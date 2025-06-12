Пенсионер из Чувашии отпугивал детей крысиной сиреной

Tекст: Алексей Дегтярев

Дети в возрасте от восьми до 12 лет собирались под окнами дома 72-летнего мужчины и шумели, чтобы отпугнуть их, пенсионер скачал звуки, используемые для отпугивания крыс, и начал воспроизводить их через колонки после 23.00 мск, пояснили в ведомстве, передает «Газета.Ru».

Жители двора пожаловались в полицию на неприятные звуки. Стражи порядка выяснили, что мужчина нарушал закон о тишине. На пенсионера составили административный протокол, а также изъяли его звуковое оборудование.

Сам мужчина заявил, что ему не нравится, что родители не присматривают за своими детьми и не воспитывают их. В отношении него проводится проверка.

В 2021 году житель Кировской области обстрелял из пневматической винтовки детей, он попал одному ребенку в ногу.