Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые «деколонизационные» нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.0 комментариев
Российская шахматистка Баделько сменила гражданство на австрийское
Российская шахматистка Ольга Баделько сменила спортивное гражданство на австрийское
Ольга Баделько, российская шахматистка и международный мастер, сменила спортивное гражданство на австрийское, что подтверждает информация на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).
Российская шахматистка Ольга Баделько, ранее представлявшая Белоруссию, сменила спортивное гражданство на австрийское, передает ТАСС. Баделько, которой 21 год, является международным мастером и женским гроссмейстером, многократной чемпионкой Белоруссии и Европы среди юниорок до 16 лет. Она занимает 29-е место в женском рейтинге FIDE.
Тренер женской сборной России Сергей Рублевский отметил, что переход Баделько не повлияет на силу российской команды. «Ольга Баделько из белорусской федерации перешла в нашу, мы ее приняли, работали с ней на сборах, – сказал Рублевский. – Но потеря не такая страшная. У нас очень сильная сборная, и если бы наши девушки играли на Олимпиаде, то Баделько не попала бы в состав. В последнем Суперфинале она не играла, так как не отобралась и не прошла по рейтингу».
Рублевский добавил, что в состав сборной Австрии шахматистке будет объективно проще попасть, и пожелал ей успехов в новых начинаниях. «Мы рады всем талантливым молодым шахматисткам, но никого насильно не держим», – подчеркнул тренер.
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