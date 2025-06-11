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    Зеленский выдал старые планы ввода войск НАТО на Украину
    В Раде назвали Киев целью наступления России в Сумской области
    Ереван заподозрил Грузию в блокировке поставок армянского коньяка в Россию
    Французский врач рассказал об издевательствах израильских военных над Гретой Тунберг
    Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат
    Венгрия и Словакия пригрозили заблокировать 18-й пакет санкций против России
    Украина разрешила эксгумацию останков поляков подо Львовом
    МОК призвал федерации допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе
    Фура с «Аперолем» перевернулась и перекрыла трассу на ЦКАД
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые

    Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.

    4 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Немцы быстро научились русофобии

    Страх перед русскими коснулись практически всех областей жизни в Германии. Самый зримый удар пришелся по нашей культуре, которую немцы попросту отменили. А всё хорошее, что было между нашими народами, стирается из памяти.

    35 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Новый папа римский не хочет быть капелланом НАТО

    Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».

    14 комментариев
    11 июня 2025, 18:59 • Новости дня

    Фура с «Аперолем» перевернулась и перекрыла трассу на ЦКАД

    Стало известно о заторе четыре километра из-за аварии с фурой

    Фура с «Аперолем» перевернулась и перекрыла трассу на ЦКАД
    @ newsbalashiharu

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение на ЦКАД оказалось затруднено после того, как перевернувшийся грузовик с напитками заблокировал обе полосы трассы в Наро-Фоминском округе.

    Авария с участием фуры, груженной «Аперолем», произошла на ЦКАД в Наро-Фоминском округе, сообщает РИАМО. По словам очевидцев, после опрокидывания грузовика бутылки оказались разбросаны по всей проезжей части, из-за чего движение в обе стороны оказалось парализовано.

    Машины вынуждены объезжать место происшествия по обочине, так как обе основные полосы остаются занятыми фурой и разбросанным грузом. На месте работают дорожные службы, занимающиеся расчисткой трассы.

    Согласно информации сервиса «Яндекс. Пробки», длина затора после происшествия достигла почти четырех километров. О пострадавших пока не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на трассе А-113 ЦКАД в Истре столкнулись четыре автомобиля, в результате погиб один водитель и еще один получил травмы.

    В Москве автомобиль «Газель» въехал в подземный переход у станции метро «Парк Победы», заблокировав вход на Кутузовском проспекте из-за того, что водитель уснул за рулем.

    В Красноармейском районе Саратовской области два легковых автомобиля и фура столкнулись, после чего произошло возгорание и погибли четыре человека.

    11 июня 2025, 00:59 • Новости дня
    Британский адмирал по-русски ответил на вопрос, придется ли учить русский язык

    Британский адмирал по-русски ответил на вопрос о необходимости учить русский язык

    Британский адмирал по-русски ответил на вопрос, придется ли учить русский язык
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Начальник штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин по-русски прокомментировал заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что без увеличения военных расходов британцам придется учить русский язык.

    Радакин посетил заседание комитета по обороне Палаты общин британского парламента. Там его попросили ответить, согласен ли он с заявлением Рютте. Радакин по-русски сказал: «Нет».

    «Мне так хочется сказать «нет», – заявил он под смех депутатов. Однако он согласился с тем, что «мир претерпевает изменения», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рютте заявил изданию The Daily Telegraph, что жителям Британии «лучше научиться говорить по-русски», если страна не увеличит расходы на оборону до 5% ВВП.

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    11 июня 2025, 09:02 • Новости дня
    Мединский предупредил Киев о новых территориальных потерях
    Мединский предупредил Киев о новых территориальных потерях
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Владимир Мединский назвал неготовность Киева к компромиссам фактором, который может привести к дальнейшим территориальным потерям для Украины, сообщила газета Wall Street Journal.

    Издание пишет, что Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, заявил о том, что нежелание Киева идти на компромиссы может привести к новым территориальным потерям для Украины, передает ТАСС.

    Мединский отметил, что Россия хочет мира, однако, по его словам, если Украина продолжит ориентироваться на интересы других государств, Москва будет вынуждена реагировать. Он подчеркнул, что неготовность Киева к компромиссам грозит дальнейшими потерями территорий.

    Также Мединский указал, что вести длительную войну с Россией невозможно, приведя в пример 21-летнюю войну со Швецией.

    Ранее Мединский предупредил, что отсутствие полноценного мирного соглашения по конфликту на Украине может привести к ядерной войне в будущем.

    Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать вопрос территорий только лично с Владимиром Путиным.

    В Кремле отметили, что мир на Украине возможен лишь при выводе украинских военных с территорий Донбасса и Новороссии, которые признаны неотъемлемой частью России.

    В МИД России подчеркнули, что страна никогда не допустит возврата украинских границ к состоянию 1991 года.

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    11 июня 2025, 18:55 • Видео
    Германия ждет нападения России на Эстонию

    Глава германской разведки Бруно Каль заявил, что рано или поздно Россия направит «зеленых человечков» в Эстонию под предлогом защиты русскоязычных, в реальности желая проверить боеспособность НАТО.

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    11 июня 2025, 12:37 • Новости дня
    Группировка «Восток» перешла в наступление в Днепропетровской области широким фронтом
    Группировка «Восток» перешла в наступление в Днепропетровской области широким фронтом
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» широким фронтом вышли на западную границу Донецкой народной республики и начали развивать наступление на территории Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой «Восток» было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Шевченко в ДНР, Гуляйполя и Малиновки Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли более 225 военнослужащих, бронемашину, четыре орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    Группировка «Центр» продолжила продвижение вглубь обороны противника. Подразделения 55-й мотострелковой бригады вышли к западной границе Донецкой народной республики (ДНР) и совместно со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжает наступательные действия по территории Днепропетровской области.

    Группировка нанесла поражение формированиям семи механизированных, горно-штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад морской пехоты возле Новоподгородного Днепропетровской области, Степановки, Красноармейска, Димитрова, Петровского, Новопавловки, Новониколаевки и Алексеевки ДНР.

    Потери противника при этом составили до 460 военнослужащих, четыре бронемашины и три артиллерийских орудия.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что значит выход российских войск в днепропетровскую степь.

    Кремль назвал цель наступления в Днепропетровской области.

    Ранее в среду стало известно о приближении ВС России к окраинам Северска.

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    10 июня 2025, 20:34 • Новости дня
    Лукашенко рассказал об устранении дефицита картошки в Белоруссии при помощи наручников
    Лукашенко рассказал об устранении дефицита картошки в Белоруссии при помощи наручников
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Белорусский президент Александр Лукашенко во время визита на киностудию поделился подробностями о расследовании преднамеренного дефицита картофеля.

    Лукашенко во время визита на киностудию «Беларусьфильм» 10 июня рассказал о так называемом картофельном заговоре, сообщает Sputnik Беларусь. По словам президента, в Белоруссии никогда не было реального дефицита картофеля, а сложившийся ранее дефицит был создан искусственно.

    Лукашенко заявил: «Бульбы не хватает, еще чего-то. Всего хватает у нас. Когда проверил Комитет госконтроля некоторых деятелей, оказывается в политике было дело. Бульбы хватало, но где-то придержали, чтобы показать, что вот президент в ценообразование вмешался, поэтому вот результат. А когда он с наручниками пришел, на стол положил – бульба появилась».

    Ранее Лукашенко распорядился увеличить производство картофеля, чтобы его было достаточно как для внутреннего рынка, так и для экспорта в Россию.

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    11 июня 2025, 00:20 • Новости дня
    Узбекистан из-за проверок сограждан направил ноту МИД России
    Узбекистан из-за проверок сограждан направил ноту МИД России
    @ t.me/TIVmatbuot

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство иностранных дел Узбекистана направило в российский МИД ноту о якобы нарушении прав сограждан в ходе проверок на территории России, сообщил пресс-секретарь узбекистанского внешнеполитического ведомства Ахрор Бурханов.

    Бурханов сообщил о ежемесячной встрече с российской стороной по вопросам миграции в МИД Узбекистана. По его словам, Узбекистан озвучил «обеспокоенность» в связи с заявлениями о якобы «неправомерных проверках, проявлении неуважения и грубом обращении с гражданами Узбекистана».

    Как сообщил Бурханов, соответствующая нота направлена в МИД России с просьбой разъяснить ситуацию и дать правовую оценку действиям представителей силовых структур, передает РИА «Новости».

    Агентство миграции при кабмине Узбекистана жаловалось на применение силы сотрудниками Росгвардии в отношении некоторых мигрантов из Центральной Азии при проверке документов в московских Сокольниках 8 июня. Власти призвали «пострадавших» обращаться в посольство Узбекистана в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале власти Узбекистана пригласили своих граждан, работающих в России, вернуться на родину для участия в строительстве Нового Ташкента.

    В мае Московский городской суд принял решение о ликвидации организации узбекской диаспоры. Экс-руководитель совета «Узбекской национально-культурной автономии» Бахром Исмаилов заявлял об «экспансии узбеков» в России.

    В 2024 году в России резко возрос общественный запрос на ужесточение миграционной политики после ряда резонансных преступлений с участием иностранцев. В марте группа вооруженных людей, которые оказались уроженцами Таджикистана, устроила стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Другим резонансным преступлением стал теракт в отношении начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России Игоря Кириллова (подозреваемым в убийстве оказался уроженец Узбекистана).

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    11 июня 2025, 13:20 • Новости дня
    Наемница из Дании получила 26 лет тюрьмы за нападение на Курскую область
    Наемница из Дании получила 26 лет тюрьмы за нападение на Курскую область
    @ sledcom.ru

    Tекст: Мария Иванова

    Датчанка Аннабель Йоргенсен заочно приговорена к 26 годам общего режима и штрафу за участие в вооруженном нападении на Курскую область в составе ВСУ.

    2-й Западный окружной военный суд вынес заочный приговор гражданке Дании Аннабель Йоргенсен, которую признали виновной в участии в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщает ТАСС. Суд назначил ей 26 лет колонии общего режима и штраф. Также с нее взыскано 626 729 рублей, которые, по данным следствия, она получила в качестве вознаграждения за участие в наемничестве.

    В постановлении суда подчеркивается: «Суд признал Аннабель Йоргенсен виновной в совершении ряда преступлений и постановил приговорить к 26 годам колонии общего режима заочно, а также к штрафу в размере 1 млн 700 тыс. рублей». Прокурор настаивал на еще более строгом наказании – 30 лет колонии и штраф 2,5 млн рублей за участие в нападении на Курскую область в составе подразделений ВСУ.

    Следствие установило, что Йоргенсен входила в батальон территориальной обороны Украины «Арей». По версии обвинения, 15 ноября 2023 года она с группой иностранных наемников незаконно пересекла границу России в Суджанском районе Курской области. Затем участвовала в нападении на сотрудников ФСБ, военнослужащих Минобороны России и местных жителей, а также в захвате жилых домов и железнодорожного вокзала в Судже.

    Первое слушание по делу прошло 9 июня, тогда был частично закрыт судебный процесс по ходатайству государственного обвинителя. Йоргенсен признали виновной по нескольким статьям УК РФ – незаконное ношение оружия, незаконное пересечение границы с применением насилия, участие в вооруженных конфликтах в качестве наемника, контрабанда боеприпасов и террористический акт. Сейчас Йоргенсен объявлена в международный розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне представитель гособвинения запросил 30 лет колонии общего режима и штраф 2,5 млн рублей для наемницы из Дании Аннабель Йоргенсен.

    Датская наемница ВСУ получила 7 тыс. долларов за нападение на Курскую область.

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    10 июня 2025, 20:59 • Новости дня
    Психолог объяснил тягу женщин к мужчинам-социопатам

    Психолог Бирюков: Научные исследования подтверждают тягу женщин к социопатам

    Психолог объяснил тягу женщин к мужчинам-социопатам
    @ Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Социопаты в первом приближении могут напоминать «альфа-самцов» в животном понимании этого слова, а потому женщины инстинктивно «западают» на них. Правда, очень скоро оказывается, что в этих мужчинах нет ни верности, ни надежности, ни умения держать слово, рассказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, семейный психолог Александр Бирюков.

    «Действительно, есть научные исследования, которые доказывают, что женщины очень падки на обладателей так называемой темной триады, в которую входят нарциссизм (самолюбование), макиавеллизм (стремление безраздельно управлять, манипулировать людьми) и психопатия (беспринципность, цинизм, потребительское отношение к людям)», – говорит Бирюков.

    Эти люди, продолжает собеседник, в первом приближении могут напоминать «альфа-самцов» в животном понимании этого слова, а потому женщины инстинктивно «западают» на них. «Правда, очень скоро оказывается, что в этих мужчинах нет ни верности, ни надежности, ни умения держать слово или принимать решения. Часты проблемы с заработком и с законом, – отмечает психолог. – При совместной жизни с такими мужчинами-социопатами приходят прозрение и горькое разочарование. Причем у некоторых женщин это наступает уже после брака, рождения ребенка и покупки квартиры в ипотеку».

    При этом, отмечает он, женщины продолжают «держаться» за таких мужчин: прощают им измены, хамство, побои, бегают за ними, упрашивают вернуться. «Берут на себя кредиты, отдают долги, годами лечат от зависимостей, нанимают адвокатов, носят передачи в колонию. Даже дерутся с другими претендентками. Увы, образ «альфа-самца» сложно выбросить из головы», – поясняет специалист.

    Он подчеркивает, что желанный всеми женщинами образ мужчины-социопата вовсе не вымышленный, а вполне реальный. «Пары «отличница и хулиган», «тихая, добрая женщина и маргинал-уголовник» – это классика, которую надо знать, чтобы не совершать ошибок. В долгосрочной перспективе отношения с социопатом разрушительны. Их привлекательность – иллюзия, созданная манипуляциями», – говорит психолог. Здоровые партнерские отношения строятся на взаимном уважении, эмпатии и доверии, а не на играх в доминирование, добавляет он.

    По словам психолога, женщины с опытом эмоционального насилия или неуверенностью в себе чаще попадают в токсичные отношения с мужчинами-социопатами. «Такой партнер может эксплуатировать их потребность в любви, чередуя манипуляции и «награды». Поэтому, если же есть ощущение, что привлекает именно такой тип, стоит проанализировать свои паттерны выбора партнера – возможно, есть глубинные причины (детские травмы, страх скуки и так далее). Психолог может помочь разобраться в этом», – советует Бирюков.

    Ранее врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, каким женщинам и почему нравятся не спортивные мужчины, а с животиком.

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    11 июня 2025, 08:45 • Новости дня
    MWM: Часть бомбардировщиков Ту-160 перебросили из Энгельса на Чукотку
    MWM: Часть бомбардировщиков Ту-160 перебросили из Энгельса на Чукотку
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Несколько стратегических бомбардировщиков Ту-160 были передислоцированы с аэродрома под Энгельсом на авиабазу рядом с Анадырем, пишет издание Military Watch Magazine.

    По сведениям журнала, на авиабазе Анадырь, расположенной более чем в 6600 километрах от Украины, были замечены как минимум два российских стратегических самолета, передает Lenta.Ru.

    В публикации отмечается, что подобные данные основаны на спутниковых снимках.

    Издание отмечает, что дальность крылатых ракет Х-101 и Х-102, которыми оснащены Ту-160, составляет пять тысяч километров.

    По мнению военных аналитиков MWM, переброска бомбардировщиков на Дальний Восток не ограничивает их возможность наносить удары по целям на Украине.

    Американский журнал National Interest заявлял, что у украинских военных нет средств для противостояния новейшему российскому стратегическому ракетоносцу Ту-160М.

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    11 июня 2025, 14:26 • Новости дня
    Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат
    Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат
    @ t.me/vr_medinskiy

    Tекст: Валерия Городецкая

    В среду Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров в Стамбуле, сообщил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.

    По информации из его Telegram-канала, Москва передала украинской стороне 1212 тел военнослужащих Вооруженных сил Украины. Взамен российская сторона получила 27 тел погибших бойцов Вооруженных сил России.

    «Началась передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями. Украинской стороне мы передали 1212 тел солдат ВСУ. Нам вернули 27 погибших бойцов ВС РФ. Теперь их можно будет предать земле по-христиански. Работа продолжится все эти дни», – написал Мединский.

    Кроме того, он объявил, что в четверг Россия и Украина приступят к срочным «санитарным обменам», предусматривающим передачу тяжелораненых военнопленных с линии фронта.

    Минобороны России ранее призвало Киев оперативно принять решение по обмену. Минобороны также сообщило, что Украина решила отложить обмен на неопределенный срок, несмотря на договоренности в Стамбуле и готовность России.

    Мединский объяснял, что Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь, а выделенные на компенсации средства уже израсходованы.

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    11 июня 2025, 10:30 • Новости дня
    Володин разъяснил председателю Бундестага роль Красной армии в победе над нацизмом
    Володин разъяснил председателю Бундестага роль Красной армии в победе над нацизмом
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ответ председателя Бундестага Юлии Клекнер о роли СССР во Второй мировой войне.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал ответ председателю Бундестага Юлии Клекнер на обращение к парламенту ФРГ. Документ размещен на сайте Думы.

    Володин напомнил о роли Красной армии в победе над нацизмом и призвал Бундестаг не забывать о решающем вкладе Советского Союза во Второй мировой войне. «Мы с уважением относимся к вкладу союзников. Но нельзя забывать и то, что именно Советский Союз внес решающий вклад в победу и потерял в этой борьбе 27 млн человек», – отметил спикер парламента.

    Володин подчеркнул: «Досадно, что Вы даже не можете точно привести название той армии, которая брала Берлин, называя ее «бывшей Советской». В этой связи вынужден напомнить – это была Красная армия».

    Володин при этом указал, что выделение украинских солдат среди бойцов Красной армии ради политической конъюнктуры неверно, и предложил также упомянуть белорусских, казахских, грузинских и других военнослужащих бывшего СССР. Он напомнил, что потери России в составе СССР составляли около 70% всех потерь и что Советский Союз выступал против раздела Германии и содействовал ее объединению в 1990 году.

    Председатель Госдумы отметил, что вторая часть его обращения касалась террористических атак киевского режима против жителей России, проводимых, по его словам, по аналогии с нацистской практикой. Володин напомнил Клекнер о недавнем подрыве пассажирского поезда на территории России, подчеркнув, что это был целенаправленный акт против гражданских лиц.

    По словам Володина, киевский режим несет ответственность за развязывание войны против регионов, не признавших новые власти. Отмечается, что вооруженные столкновения продолжались восемь лет вплоть до начала спецоперации России в 2022 году.

    Володин сравнил нынешний киевский режим с нацистским, ссылаясь на факты чествования на Украине деятелей Второй мировой войны, сотрудничавших с нацистской Германией. Документальные свидетельства преступлений украинской стороны, как отмечается, были направлены иностранным наблюдателям и размещены на сайте Госдумы.

    По мнению Володина, передача Германией вооружений украинским властям и появление танков Leopard на российской территории – повод для конфликта между Россией и ФРГ.

    Володин также выразил недоумение по поводу возможной передачи ракет Taurus и подчеркнул, что их использование потребует участия специалистов бундесвера, что фактически приведет к ударам по России немецкими офицерами. Он обратился к Клекнер с вопросом: есть ли у нее мандат на такие действия от немецких избирателей?

    Спикер Госдумы напомнил, что срок полномочий президента Украины, согласно конституции страны, истек год назад, а порядок их продления Основным законом не предусмотрен. Он подчеркнул, что после событий 2014 года и вооруженного переворота в Киеве легитимность украинской власти вызывает вопросы, а первоисточником нынешнего режима стал антиконституционный захват власти.

    В заключение Володин напомнил о многолетнем стремлении России к добрососедским отношениям с Германией и призвал Клекнер задуматься, к чему ведет нынешняя политика Берлина и кто от этого выиграет. Володин подчеркнул, что Россия не начинала войну на Украине, а использует свои вооруженные силы, чтобы прекратить ее.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил события на Украине с высадкой союзников в Нормандии.

    Вячеслав Володин предложил Мерцу ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага и назвал циничными его слова в поддержку киевских властей.

    Володин также сообщил, что Бундестагу направлены материалы об ударах ВСУ по мирным городам России и о терактах киевского режима.

    Клекнер в ответ заявила, что депутатам Бундестага известно о роли США, Франции, стран Содружества наций и тогдашней советской армии в освобождении Германии, подчеркнув, что среди советских солдат было много украинцев. Она также указала, что парламент Германии не позволит запугать себя, в том числе в вопросах внешней политики и исторической памяти.

    Кроме того, Клекнер обвинила Москву в происходящем на Украине и заявила, что в Киеве якобы отсутствует нацистский режим. Ее слова распространила пресс-служба Бундестага.

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    10 июня 2025, 22:55 • Новости дня
    В МВД назвали число детей мигрантов в России

    В МВД сообщили о 638 тыс. детей мигрантов в России

    Tекст: Антон Антонов

    В России находится более 638 тыс. детей мигрантов, при этом около половины из них не посещают учебные заведения, сообщил замглавы МВД России Игорь Зубов.

    Отвечая на соответствующий вопрос в Госдуме, Зубов сообщил, что всего в России находятся «638174 несовершеннолетних ребенка» мигрантов. При этом он указал, что их число снижается.

    «То, что большая часть из них не учатся, я думаю, что это не соответствует действительности. Но, наверное, где-то половина точно по каким-то причинам болтается», – приводит слова Зубова ТАСС.

    В Москве, по его данным, находятся 80282 несовершеннолетних иностранца, из них обучаются только 25 тысяч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума приняла в первом чтении законопроект о передаче данных о детях мигрантов между МВД и образовательными ведомствами.

    В мае председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что к тесту на знание русского языка допустили только 335 из 1762 заявившихся детей-мигрантов, а успешно сдали его 27 человек.

    Рособрнадзор предупредил, что при второй неудачной попытке сдачи экзамена родителей детей-мигрантов ждет административное наказание.

    Коментарии (21)
    11 июня 2025, 09:50 • Новости дня
    В Тель-Авиве развернули гигантский российский флаг ко Дню России
    В Тель-Авиве развернули гигантский российский флаг ко Дню России
    @ vk.com/rentvchannel

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Тель-Авива в честь приближающегося Дня России растянули российский флаг площадью более 600 кв. метров.

    В Тель-Авиве прошла акция, в ходе которой израильтяне развернули российский флаг площадью более 600 кв. метров, передает ТАСС.

    Мероприятие было приурочено к предстоящему празднованию Дня России, который отмечается 12 июня. В акции приняли участие десятки человек.

    После развертывания флага прошли праздничные гулянья. Участники мероприятия исполняли русские песни, водили хороводы и угощались традиционными блюдами.

    День России ежегодно празднуется 12 июня. В этот день в 1990 году был принят документ о государственном суверенитете РСФСР. Позднее дата получила статус официального государственного праздника и нерабочего дня.

    Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что отношения России и Израиля переживали взлеты и падения, стороны сохраняют взаимное уважение.

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    10 июня 2025, 21:48 • Новости дня
    Дарчиев: Новый раунд переговоров России и США по «раздражителям» пройдет в Москве
    Дарчиев: Новый раунд переговоров России и США по «раздражителям» пройдет в Москве
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Дипломаты России и США готовятся к переговорам в Москве, которые станут следующим этапом консультаций по устранению разногласий в отношениях между странами.

    Новый раунд консультаций между Россией и США по вопросам устранения «раздражителей» в двусторонних дипломатических отношениях пройдет в Москве в самое ближайшее время, передает ТАСС. Об этом сообщил посол в США Александр Дарчиев в интервью, отметив, что решение о переносе переговоров из Стамбула в национальные столицы было принято по итогам встречи, прошедшей 10 апреля.

    Дарчиев подчеркнул, что процесс нормализации отношений идет сложно и «тормозится не только оппонентами Белого дома в лице «глубинного государства», но и «ястребами» в Конгрессе, где сложилось устойчивое антироссийское лобби». Однако он отметил, что движение вперед, хотя и «обратимое», все же есть, что и подтверждается договоренностью о месте проведения новой встречи.

    Посол выразил уверенность, что очередные переговоры дипломатических делегаций состоятся в ближайшее время в Москве, конкретную дату при этом не уточнил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что смена администрации США открыла новые возможности для развития отношений между Россией и Соединенными Штатами.

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    10 июня 2025, 20:02 • Новости дня
    Названы кадровые потери немецкого автопрома за год

    DPA: Промышленность ФРГ потеряла более 100 тыс. рабочих мест за год, автопром – более 45 тысяч

    Названы кадровые потери немецкого автопрома за год
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Промышленный сектор Германии столкнулся с потерей более 100 тыс. рабочих мест за последний год, сильнее всего пострадала автомобильная индустрия, пишет DPA.

    Как пишет DPA, ссылаясь на исследование на основе данных Федерального статистического управления, только в автомобильном секторе было потеряно 45,4 тыс. рабочих мест, передает EA Daily. К концу первого квартала в промышленности Германии работало 5,46 млн человек, что на 1,8%, или 101 тыс. человек меньше, чем годом ранее.

    С 2019 года численность занятых в промышленности страны уменьшилась на 217 тыс. человек, что составляет спад на 3,8%. В 2018 году эта отрасль достигла рекордного показателя – около 5,7 млн сотрудников. Эксперт Ян Брорхилкер отметил: «Компании в отрасли находятся под огромным давлением».

    Брорхилкер пояснил, что агрессивные конкуренты, особенно из Китая, снижают цены, ключевые рынки сбыта слабеют, спрос в Европе остается на низком уровне, а на рынке США сохраняется значительная неопределенность. Он добавил, что компании вынуждены бороться с высокими издержками на энергию и персонал.

    По экспертным прогнозам, до конца года может быть потеряно еще 70 тыс. рабочих мест.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что экономический кризис в Германии не завершается второй год подряд, страна переживает самую продолжительную стагнацию за всю свою послевоенную историю.

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    11 июня 2025, 12:18 • Новости дня
    Глава МВД Колокольцев заявил о высылке безработных мигрантов из России
    Глава МВД Колокольцев заявил о высылке безработных мигрантов из России
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мигранты без работы или учебы обязаны покинуть Россию, если не прошли дактилоскопию или не изучают русский язык, заявил глава МВД Владимир Колокольцев, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

    Мигранты, потерявшие работу или отчисленные из вузов, не сдавшие дактилоскопию и не изучающие русский язык, обязаны покинуть Россию, передает ТАСС.

    «Те, кто утратил работу, отчислен из вуза, не прошел дактилоскопию, не обучается языку и не приносит пользы для российского общества, должны покинуть нашу страну», – подчеркнул министр.

    Колокольцев также отметил, что в стране остаются попытки дестабилизировать ситуацию с миграцией. Он поручил своим подчиненным не допускать массового скопления мигрантов в пунктах оформления документов и организовать их прием своевременно. Министр подчеркнул, что фото и видео очередей в медиа показывают недостатки в организации этой работы.

    Ранее в МВД сообщали, что в России проживают более 638 тыс. детей мигрантов. Около половины этих детей не посещают учебные заведения.

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