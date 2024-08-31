Российский дзюдоист Махмадбеков сменил спортивного гражданства

Дети мигрантов закидали камнями девочку и мальчика на территории храма в Москве

Бастрыкин затребовал доклад по нападению детей мигрантов на девочку и мальчика на территории храма в Москве

Tекст: Антон Антонов

Как пишет «Московский комсомолец», инцидент произошел 27 августа на территории храма Серафима Саровского в Кунцево. Дети мигрантов оскорбляли и бросали камни в мальчика и девочку, которые катались на самокатах.

Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве. Бастрыкин поручил главе ГСУ СК по городу Андрею Стрижову «доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», передает ТАСС.

Напомним, депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому трудовые мигранты больше не смогут привозить в Россию свои семьи. Авторы инициативы заявили, что сейчас дети и неработающие супруги мигрантов могут беспрепятственно переезжать в Россию, это приводит к бесконтрольному миграционному притоку и общественной напряженности.