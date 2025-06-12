Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.0 комментариев
Пенсионер из Чувашии отпугивал детей крысиной сиреной
Пожилой житель Чебоксар включил ночные звуки отпугивателя крыс, чтобы помешать шумящим во дворе детям, сообщили в управлении МВД по Чувашии.
Дети в возрасте от восьми до 12 лет собирались под окнами дома 72-летнего мужчины и шумели, чтобы отпугнуть их, пенсионер скачал звуки, используемые для отпугивания крыс, и начал воспроизводить их через колонки после 23.00 мск, пояснили в ведомстве, передает «Газета.Ru».
Жители двора пожаловались в полицию на неприятные звуки. Стражи порядка выяснили, что мужчина нарушал закон о тишине. На пенсионера составили административный протокол, а также изъяли его звуковое оборудование.
Сам мужчина заявил, что ему не нравится, что родители не присматривают за своими детьми и не воспитывают их. В отношении него проводится проверка.
В 2021 году житель Кировской области обстрелял из пневматической винтовки детей, он попал одному ребенку в ногу.