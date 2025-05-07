Ликвидировавший террориста полицейский в Махачкале и раньше спасал людей

Tекст: Дарья Григоренко

В ходе недавней атаки террориста 26-летний полицейский Магомедов получил огнестрельное ранение в ногу, пуля перебила кость, однако он сумел вступить в рукопашную схватку и обезвредить нападавшего. Полицейский был госпитализирован с множественными ножевыми ранениями и находится в тяжелом состоянии, передает Regnum.

Бывший напарник Магомедова рассказал, что ранее, в июне 2024 года, они столкнулись с нападением террористов на Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале. Тогда их экипаж одним из первых прибыл на место происшествия и вступил в бой с нападавшими, отражая атаку вместе с другими правоохранителями.

Год назад Магомедов с коллегой оказались на месте взрыва на АЗС в Махачкале, где помогали эвакуировать раненых и искать погибших. В результате трагедии погибло 35 человек, пострадали 63, среди которых 16 детей. Коллега Магомедова вспоминает: «Физически мы не пострадали, но психологически эта трагедия наложила глубокий отпечаток. Столько погибших и раненых, я такого никогда прежде не видел. Я вышел из машины, кричу, вокруг темнота, и на мой голос выходит женщина с двумя детьми на руках. Мы их сразу в машину посадили и в больницу отправили».

В последней схватке с террористом Магомедов получил три ножевых ранения лица и рук, сотрясение мозга и сквозное пулевое ранение бедра. В первый день врачи наложили ему швы и стабилизировали состояние. Сейчас состояние полицейского улучшается. Семья отмечает, что он всегда сдержанно относился к своим поступкам и редко рассказывал о работе.

Напомним, в перестрелке, произошедшей в Махачкале в понедельник, погибли три человека. Около 14:20 по местному времени неустановленные лица открыли стрельбу по наряду дорожно-патрульной службы. В МВД подчеркнули, что оба напавших на патруль ДПС в Махачкале нейтрализованы.

В МВД по Дагестану заявили, что сотрудник полиции после тяжелого ранения при перестрелке сумел обезвредить напавшего на него боевика с ножом.