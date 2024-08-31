Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.7 комментариев
Российский дзюдоист Махмадбеков сменил спортивного гражданства
Международная федерация дзюдо объявила о смене спортивного гражданства российским дзюдоистом Махмадбеком Махмадбековым, теперь он будет выступать под флагом ОАЭ.
Спортсмен поделился, что решение покинуть сборную России ему далось ему нелегко. Он выразил благодарность тренерам и Федерации дзюдо России, назвав их людьми с большой буквы, пишет «Коммерсант».
Махмадбеков был одним из 12 российских дзюдоистов, получивших допуск от МОК к Олимпийским играм 2024 года в Париже, но он пропустил соревнования.