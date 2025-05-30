Мишустин сообщил о росте эффективности угольной промышленности России

Tекст: Александра Юдина

Он отметил, что сегодня в отрасли занято в десять раз меньше работников по сравнению с СССР – около 150 тыс. против 1,5 млн человек, однако объем добычи превышает показатели последних лет существования Союза почти на 15 млн тонн, передает ТАСС.

Мишустин подчеркнул, что Россия входит в тройку лидеров по экспорту угля, а основными импортерами являются Китай, Индия, Турция и страны Юго-Восточной Азии и Африки. По его оценке, это формирует дополнительный стимул для развития транспортной инфраструктуры, особенно железных дорог.

В то же время, премьер-министр обратил внимание на ухудшение рыночной конъюнктуры. За первые четыре месяца текущего года экспортные цены на уголь упали почти на четверть.

Он отметил, что ситуацию осложняет высокая закредитованность компаний, что требует значительных затрат для поддержания работы, промышленной безопасности, охраны труда и экологии. В связи с этим, по его словам, разработан комплекс мер для поддержки перспективных предприятий с временными трудностями.

Мишустин сообщил, что предложения по выравниванию ситуации в угольной отрасли, подготовленные после поездки министра финансов, министра энергетики и главы РЖД в Кемеровскую область, будут представлены президенту России Владимиру Путину после обсуждения в правительстве. Премьер выразил надежду, что эти меры помогут сбалансировать ситуацию в отрасли.

Напомним, Путин утвердил комплекс мер для стабилизации угольной отрасли, включая создание агентства по банкротствам и предоставление транспортных скидок экспортерам.