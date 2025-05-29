Tекст: Дмитрий Зубарев

О случаях издевательств над мирными жителями Гнатовки со стороны боевиков бригады «Азов» (запрещена в России как террористическая организация) рассказал гранатометчик с позывным Рыжий, сообщает ТАСС. По его словам, местные жители лично делились с российскими военными рассказами о злоупотреблениях со стороны «Азова» и других националистических формирований, находившихся в этом поселке, а также о случаях убийств гражданского населения.

«Местные жители рассказывают, что азовцы и все вот эти нацисты, когда находились в этом населенном пункте (Гнатовка), там рядом стояли, постоянно издевались над мирными жителями, убивали где-то даже», – заявил военнослужащий.

По словам гранатометчика, бойцы «Азова» использовали рядовых украинских солдат в качестве живого щита во время штурма Гнатовки. Он также отметил, что при продвижении российских сил украинские подразделения спешили либо отступить, либо сдаться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная группировка российских войск нанесла поражение бригаде «Азов» на Украине. Житель Мариуполя рассказал о расстреле полицейского бойцами «Азова». Президент Украины Владимир Зеленский прекратил обменивать бойцов «Азова».