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Афросоюз выразил обеспокоенность ударами Израиля по Ирану
Ситуация на Ближнем Востоке вызвала серьезную обеспокоенность Афросоюза, который на фоне авиаударов Израиля по Ирану призвал к немедленному прекращению боевых действий.
Африканский союз выразил серьезную обеспокоенность по поводу сообщений об авиаударах Израиля по Ирану и последующем росте напряженности в регионе, передает ТАСС. Глава комиссии Афросоюза Махамуд Али Юсуф в обращении отметил, что происходящее создает угрозу международному миру и безопасности.
В заявлении подчеркивается призыв к «немедленному прекращению военных действий» и к максимальной сдержанности со стороны всех участников конфликта. Юсуф обратил внимание, что Афросоюз остается сторонником диалога и мирного разрешения кризисов.
По словам председателя комиссии, Африканский союз «твердо привержен миру, диалогу и мирному урегулированию конфликтов».
Напомним, Израиль нанес авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня. Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.