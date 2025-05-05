  • Новость часаВ результате вооруженного нападения в Махачкале погибли трое полицейских
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    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы разрушает миф об изоляции России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе

    То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

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    5 мая 2025, 16:51 • Новости дня

    Российских моряков эвакуировали в Москву после ударов США по Йемену

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель посольства России в Йемене сообщил об эвакуации в Москву троих российских моряков, получивших травмы в результате американских ударов по йеменскому порту Рас-Иса.

    В настоящее время все трое находятся в российской столице и проходят лечение, передает ТАСС.

    Представитель посольства России в Йемене отметил: «Все трое пострадавших моряков в настоящее время находятся в Москве, где им оказывают медицинскую помощь. Российские граждане были эвакуированы из Йемена два дня назад».

    Ранее сообщалось, что в результате ударов США по порту Рас-Иса на территории Йемена один из российских моряков с тяжелым ранением глаз был доставлен в больницу Саны.

    5 мая 2025, 11:03 • Новости дня
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    @ AP/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск обратил внимание в соцсети X на материал о положении британского флота, который некогда был грозой морей, а теперь состоит из девяти боевых кораблей, в то время как Россия адаптирует флот и морскую стратегию под текущие задачи.

    Россия модернизирует свой военно-морской флот и адаптирует военно-морскую стратегию, тогда как Королевским военно-морским силам Великобритании, некогда владевшим морями, теперь требуется едва ли не разрешение на патрулирование Атлантики, говорится в посте о собирающих пыль в доках британский кораблях, на который обратил внимание в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) американский предприниматель Илон Маск.

    «Что случилось с хваленым британским флотом?» – написал он в репосте заметки из газеты Responsible Statecraft, которую разместил онлайн-инфлюэнсер и ведущий одного из крупнейших шоу в соцсети X Марио Науфал.

    В материале газеты дается сравнение российского и британского флотов, и не в пользу последнего. Автор материала критикует Великобританию, которая отправила четыре корабля, включая авианосец, в мировое турне «посмотрите на нас», оставив девять боеготовых кораблей для защиты внутренних вод. Всего девять – больше в стране нет.

    «Некоторые из их других кораблей стоят в сухих доках и собирают пыль. Один эсминец не выходил в море с 2017 года. Еще одна подлодка «ремонтировалась» в течение двух лет… А те два больших британских десантных корабля? Законсервированы», – негодует издание. И это происходит в период, когда Россия совместно с Китаем и Ираном проводит глобальные военно-морские учения, пишет Responsible Statecraft.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Санкт-Петербурге в апреле прошла церемония спуска на воду десятого тральщика серии 12700, получившего имя в честь города Полярный.

    До этого газета ВЗГЛЯД выясняла, какие морские беспилотники нужны ВМФ России прежде всего.

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    4 мая 2025, 18:33 • Новости дня
    Эксперт: Посещение парада Победы стало для Фицо делом чести

    Политолог Козюлин: Посещение парада Победы стало для Фицо делом чести

    Эксперт: Посещение парада Победы стало для Фицо делом чести
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    В конечном счете все люди подвержены влиянию случайностей, и в этом плане Роберту Фицо стоит выразить уважение: несмотря на проблемы со здоровьем, он все же поедет на парад Победы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее словацкий премьер Роберт Фицо подтвердил готовность приехать в Москву на 9 Мая.

    «Премьер-министр Словакии Роберт Фицо всегда был человеком слова. Не думаю, что его внезапная болезнь была связана с попыткой отказаться от участия в параде Победы на Красной площади. В конечном счете, плохое самочувствие всегда настигает людей не вовремя. И неважно кто ты: офисный сотрудник или глава государства», – заметил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «К тому же, если Фицо и вправду хотел воздержаться от поездки в Москву, зачем так быстро менять свое мнение? Это очень серьезно бьет по его публичному образу. Так что стоит отдать ему должное: человек действительно постарался быстро встать на ноги, чтобы выполнить данное ранее обещание», – отмечает он.

    «Конечно, в Евросоюзе его за данный шаг раскритикуют. Но конкретных рычагов давления против Фицо Брюссель не имеет. Ведь если та же Урсула фон деря Ляйен начнет угрожать ему чем-то существенным, это может смутить даже самых верных ее последователей. Все-таки какие-то области самостоятельной политики члены ЕС должны сохранять», – подчеркивает собеседник.

    «Что касается резкой реакции в сторону украинского лидера, то словацкого премьера, конечно, раздражают неумелые попытки Владимира Зеленского запугать международных лидеров, готовых отправиться в Москву. К тому же, у них давно имелись серьезные противоречия. Лишний раз указать на некорректность высказываний оппонента Фицо не откажется», – заключил Козюлин.

    Ранее словацкий премьер Роберт Фицо подтвердил готовность приехать в Москву на парад Победы. По его словам, вместе с ним в Россию направятся двое студентов республики, которых он лично выберет. Кроме того, в столицу РФ также прибудут несколько депутатов парламента страны, однако их программа пребывания будет несколько отличаться.

    Напомним, в субботу портал Tvnoviny сообщил, что Фицо в последнюю неделю несколько раз отменял запланированные встречи по состоянию здоровья. В частности, он не принял участия в первомайских торжествах, не появился на установке майского дерева в деревне Вельки-Залужи. В связи с этим некоторые наблюдатели стали говорить о невозможности его поездки в Россию.

    Тем не менее, Фицо свое участие подтвердил. Он также раскритиковал Владимира Зеленского за его угрозы в сторону международных лидеров, планирующих посетить Москву. «Это невиданно. По-моему, это смешно», – подчеркнул премьер.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    5 мая 2025, 14:57 • Новости дня
    У резиденции Путина в Подмосковье задержали гражданку США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В районе резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарево обнаружили женщину из Соединенных Штатов, которая не объяснила цель визита, она не владеет русским языком.

    У резиденции президента России в Ново-Огарево задержали гражданку США по имени Алекса Рей, это уроженка Техаса, передает RT со ссылкой на Telegram-каналы.

    Женщина не смогла объяснить, зачем приехала в этот подмосковный район, так как не владеет русским языком.

    На момент задержания она сообщила только свои имя и место рождения. Затем Алексу Рей передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В соцсетях задержанной говорится о ее частых визитах в Россию.

    В августе 2024 года гражданина Соединенных Штатов Джозефа Татера обвинили в применении насилия в отношении представителя власти в Москве, его арестовали, но позже освободили из СИЗО и поместили под подписку о невыезде. Сам Татер отказался признать вину в нападении.

    Через некоторое время его отправили на принудительное лечение.

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    4 мая 2025, 23:13 • Новости дня
    Хуситы пообещали воздушную блокаду Израиля

    Хуситы объявили о воздушной блокаде Израиля, пообещав обстреливать аэропорты

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженное движение хуситов на севере Йемена заявило о начале тотальной воздушной блокады Израиля, подразумевающей удары по критическим аэропортовым объектам страны и призвав авиакомпании отменить рейсы в Израиль.

    О введении всеобъемлющей воздушной блокады Израиля объявили вооруженные силы движения «Ансар Алла», передает РИА «Новости». В сообщении хуситов говорится, что меры принимаются в ответ на расширение военных действий Израиля в Газе.

    Хуситы пообещали наносить неоднократные удары по израильским аэропортам, включая международный аэропорт Лод Бен-Гурион. В обращении подчеркивается, что любые рейсы в Израиль подвергаются опасности и должны быть отменены.

    Движение призвало все международные авиакомпании учитывать введенную блокаду с момента официального заявления и отказаться от рейсов в Израиль по соображениям безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после того как над аэропортом им. Бен-Гуриона появилось облако дыма из-за падения обломков ракеты, выпущенной с территории Йемена, в Израиле временно приостановили все взлеты и посадки, а министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал жесткий ответ на произошедшее.

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    5 мая 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин: Москва заняла второе место в мире среди мегаполисов по ППС

    Путин: Москва по размеру экономики уступила только Нью-Йорку

    Путин: Москва заняла второе место в мире среди мегаполисов по ППС
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экономика российской столицы заняла второе место в мире среди мегаполисов по паритету покупательной способности (ППС), заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

    Путин отметил, что это дает хорошие возможности для решения социальных вопросов, передает ТАСС.

    «Это все возможности, которые возникают в результате развития экономики. И то, что по паритету покупательной способности Москва заняла среди крупных мегаполисов мира второе место после Нью-Йорка, да и разница не очень большая, это, конечно, и есть основа решения в том числе социальных вопросов: и по школам, по поликлиникам, по больницам, по стационарам и так далее», – сказал глава государства.

    Путин также добавил, что считает этот результат очень хорошим и важным для города.

    Ранее Собянин на встрече с Путиным сообщил о росте продолжительности жизни москвичей, а президент отметил вклад Москвы в экономику России.

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    5 мая 2025, 15:14 • Новости дня
    В результате вооруженного нападения в Махачкале погибли трое полицейских
    В результате вооруженного нападения в Махачкале погибли трое полицейских
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице Дагестана неизвестные напали на наряд ДПС, что привело к гибели троих сотрудников, сообщило МВД республики.

    В сообщении в Telegram-канале МВД по Республике Дагестан говорится, что около 14.20 по местному времени неустановленные лица открыли стрельбу по наряду дорожно-патрульной службы. В результате вооруженного нападения, предварительно, погибли трое полицейских.

    Нападавшие после совершения преступления скрылись на служебной автомашине. В регионе был объявлен план «Перехват», сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-разыскные мероприятия.

    Ранее СМИ сообщили, что в столице Дагестана в понедельник произошла перестрелка, в ней погибли сотрудники правоохранительных органов.

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    5 мая 2025, 03:14 • Новости дня
    Миронов потребовал проверки выдачи жилья мигрантам за государственный счет

    Миронов направил письмо в Генпрокуратуру с просьбой проверить субсидии мигрантам

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Миронов обратился к генеральному прокурору с просьбой проверить законность предоставления мигрантам государственных жилищных субсидий и сертификатов.

    Как передает ТАСС, председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил письмо генеральному прокурору России Игорю Краснову. В документе депутат просит поручить региональным прокуратурам проверить законность выдачи мигрантам жилищных субсидий, сертификатов и действий должностных лиц, обеспечивающих права граждан России.

    В письме Миронов отмечает, что за последнее время участились случаи незаконного получения субсидий на жилье и жилищных сертификатов новыми гражданами России. Политик подчеркивает, что подобная практика распространилась по всей стране и вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку жилье выделяется бывшим мигрантам за счет государственного бюджета и в обход коренных жителей, которые годами не могут улучшить жилищные условия.

    По словам Миронова, механизм предоставления жилищных сертификатов остается непрозрачным – списки получателей скрываются от общественности. Депутат указал, что эта сфера становится все более криминализированной, а коррупционные риски возрастают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рост миграции ускоряет повышение цен на недвижимость, увеличивает рентные платежи и ухудшает обеспеченность жильем.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить выдачу субсидии на жилье семье мигрантов в Мытищах после общественного резонанса.

    Депутаты Государственной думы Владислав Даванков и Сардана Авксентьева предложили ограничить долю мигрантов в некоторых районах до десяти процентов от числа жителей.

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    5 мая 2025, 05:51 • Новости дня
    Суд отказал Чубайсу в снятии ареста на активы

    Суд счел, что снятие ареста с активов Чубайса приведет к выводу их за рубеж

    Суд отказал Чубайсу в снятии ареста на активы
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Арбитражный суд Москвы признал, что Анатолий Чубайс и еще семь фигурантов дела могут вывести арестованные активы из страны при снятии ограничений.

    Чубайс и другие ответчики не заинтересованы в сохранении своих активов в России и могут их вывести за границу в случае снятия ареста. Такое определение вынес Арбитражный суд, отказав снять арест с активов подозреваемых.

    В определении указано, что часть фигурантов дела находится за пределами России, а в отношении некоторых возбуждены уголовные дела. В частности, Чубайс и Удальцов покинули Россию, Киселев объявлен в международный розыск, а Подольский арестован.

    Ранее Анатолий Чубайс направил в суд ходатайство о снятии ареста со своих активов. Арбитражный суд Москвы наложил арест на денежные средства и иное имущество Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 млрд рублей по иску «Роснано».

    Согласно документам суда, «Роснано» требует взыскать с Чубайса, Удальцова, Киселева, Подольского, Пихои, Пимкина, Аветисяна, Тычинина убытки на 3,892 млрд рублей и более 20 млн долларов в рублях по курсу ЦБ РФ. Кроме того, под арест попало имущество близких родственников обвиняемых.

    Ранее суд арестовал имущество топ-менеджеров управляющей компании «Роснано» по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Арестованы управляющий директор по финансам Артур Галстян, директор по методологии учета Марина Касенкова и бывший замглавы «Роснано» Подольский.

    Следствие считает, что в 2017 году злоумышленники сфальсифицировали отчетность для сокрытия убытков, чтобы получить господдержку и избежать отзыва государственных гарантий. В результате, в 2022–2024 годах государство выделило «Роснано» более 43 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы принял решение наложить арест на активы Анатолия Чубайса и семи других человек на сумму 5,6 млрд рублей по иску компании «Роснано», в отношении бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса начато исполнительное производство с применением мер по аресту имущества, а сам Чубайс обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой снять арест с его активов и счетов.

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    4 мая 2025, 22:14 • Новости дня
    При взрыве газа в Москве пострадали дети

    Депздрав: Пострадавшие от взыра газа в Москве дети находятся в нетяжелом состоянии

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве погибли два человека, ранение получили пять человек, в ом числе двое детей. Их состояние оценивается как нетяжелое.

    Взрыв бытового газа произошел на девятом этаже дома номер 39 на улице Генерала Тюленева в Москве, передает РИА «Новости». После взрыва начался пожар, охвативший две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами.

    По данным МЧС России, площадь пожара составила примерно 100 квадратных метров. В результате происшествия погибли два человека. По информации департамента здравоохранения Москвы, предварительно пострадали пять человек, среди них двое детей.

    Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние детей врачи оценивают как нетяжелое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одном из ангаров в городе Подольске в Московской области произошел взрыв газовоздушной смеси

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    4 мая 2025, 22:56 • Новости дня
    Число пострадавших при пожаре на юго-западе Москвы достигло 15 человек

    Количество пострадавших при пожаре на юго-западе Москвы выросло до 15 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате крупного пожара в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы погибли два человека, а число пострадавших увеличилось до 15

    По информации, предоставленной экстренными службами, число пострадавших в результате пожара в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева выросло до 15 человек , сообщает РИА «Новости».

    Два человека погибли, среди пострадавших числятся двое детей. Возгорание произошло на девятом этаже дома 39, где в результате пожара полностью сгорели две квартиры, а перекрытия между восьмым и девятым этажами обрушились.

    В экстренных службах агентству уточнили, что причиной происшествия стал взрыв бытового газа. После начавшегося возгорания часть кровли также обрушилась. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать спасатели, проводится эвакуация жильцов 11 и 13 подъездов.

    Пункт временного размещения для эвакуированных открыт в школе номер 1532 на Профсоюзной улице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего, на месте работают следователи и оперативные службы для установления обстоятельств инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве произошел крупный пожар после взрыва, в результате которого частично обрушились перекрытия между этажами, а по предварительным данным, два человека погибли; также сообщалось, что в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме на этой улице два человека погибли, еще пять человек, включая двух детей, получили ранения, их состояние оценивается как нетяжелое.

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    5 мая 2025, 14:53 • Новости дня
    СВР сравнила приглашенные в Киев на 9 мая страны с коалицией Гитлера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы некоторых лидеров стран Евросоюза посетить Киев 9 мая демонстрируют их крайнюю степень цинизма, заявила Служба внешней разведки (СВР) России.

    В СВР обратили внимание, что приглашенные страны почти полностью повторяют состав гитлеровской коалиции, участвовавшей в войне против СССР, передает ТАСС. В заявлении отмечено, что мероприятие в Киеве совпадает с демонстративным почитанием украинских карателей батальона «Нахтигаль» и дивизии СС «Галичина», принимавших участие в преступлениях на территории Словакии, Сербии и Польши.

    По мнению СВР, ключевая роль режима Зеленского на подобных встречах наносит существенный репутационный ущерб европейским государствам, отстаивающим «европейские ценности». В заявлении подчеркивается, что действия европейских лидеров вызвали негативную реакцию комментаторов, которые назвали инициативу «пиар-акцией негодяев из Брюсселя», «Днем проигравших» и «Днем потомков нацистов».

    Ранее СВР заявила о попытках Европы и Киева омрачить юбилей Победы.

    Сообщалось, что украинские власти пригласили европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы отвлечь внимание от парада в Москве. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что посетит Киев 9 мая, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел европейских стран.

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    5 мая 2025, 11:01 • Новости дня
    Все погибшие при взрыве в Москве были из одной семьи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жертвы трагедии на улице Генерала Тюленева оказались членами одной семьи, выжил только ребенок, который находился в той же квартире.

    Все погибшие в результате взрыва в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы проживали в одной квартире, сообщает ТАСС. По данным оперативных служб, погибшими оказались члены одной семьи. Из всех жильцов квартиры выжил только ребенок, находившийся там во время взрыва.

    Источник указывает, что вероятной причиной трагедии стала утечка бытового газа. Медицинские службы заявили, что состояние двоих пострадавших детей, в том числе выжившего в квартире ребенка, оценивается как стабильное и не вызывает опасений.

    Взрыв произошел на улице Генерала Тюленева в девятиэтажном жилом доме. Ведется расследование причин произошедшего, на месте работают экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших при пожаре на юго-западе Москвы увеличилось до трех человек. Соседи спасли девочку из горящей квартиры. Ранее число пострадавших при пожаре на юго-западе Москвы достигло 15 человек.

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    4 мая 2025, 22:41 • Новости дня
    ВСУ атаковали автобус в Белгородской области, трое ранены

    ВСУ ударили дроном по автобусу в Богун-Городке, пострадали трое мужчин

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара беспилотника по автобусу в селе Богун-Городок трое мужчин были доставлены в больницу с осколочными ранениями.

    Как передает ТАСС, ВСУ совершили атаку с помощью дрона по автобусу, находившемуся в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    Трое мужчин получили различные осколочные ранения рук и ног в результате удара. Пострадавших транспортировали бригадой скорой помощи в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.

    Информация о состоянии раненых уточняется. О других пострадавших или повреждениях не сообщалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие сбили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа в небе над Белгородской и Курской областями в течение десяти минут, купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори оказался поврежден в результате атаки украинского беспилотника в белгородском регионе, а во дворе частного дома в селе Архангельское в результате взрыва были ранены пожилая женщина, ее внук и сын.

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    5 мая 2025, 01:40 • Новости дня
    Спасатели нашли тело погибшей сноубордистки на Карамкенском перевале

    В Магаданской области обнаружили тело погибшей после схода лавины девушки

    Tекст: Денис Тельманов

    В Карамкенском перевале снежная лавина накрыла двух девушек на необорудованной трассе, одной удалось выбраться самостоятельно, поиски второй завершились трагически.

    Обнаружение тела погибшей девушки подтвердили спасатели Магаданской области, передает РИА «Новости». Трагедия произошла на необорудованной горнолыжной трассе Карамкенского перевала, где в воскресенье сошла снежная лавина.

    В результате происшествия под снегом оказались две сноубордистки. Одной из них удалось самостоятельно выбраться из-под снежной массы и добраться до ближайшего поселка. Поисковые работы второй девушки продолжались всю ночь при участии спасателей и волонтеров.

    По завершении поисково-спасательной операции под снегом было обнаружено тело погибшей девушки, о чем сообщили в региональном МЧС. Специалисты отметили, что работы на месте ЧП завершены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на горе Арагац в Армении лавина накрыла девять туристов, из которых восемь выжили, а один пропал без вести. В Магаданской области спасатели обнаружили и эвакуировали двух выживших туристов после схода лавины. На казахстанском горнолыжном курорте Шымбулак при сходе лавины погибла гражданка России.

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    4 мая 2025, 23:01 • Новости дня
    LOT отменил рейсы в Тель-Авив после ракетного удара

    Польский LOT и Wizz Air отменили рейсы в Тель-Авив после атаки

    Tекст: Денис Тельманов

    Польский авиаперевозчик отменил рейсы в Израиль из-за удара по аэропорту Бен-Гуриона, причиной послужила падение ракеты, выпущенной из Йемена.

    Польская авиакомпания LOT отменила рейсы из Варшавы и Кракова в Тель-Авив после ракетного удара по аэропорту Бен-Гуриона, сообщает РИА «Новости». Представитель перевозчика заявил, что вечерний рейс из польской столицы и рейс из Кракова были отменены по соображениям безопасности.

    Согласно расписанию аэропорта имени Шопена в Варшаве, отменен не только рейс LOT, который должен был вылететь в воскресенье в 23.00, но и утренний рейс Wizz Air, намеченный на 6.10 понедельника.

    В воскресенье ракета, выпущенная из Йемена, упала на территории крупнейшего аэропорта Израиля, что привело к остановке работы транспортного узла на полчаса. Армия обороны Израиля сообщила, что пыталась перехватить снаряд и ведет расследование происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после появления облака дыма над аэропортом имени Бен-Гуриона в результате падения осколков ракеты, запущенной с территории Йемена, в Израиле приостановили все взлеты и посадки.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал жесткий ответ после падения обломков ракеты, выпущенной из Йемена, недалеко от аэропорта.

    Йеменское движение «Ансар Алла» заявило о ракетном ударе гиперзвуковой баллистической ракетой по военному объекту в районе Тель-Авива.

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