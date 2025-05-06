Призер Олимпиады по гребле Орябинская сменила российское спортивное гражданство

Серебряный призер Олимпиада Елена Орябинская сменила спортивное гражданство

Tекст: Ирма Каплан

Серебряная медалистка Олимпийских игр 2021 года в Токио по академической гребле Елена Орябинская сменила российское спортивное гражданство на сербское, сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

«Официально федерацию Елена не уведомляла о переходе, но ситуация понятная, так как муж Елены, Николай Пименов, уже несколько лет выступает за Сербию, поэтому Елена решила сменить спортивное гражданство», – пояснил Свирин ТАСС.

По его словам, после Токио Орябинская тренировалась в индивидуальном режиме и не принимала приглашений Федерации тренироваться с командой. По его словам, последние годы у Орябинской побед на всероссийских соревнованиях и чемпионатах страны не было. Однако спортсменку он назвал одной из самых талантливых, полностью реализовавшей талант в достижении высших результатов со сборной России.

Свирин добавил, что с 2022 года, после введения World Rowing санкций против российских спортсменов, ФГСР лишилась возможности влиять на переходы спортсменов, так как World Rowing согласовывает переходы без учета мнения российской стороны.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, российская теннисистка Дарья Касаткина получила постоянный вид на жительство в Австралии и решила сменить спортивное гражданство. До этого российская шахматистка Ольга Баделько сменила спортивное гражданство на австрийское. В конце 2024 года стало известно, что российская прыгунья с шестом Парвина Аминжанова получила разрешение представлять Таджикистан.