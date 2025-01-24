Российская шахматистка Баделько сменила гражданство на австрийское

Российская шахматистка Ольга Баделько сменила спортивное гражданство на австрийское

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российская шахматистка Ольга Баделько, ранее представлявшая Белоруссию, сменила спортивное гражданство на австрийское, передает ТАСС. Баделько, которой 21 год, является международным мастером и женским гроссмейстером, многократной чемпионкой Белоруссии и Европы среди юниорок до 16 лет. Она занимает 29-е место в женском рейтинге FIDE.

Тренер женской сборной России Сергей Рублевский отметил, что переход Баделько не повлияет на силу российской команды. «Ольга Баделько из белорусской федерации перешла в нашу, мы ее приняли, работали с ней на сборах, – сказал Рублевский. – Но потеря не такая страшная. У нас очень сильная сборная, и если бы наши девушки играли на Олимпиаде, то Баделько не попала бы в состав. В последнем Суперфинале она не играла, так как не отобралась и не прошла по рейтингу».

Рублевский добавил, что в состав сборной Австрии шахматистке будет объективно проще попасть, и пожелал ей успехов в новых начинаниях. «Мы рады всем талантливым молодым шахматисткам, но никого насильно не держим», – подчеркнул тренер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский теннисист Александр Бублик сменил гражданство на казахстанское и подчеркнул, что не жалеет о своем решении. Двадцатилетняя российская прыгунья с шестом Парвина Аминжанова получила разрешение представлять Таджикистан. Международная федерация дзюдо объявила о смене спортивного гражданства российским дзюдоистом Махмадбеком Махмадбековым, и теперь он будет выступать под флагом ОАЭ.