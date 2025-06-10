Юрист рассказала о правилах продажи овощей и фруктов с участка

Юрист Билялова: Урожай с небольшого участка можно продавать без уплаты налога

Tекст: Ирма Каплан

Если участок не превышает 50 соток, а продукцию выращивают самостоятельно, реализовывать урожай можно без уплаты налога. Для подтверждения соответствия этим условиям достаточно справки из СНТ или поселковой администрации, пояснила юрист Билялова в беседе с агентством «Прайм».

«Однако торговать разрешено не везде. Продавать продукцию можно только в специализированных местах – рынках и ярмарках после согласования с владельцем площадки», – отметила она.

По ее словам, при нарушении статьи 11.13 местного КоАП, например, в Москве, штраф составит от 2,5 до 5 тыс. рублей. Повторное нарушение или торговля в запрещенных зонах метрополитена увеличит сумму штрафа до 5 тыс. рублей.

В начале мая газета ВЗГЛЯД разбиралась, какую зелень можно посадить весной на даче, а в марте искала ответ на вопрос, можно ли разбить огород под окнами многоквартирного дома.