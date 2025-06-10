Трамп назвал условия отзыва нацгвардии из Калифорнии

Дробницкий: Власти США не могут навести порядок в Лос-Анджелесе по двум причинам

Американист Дробницкий: Трамп терпит поражение в Лос-Анджелесе

Tекст: Анастасия Куликова

«В Калифорнии четвертые сутки продолжаются протесты и беспорядки. Этому есть как минимум два объяснения. Первое – те меры, которые принимает администрация президента США для их подавления, безумные», – считает американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что департамент шерифа округа Лос-Анджелеса – самый многочисленный в стране. Речь идет примерно о 15 тысячах полицейских.

«Несмотря на то, что им раздали тактическую экипировку, щиты, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, они не могут навести порядок в городе. Силовики не проводят массовых арестов», – пояснил собеседник. По его словам, введенная в Лос-Анджелес Нацгвардия «не участвует в подавлении беспорядков, а охраняет федеральные учреждения, в частности городской центр содержания задержанных мигрантов».

Между тем, протестующие уже начали грабить магазины. Одна из проблем заключается в том, что местная полиция и Нацгвардия находятся исключительно в оборонительной позиции, отметил Дробницкий. «На этом фоне возникает вопрос: что могут сделать морпехи, которых Пентагон намеревается ввести в город? Начнут ли они стрелять в толпу?», – задается вопросами аналитик.

По оценкам собеседника, объявление о вводе морпехов в Лос-Анджелес – исключительно символический шаг. «Это еще раз подтверждает мифическое мышление Дональда Трампа: он думал, что его сообщение в соцсети напугает всех и заставит разойтись. На деле президент лишь стал объектом насмешек», – указал эксперт.

Вторая причина, по которой не получается подавить протесты, заключается в том, что бунтовщиков поддерживают власти штата Калифорния. «Как в этой ситуации навести порядок? Из Вашингтона пригрозили арестовать Гэвина Ньюсома. Тот выступил по телевидению с заявлением, мол, действуйте. Но ничего не произошло», – напомнил Дробницкий.

При этом на акции выходят в основном латиносы, среди которых граждане США, а также нелегальные мигранты, добавил он. «Но, повторюсь, руководят и дирижируют всем демократы. Они же завозили мигрантов, а теперь их мобилизовали на такую борьбу. Поэтому в каком-то смысле можно говорить, что протестует «коллективный Обама» и калифорнийский демократический клан», – подчеркнул американист.

Между тем, Трамп терпит поражение. «Глава Белого дома пока ничего не может сделать на улицах города, где все подчинено его врагам. Более того, если управление шерифа откажется подавлять протесты и защищать полицейские участки, а иммиграционную и таможенную службу США «изгонят» из Лос-Анджелеса, то город может оказаться вне власти федерального центра. Губернатор будет праздновать победу и призовет всех последовать примеру. Вся программа депортации схлопнется», – допустил аналитик.

«Трамп, может быть, и хотел бы пойти по пути «кровавого диктатора», каким его выставляют продемократические СМИ, но что-то не получается. Пока он выглядит слабаком, надувающим щеки. Если Белым домом сейчас не будет придуман некий способ быстрого и неожиданного обострения, то дальнейшие события могут стать тяжелым ударом по Трампу», – предупреждает Дробницкий.

По его прогнозам, Демпартия постарается затянуть протесты и беспорядки до 14 июня. В этот день должен пройти парад по случаю 250-летия со дня основания Сухопутных войск США, который совпал с Днем Рождения американского президента. «На эту дату во многих городах уже назначены протесты «Движения 50501» (50 протестов, 50 штатов, за один день)», – напомнил спикер. «То есть Трамп будет демонстрировать военную мощь на фоне внутренней дестабилизации и протестов. Над таким парадом все похохочут», – отметил политолог.

План-максимум демократов – продержать протесты в Калифорнии до 4 июля, ресурсов для этого достаточно. Тогда у конгрессменов начнутся каникулы, и они не смогут принять «Большой прекрасный билль» (Big Beautiful Bill). «Это вырывание штурвала из рук Трампа осенью и нынешние бунты в Лос-Анджелесе против депортационной политики – звенья одной цепи. Демократы абсолютно безнаказанно играют на обострение», – заключил Дробницкий.

Ранее в центре Лос-Анджелеса произошли массовые столкновения и погромы. Беспорядки начались после того, как полиция оттеснила протестующих против миграционной политики администрации США с помощью шумовых гранат и резиновых пуль. После 21.00 (7.00 мск) активисты вновь собрались в большую толпу, что спровоцировало новый всплеск насилия, передает РИА «Новости».

Дональд Трамп назвал организаторов беспорядков «профессиональными агитаторами» и «мятежниками». «Они плохие люди. Им место в тюрьме!», – заявил американский лидер. В ответ на акты вандализма Пентагон дополнительно мобилизовал 700 морских пехотинцев. По словам губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, президент США также распорядился развернуть еще две тыс. бойцов Нацгвардии.

Ньюсом раскритиковал решения администрации Трампа. «Они [бойцы Нацгвардии] – герои. Их не следует отправлять на американскую землю, чтобы они противостояли своим соотечественникам и воплощали в жизнь безумные фантазии президента-диктатора», – считает губернатор штата. Он сообщил, что генпрокурор Калифорнии подал иск, в котором оспаривается размещение Трампом войск Национальной гвардии в Лос-Анджелесе.

В 22-страничной жалобе, поданной в Федеральный окружной суд в Сан-Франциско, утверждается, что Трамп нарушил федеральное законодательство и конституцию. Штат потребовал от суда отменить развертывание нацгвардейцев и вернуть контроль над ними губернатору.

Американский лидер между тем назвал правильным свое решение и рассказал журналистам, что город «сгорел бы дотла» без ввода силовиков. Он обвинил руководство Калифорнии и Лос-Анджелеса в недостаточных мерах борьбы с насилием во время протестов и допустил арест губернатора Ньюсома.

Акции протеста идут по всей стране, в том числе в Атланте, Сиэтле, Далласе, Луисвилле и других городах. Правоохранительные органы США задержали порядка 170 человек, передает ТАСС. По сведениям портала Axios, из них как минимум 20 протестующих были задержаны в Нью-Йорке у небоскреба Trump Tower, который принадлежит Трампу.

Напомним, демонстрации, которые перерастают в беспорядки, начались в Лос-Анджелесе 6 июня. Представитель одного из отделов миграционной и таможенной полиции (ICE) Ясмин Питтс О’Киф заявила, что в течение пятницы федеральные агенты задержали 45 человек и провели четыре обыска в местах, где могли укрываться люди, незаконно находящиеся на территории США.

Помимо мигрантов был задержан президент местного профсоюза работников сферы услуг Дэвид Уэрта. В ответ на действия правоохранительных органов в городе начались протесты. В тот же день у здания «столичного центра содержания под стражей в Лос-Анджелесе» собралась толпа. Протестующие бросали в сотрудников правоохранительных органов куски бетона. Митинг был разогнан, а в городе ввели режим тактической угрозы.

По мнению экспертов, митинги организованы противниками президента США, чувствующими его слабость. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Белому дому не потерять контроль над ситуацией.