В результате перекрытия улиц в центре города возник значительный транспортный коллапс. Станция метро «Театральная» временно закрыта для пассажиров как на вход, так и на выход.

    Ранее полиция в Киеве задержала нескольких молодых людей, которые протестовали против проведения акции сторонников ЛГБТ в центре города.

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    Редкоземельное оружие Китая попало точно в цель

    США и Китай пошли на уступки друг другу, заключив торговое соглашение. Судя по всему, точечный удар Пекина по доступу американцев к редкоземельным металлам сработал. Слишком много на нем завязано – не только мировой автопром и электроника, но и оборонка. Подробности

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    Немецкие сказки про «зеленых человечков» в Эстонии служат низким целям

    Глава внешней разведки Германии Бруно Каль перед своей предполагаемой отставкой заявил о наличии твердых доказательств того, что Россия хочет проверить страны НАТО на единство и может послать в Эстонию «зеленых человечков». С чего это вдруг? Подробности

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    В МВД перешли к отбору полезных для России мигрантов

    В России продолжается работа по регулированию пребывания иностранных граждан. Так, глава МВД заявил о необходимости высылки мигрантов, которые не приносят пользу российскому обществу. О каких критериях полезности мигрантов идет речь и как призыв министра связан с истекающим сроком легализации мигрантов в России? Подробности

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    Пустеющая Эстония решила стать всеевропейской тюрьмой

    Крупный политический скандал разворачивается в Эстонии, а все из-за намерения правительства страны поместить в местные тюрьмы иностранных преступников. Таллин заявляет, что это даст бюджету государства доход в десятки миллионов евро. Однако внезапно всплыли некоторые детали соглашения, которые в эстонском руководстве предпочли скрыть или даже солгать. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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