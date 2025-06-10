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    Зачем Запад придумал миф о «скором нападении России»
    Мединский увидел в глазах военных из делегации Украины нежелание воевать
    Послы объяснили слова Лаврова о военных
    Поклонская появилась в Москве с новой прической
    Мединский заявил о требовании россиян быть жестче в переговорах с Украиной
    Посол признался в поставке Израилем систем Patriot на Украину
    Губернатор Запорожской области опубликовал новый список погибших военных ВСУ
    Астана напомнила Украине об ожидании ответа по атаке на КТК
    Пленный солдат ВСУ передал координаты ВС РФ для авиаудара по своему штабу
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Диалектическое танго человека и машины может стать полезным

    В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».

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    Илья Ухов Илья Ухов Уроки мигрантского восстания в Калифорнии

    Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.

    9 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Петр Первый – ключевой российский правитель-реалист

    9 июня (по новому стилю) исполняется 353 года со дня рождения основателя Российской империи и, соответственно, первого российского императора Петра Первого. Почему его внешнеполитическая философия не теряет актуальности для современной России?

    13 комментариев
    10 июня 2025, 04:33 • Новости дня

    Юрист рассказала о правилах продажи овощей и фруктов с участка

    Юрист Билялова: Урожай с небольшого участка можно продавать без уплаты налога

    Юрист рассказала о правилах продажи овощей и фруктов с участка
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Владельцы небольших дач или огородов могут реализовывать собственный урожай без налога, если участок не превышает 50 соток и используется без наемных работников, рассказала юрист Анастасия Билялова.

    Если участок не превышает 50 соток, а продукцию выращивают самостоятельно, реализовывать урожай можно без уплаты налога. Для подтверждения соответствия этим условиям достаточно справки из СНТ или поселковой администрации, пояснила юрист Билялова в беседе с агентством «Прайм».

    «Однако торговать разрешено не везде. Продавать продукцию можно только в специализированных местах – рынках и ярмарках после согласования с владельцем площадки», – отметила она.

    По ее словам, при нарушении статьи 11.13 местного КоАП, например, в Москве, штраф составит от 2,5 до 5 тыс. рублей. Повторное нарушение или торговля в запрещенных зонах метрополитена увеличит сумму штрафа до 5 тыс. рублей.

    В начале мая газета ВЗГЛЯД разбиралась, какую зелень можно посадить весной на даче, а в марте искала ответ на вопрос, можно ли разбить огород под окнами многоквартирного дома.

    9 июня 2025, 14:42 • Новости дня
    Россия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет
    Россия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первая группа российских военных до 25 лет вернулась с Украины согласно договоренностям, достигнутым ранее в Стамбуле, и сейчас находится в Белоруссии, сообщило Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет была возвращена с территории, контролируемой киевским режимом, на основании договоренностей, достигнутых между Россией и Украиной 2 июня в Стамбуле. В обмен была передана такая же по количеству группа военнопленных ВСУ.

    Сейчас освобожденные российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая поддержка. Позже все военнослужащие будут переправлены в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию в профильных медицинских учреждениях Министерства обороны.

    В субботу сообщалось, что украинская сторона решила отложить проведение обмена пленными на неопределенный срок, несмотря на достигнутые в Стамбуле договоренности и готовность России к процессу.

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    9 июня 2025, 06:21 • Новости дня
    В Чувашии приостановили работы АО «ВНИИР» после падения обломков БПЛА

    Глава Чувашии сообщил о приостановке работы АО «ВНИИР» из-за падения БПЛА

    В Чувашии приостановили работы АО «ВНИИР» после падения обломков БПЛА
    @ кадр из видео

    Tекст: Ирма Каплан

    На территории Чувашской Республики были зафиксированы попытки применения беспилотников со стороны Украины, но слаженная работа экстренных служб и оперативное реагирование руководства помогли избежать жертв и пострадавших, сообщил глава республики Олег Николаев.

    «Два БПЛА упали на территории АО «ВНИИР», из-за чего принято ответственное решение о временной приостановке производства для обеспечения безопасности сотрудников. Еще по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов – угрозы для людей нет», – написал он в Telegram-канале.

    Николаев добавил, что все службы работают в усиленном режиме, и призвал сограждан сохранять спокойствие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 9 июня за два часа российские системы ПВО ликвидировали 24 украинских беспилотника, атаковавших два приграничных региона – Воронежскую и Белгородскую области.

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    9 июня 2025, 21:44 • Видео
    Киев отказался принимать свои трупы

    Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными военными до 25 лет. Однако более шести тысяч погибших украинских солдат Киев принимать отказывается, и у него для этого серьезная причина – жадность.

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    9 июня 2025, 19:04 • Новости дня
    Мединский объяснил отказ Киева забирать тела солдат ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь, а выделенные на компенсации средства уже израсходованы, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

    В интервью RT Мединский уточнил, что Россия предлагала передать тела украинских военнослужащих, но Киев не воспользовался этой возможностью: «Во-первых, им тяжело признавать такие большие потери. Во-вторых, мы предложили: прямо в наши вагоны, в наши рефрижераторы загрузите, если у вас есть тела наших погибших [военнослужащих], чтобы мы их похоронили. Видимо, им нечего загрузить обратно», передает ТАСС.

    Кроме того, он отметил, что Украина ранее приняла закон о выплате крупных компенсаций семьям погибших военных за счет американских средств, однако эти деньги уже были потрачены на другие нужды.

    Ранее представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия выполнила свою часть договоренностей, доставив к месту обмена более 1 тыс. тел украинских военных, однако украинская сторона не вышла на контакт.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевским властям не нужны свои граждане ни живыми, ни мертвыми.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, почему Киев не забирает тела погибших.

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    9 июня 2025, 16:59 • Новости дня
    СПЧ направил за рубеж доказательства казней российских военных в украинском плену

    Совет по правам человека передал международным организациям документы с доказательствами расстрела на Украине российских пленных военных/

    Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) отправил материалы о казнях военнослужащих России, находившихся в плену у ВСУ, в международные организации и дипломатические представительства, передает РИА «Новости».

    В заявлении СПЧ говорится, что за рубеж была направлена новая подборка материалов с доказательствами преступлений ВСУ и националистических батальонов против мирных жителей и российских военных. Подчеркивается, что с весны 2022 года такие материалы рассылаются примерно в две тыс. адресов, включая международные организации, дипломатов, политиков, журналистов и правозащитников.

    В последнюю подборку вошли свидетельства о преступлениях, совершенных с 1 января по 31 марта в ДНР, ЛНР и Брянской области. Также опубликованы материалы с доказательствами расстрела российских военных, плененных под Авдеевкой и доставленных в Новогродовку (ДНР) в январе 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, молодые российские военные, которым не исполнилось 25 лет, вернулись домой после обмена с территории, подконтрольной киевскому режиму.

    Первая группа российских военных до 25 лет вернулась с Украины в Белоруссию согласно договоренностям, ранее достигнутым в Стамбуле. Киев регулярно срывает обмен пленными и телами погибших на Украине, приводя маловероятные объяснения, которые невозможно признать правдоподобными.

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    9 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    Мединский: Администрация Байдена должна «гореть в аду»
    Мединский: Администрация Байдена должна «гореть в аду»
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация бывшего президента США Джо Байдена должна «гореть в аду» за некоторые свои действия, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

    В интервью RT Мединский заявил, что Байден и его команда совершили множество поступков, за которые, по его мнению, можно «гореть в аду», передает Ura.Ru.

    Мединский также отметил, что новый президент Дональд Трамп придерживается религиозных взглядов и стремится быть человеком, которого запомнят как «миротворца и объединителя». Он назвал это достойной целью.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москве и Вашингтону необходимо преодолеть последствия политики администрации экс-президента США Джо Байдена для восстановления сотрудничества, а Трамп обвинил Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

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    9 июня 2025, 07:07 • Новости дня
    Десантники группы «Север» рассказали о жестоких боях в Юнаковке и Яблоновке

    Бойцы ВДВ группы «Север» рассказали об ожесточенных боях в Юнаковке и Яблоновке

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские бойцы группировки войск «Север» отражают атаки противника и зачищают приграничные лесные массивы, ведя особо тяжелые бои в Юнаковке и Яблоновке.

    «Подразделения ВДВ продолжают зачистку приграничных лесных массивов и ведут ожесточенные бои в Юнаковке и Яблоновке. В обоих населенных пунктах Северяне выбили противника из нескольких огневых позиций, продвинулись в южном направлении, закрепляются», – сообщил неофициальный канал группировки «Северный ветер».

    Бойцы рассказали, что южнее Кондратовки противник силами переброшенных резервов 225 ошп попытался выбить российских морпехов с занимаемых позиций, но в итоге стрелковых боев вынужден был бежать, бросив тела уничтоженных сослуживцев.

    «За сутки «Северяне» продвинулись на более чем 50 метров в Волчанске, а также выбили ВСУшников из опорного пункта на направлении села Волчанские Хутора. За сутки потери противника составили свыше 150 человек (из них более 90 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военные подразделения Южной группировки армии взяли под контроль населенный пункт Заря и нанесли значительный урон противнику в ДНР.

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    9 июня 2025, 20:47 • Новости дня
    Послы объяснили слова Лаврова о военных

    Посол Мирошник: Сегодня дипломаты зависят от солдат

    Послы объяснили слова Лаврова о военных
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Дипломатия возможна лишь в том случае, если обе стороны готовы слышать друг друга. Однако национальные интересы России долгое время игнорировались Западом и Украиной. Поэтому сегодня «переговорщиками» от лица страны становятся в том числе бойцы СВО. Так послы Родион Мирошник и Константин Долгов прокомментировали слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что сегодня лучшими дипломаты Москвы являются военные.

    «Сегодня многие международные процессы оцениваются сквозь призму боевых действий. То есть какие-либо договоренности достигаются за счет ситуации на земле. В этой связи коридор дипломатии сужается: профильные специалисты могут обсуждать что-либо лишь в контексте успехов военных. Продвижение солдат становится фундаментом для дальнейших переговоров», – сказал Родион Мирошник, посол  по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима.

    «Сейчас российские войска наступают на всех участках фронта. Расширяется наше присутствие в Сумской и Харьковской областях. Мы наращиваем присутствие на границах Днепропетровской области. И это позволяет Москве занимать на переговорах более жесткую позицию. Именно поэтому сегодня дипломаты и зависят от солдат», – акцентирует Мирошник.

    Разговоры, заявления и обсуждения работают лишь в том случае, если обе стороны готовы друг друга слушать, добавляет Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России. «Мы долгие годы пытались донести до Украины и Запада простую истину: прочный мир возможен лишь в том случае, если национальные интересы всех сторон будут учтены в равной степени», – отметил он.

    «Однако нас игнорировали. Более того, против Москвы начали "играть мускулами". В такой ситуации дипломатия вынужденно отошла на второй план. Реализация основных целей России, неразрывно связанных с ее безопасностью, стала возможна лишь путем применения военного потенциала», – подчеркнул собеседник.

    «Кроме того, готовность Украины соблюдать какие-либо договоренности вызывает серьезные сомнения. В Стамбуле наши делегации сумели, казалось бы, достичь взаимопонимания по вопросу об обмене телами погибших. Тем не менее Киев работает на подрыв даже этой исключительно гуманитарной инициативы», – рассуждает спикер.

    «Поэтому слова Сергея Лаврова констатируют реальное положение дел. Сегодня "переговорщики" должны работать на благо фронта, всячески обеспечивать благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск, чтобы в будущем противник стал более "понятливым"», – заключил Долгов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что «самые лучшие наши дипломаты – это, безусловно, бойцы на передовой». Выступая на Форуме будущего-2050, он подчеркнул, что именно солдаты в рамках спецоперации «отвоевывают правду, честь и достоинство».

    Напомним, в настоящее время российские военные активно работают над созданием буферной зоны в приграничных областях Украины. Военные постепенно расширяют контроль над Харьковской и Сумской областями. Помимо этого, бойцы подошли вплотную к границам Днепропетровской области. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала значение данного направления фронта.

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    9 июня 2025, 14:27 • Новости дня
    Лавров обвинил Лондон в поддержке атак Киева против России
    Лавров обвинил Лондон в поддержке атак Киева против России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров, выступая на «Форуме будущего – 2050», заявил, что Украина была бы беспомощна в проведении террористических атак против России без поддержки Британии.

    По словам министра, Лондон полностью помогает Киеву в подобных действиях, передает ТАСС. Лавров отметил на примере событий в Курской области, что там отсутствуют объекты, связанные с ведением боевых действий, однако атаки все равно происходят.

    Он добавил: «Очевидно, что это делается украинской стороной, но она была бы беспомощной без поддержки англичан. Хотя кто знает, может быть, там по инерции еще и спецслужбы США участвуют, но британцы – 100 процентов».

    Лавров подчеркнул, что риски нарастания террористической угрозы со стороны Киева существуют, и власти России будут делать все, чтобы эти угрозы были подавлены. Министр также указал на важность повышения бдительности населения и активную работу российских спецслужб по предотвращению подобных инцидентов.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские страны поддерживают Киев в продолжении конфликта на Украине.

    Сообщалось, что Британия планирует увеличить поставки беспилотников для Украины с 10 тыс. единиц в 2024 году до 100 тысяч в 2025 году.

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    9 июня 2025, 15:42 • Новости дня
    Лавров назвал бойцов СВО лучшими российскими дипломатами
    Лавров назвал бойцов СВО лучшими российскими дипломатами
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Форуме будущего – 2050, заявил, что в нынешних условиях лучшими российскими дипломатами можно назвать бойцов, находящихся на передовой в зоне специальной военной операции.

    По его словам, эти люди «отвоевывают правду, честь и достоинство» граждан, передает ТАСС.

    Лавров также прокомментировал высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца о намерении сделать страну ведущей военной силой Европы. Глава МИД подчеркнул, что Мерц при этом утверждает о планах России «завоевывать всю Европу», что, по мнению Лаврова, отражает менталитет гитлеровской Германии, стремившейся к территориям ради ресурсов и уничтожавшей народы.

    Глава МИД напомнил, что целью спецоперации на Украине является не захват территорий, а защита людей, чьи предки веками жили на этих землях.

    Ранее Лавров обвинил ЕС в оправдании уничтожения всего русского на Украине. Он назвал достижение целей СВО священным долгом.

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    9 июня 2025, 18:32 • Новости дня
    Возобновлено прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Пхеньяном
    Возобновлено прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Пхеньяном
    @ Мария Смитюк/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В «Российских железных дорогах» (РЖД) сообщили о восстановлении прямых железнодорожных рейсов между Москвой, Хабаровском и Пхеньяном.

    С 17 июня возобновится курсирование беспересадочных вагонов между Пхеньяном и Москвой, а с 19 июня – между Пхеньяном и Хабаровском, сообщается в Telegram-канале РЖД.

    Отмечается, что маршрут Пхеньян – Москва является самым длинным в мире среди беспересадочных железнодорожных рейсов, его протяженность превышает 10 тыс. километров, а время в пути составляет восемь суток. Поезда между Пхеньяном и Москвой будут ходить дважды в месяц: из КНДР – 3-го и 17-го числа, из столицы России – 12-го и 26-го числа. Остановки предусмотрены на ключевых станциях в России, включая Хасан, Уссурийск, Хабаровск, Читу, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Киров, Кострому и другие.

    Сообщение между Пхеньяном и Хабаровском возобновится с 19 июня и будет осуществляться один раз в месяц. Отправление из Пхеньяна будет 19-го числа с прибытием в Хабаровск 21-го числа, в обратном направлении – отправление из Хабаровска 21-го числа, прибытие в КНДР 23-го числа. Время в пути составит чуть более двух суток.

    Перевозка пассажиров на данных маршрутах будет производиться в купейных вагонах КНДР, а продажа билетов откроется в ближайшее время с глубиной продажи до 60 суток.

    Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита в туристический городок Менсасимни на побережье Восточного моря отметил важность развития туризма для экономического роста страны.

    В феврале прошлого года в КНДР начали строить отели для российских туристов. Президент России Владимир Путин сообщал, что Россия активно развивает сотрудничество с КНДР в сфере туризма.

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    9 июня 2025, 21:38 • Новости дня
    Губернатор Запорожской области опубликовал новый список погибших военных ВСУ

    Губернатор Запорожской области Балицкий опубликовал новый список погибших военных ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал новые списки идентифицированных тел погибших украинских военнослужащих.

    В перечне, опубликованном в Telegram-канале губернатора, содержатся имена 91 погибшего, а также места их гибели. Балицкий отметил, что работа по идентификации продолжается, и добавил: «Публикуем новые списки идентифицированных тел украинских солдат, чтобы родственники могли найти своих погибших».

    По его словам, семьи пропавших военных выражают благодарность за эту информацию. Губернатор подчеркнул, что Киев скрывает данные о погибших, а Россия, в отличие от украинских властей, «всегда проявляла уважение к погибшим».

    Балицкий уже представлял списки идентифицированных погибших бойцов ВСУ, тела которых Киев отказался принимать.

    Ранее генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия передала украинской стороне список из 640 фамилий для обмена и начала масштабную гуманитарную акцию по репатриации более 6 тыс. тел погибших.

    Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь.

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    9 июня 2025, 19:20 • Новости дня
    Мединский: Если бы Украина хотела мира, договор был бы подписан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что если бы Киев принимал решения самостоятельно, договор о мире с Москвой был бы подписан уже 28 февраля 2022 года.

    Мединский интервью RT отметил, что подготовленный к встрече в Стамбуле проект соглашения состоял из 19 страниц, а президент РФ Владимир Путин лично внес в него одно-два исправления, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что условия этого соглашения были для Киева «мягче», чем те, которые обсуждались впоследствии. По словам Мединского: «Если бы Украина хотела мира и принимала решения сама, договор был бы подписан».

    Мединский рассказал, что после передачи проекта договора Владимиру Зеленскому в апреле 2022 года тот две недели не давал ответа. По его информации, вскоре после этого в Киев прибыли тогдашний премьер Британии Борис Джонсон, а также представители Госдепартамента и Пентагона США. После консультаций с ними Украина уведомила, что иностранные партнеры выступают против заключения соглашения с Россией.

    Ранее Мединский заявил, что переговорщики с Украины в 2022 году были более самостоятельны. Он сравнил украинских переговорщиков с топ-менеджерами из корпорации.

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    9 июня 2025, 05:41 • Новости дня
    Аэропорты Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбова и Казани заработали в штатном режиме

    Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбова и Казани

    Аэропорты Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбова и Казани заработали в штатном режиме
    @ Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Представитель Росавиации сообщил о снятии ранее введенных ограничений в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбова и Казани.

    «В аэропортах Нижний Новгород (Стригино), Саратов (Гагарин) и Тамбов (Донское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сообщил он в Telegram-канале.

    Чуть позже он добавил, что в аэропорту Казани также сняты все ограничения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, представитель Росавиации в ночь на понедельник сообщил о временной приостановке приема и отправки рейсов в казанском, нижегородском, саратовском и тамбовском аэропортах.


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    9 июня 2025, 05:55 • Новости дня
    Юрист объяснила, когда работодатель может запретить сотруднику пить чай

    Юрист Headhunter объяснила возможность запрета чая на рабочем месте

    Tекст: Ирма Каплан

    Работодатель вправе запретить употребление чая на рабочем месте при наличии у сотрудников перерыва на обед, рассказала юрист Headhunter Ольга Владимирова.

    «Компания вправе ввести правила поведения в офисе, в том числе запретить пить чай на рабочем месте. Такой запрет можно установить, если у работника есть возможность покидать свое рабочее место на время обеда», – сказала она РИА «Новости».

    Владимирова уточнила, если человек не может пообедать вне рабочего места, а за нарушение запрета на прием пищи ему вменяют дисциплинарное взыскание, то такая мера может оказаться неправомерной.

    Владимирова добавила, что законодательство запрещает прием пищи в производственных помещениях, а для отдельных предприятий действуют санитарные требования по организации специальных столовых или комнат для приема пищи.

    В декабре 2024 года газета ВЗГЛЯД разбиралась, что такое обеденный перерыв: что работнику можно, а что – нельзя?

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    9 июня 2025, 19:12 • Новости дня
    МИД Казахстана опроверг слухи о введении виз с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что сообщения о якобы введенном визовом режиме между Казахстаном и Россией не соответствуют действительности.

    На брифинге он подчеркнул, что между странами сохраняется безвизовый режим, несмотря на введение с 30 июня новых требований для иностранных граждан при въезде в Россию, передает ТАСС.

    Смадияров отметил: «У нас с РФ безвизовый режим, он и остается, этот безвизовый режим, поэтому прошу, коллеги, не надо будоражить население неправильными заголовками». Он уточнил, что речь идет только о новых миграционных процедурах, которые уже существуют во многих странах, и призвал СМИ использовать корректные формулировки.

    Представитель МИД добавил, что гражданам Казахстана, планирующим поездки в Россию, необходимо заранее ознакомиться с обновленными требованиями, чтобы избежать неожиданных ситуаций на границе. В ведомстве также подчеркнули, что изучают возможность зеркальных мер, но решение по этому вопросу пока не принято.

    С 30 июня 2025 года иностранцы при въезде в Россию должны будут сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться, а также заполнять электронное заявление не позднее чем за 72 часа до поездки. Эти изменения не распространяются на граждан Белоруссии, детей до шести лет и дипломатов. Для въезда в Казахстан гражданам России по-прежнему не требуется виза, однако принимающая сторона обязана уведомлять власти о прибытии иностранца через онлайн-сервис, а срок пребывания россиян ограничен 90 днями в течение 180 дней.

    Ранее МВД ввело обязательное медосвидетельствование для иностранцев.

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    Что означает первое за три года снижение ставки в России

    Банк России сделал то, чего от него ждали более трех лет – он впервые снизил рекордно высокую ключевую ставку. Хотя большинство аналитиков не верили, что это произойдет в июне. Ставка все еще остается высокой – 20%, но важен сам факт начала ее снижения. Как сильно ЦБ уменьшит ставку в этом году и как это отразится на кредитах, вкладах и рубле? Подробности

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    Мятежники в США почувствовали слабость Трампа

    Калифорния снова стала центром американских протестов. После массовых задержаний нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе начались столкновения демонстрантов с полицией. Дональд Трамп даже распорядился ввести в город войска – силы национальной гвардии. По мнению экспертов, митинги организованы противниками президента США, чувствующими его слабость. Как Белому дому не потерять контроль над ситуацией? Подробности

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    Что значит выход российских войск в днепропетровскую степь

    Российские войска вошли в Днепропетровскую область, западная пресса уже называет это событие «тяжелым ударом» для киевского режима. На каком участке и в результате каких операций это произошло, почему ВСУ ничего не смогли противопоставить российскому наступлению – и какие перспективы открываются для ВС РФ на данном направлении? Подробности

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    Renault повторит на Украине опыт вооружения нацистов

    Одна из самых популярных когда-то в России автомобильных торговых марок – концерн Renault – займется теперь производством беспилотников, да не где-нибудь, а на Украине. И не только для ВСУ – то есть напрямую ради убийства российских граждан, но и для французских вооруженных сил. История закольцевалась: во времена Второй мировой Renault уже помогал гитлеровской Германии в выпуске военной продукции. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Киев отказался принимать свои трупы

      Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными военными до 25 лет. Однако более шести тысяч погибших украинских солдат Киев принимать отказывается, и у него для этого серьезная причина – жадность.

    • Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

      На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

    • Европа не смогла отказаться от русского газа

      Франция и Бельгия неожиданно отвергли проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году. Что это с ними? Почему к Западной Европе возвращается адекватность?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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