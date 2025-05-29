  • Новость часаЛавров отметил наращивание военных учений стран НАТО у границ России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе
    Берлин назвал сроки развертывания систем дальнобойного оружия на Украине
    Фон дер Ляйен получила премию Карла Великого
    Школьникам запретили сдавать ЕГЭ за круглыми столами
    Песков сообщил об отсутствии ответа Киева по второму раунду переговоров
    Мерц допустил передачу ракет Taurus Украине
    Кремль назвал угрозы семье Мединского вопиющей ситуацией
    «Искандер» и «Герани» уничтожили командный пункт ССО ВСУ
    Курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые за два года
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Кадровый вопрос становится главной и неразрешимой проблемой ВСУ

    Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа решила поиграть в войну

    Современная Европа – это живое подтверждение мысли Гегеля о том, что исторические события повторяются сперва в виде трагедии, а затем в виде фарса.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему мир еще очень далек

    Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.

    7 комментариев
    29 мая 2025, 13:57 • Новости дня

    Стало известно о пытках жителей Гнатовки бойцами «Азова» в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В населенном пункте Гнатовка ДНР мирные жители подвергались издевательствам и насилию со стороны бойцов украинской бригады «Азов» (признана террористической, запрещена в РФ).

    О случаях издевательств над мирными жителями Гнатовки со стороны боевиков бригады «Азов» (запрещена в России как террористическая организация) рассказал гранатометчик с позывным Рыжий, сообщает ТАСС. По его словам, местные жители лично делились с российскими военными рассказами о злоупотреблениях со стороны «Азова» и других националистических формирований, находившихся в этом поселке, а также о случаях убийств гражданского населения.

    «Местные жители рассказывают, что азовцы и все вот эти нацисты, когда находились в этом населенном пункте (Гнатовка), там рядом стояли, постоянно издевались над мирными жителями, убивали где-то даже», – заявил военнослужащий.

    По словам гранатометчика, бойцы «Азова» использовали рядовых украинских солдат в качестве живого щита во время штурма Гнатовки. Он также отметил, что при продвижении российских сил украинские подразделения спешили либо отступить, либо сдаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная группировка российских войск нанесла поражение бригаде «Азов» на Украине. Житель Мариуполя рассказал о расстреле полицейского бойцами «Азова». Президент Украины Владимир Зеленский прекратил обменивать бойцов «Азова».

    29 мая 2025, 00:14 • Новости дня
    Симоньян рассказала об обсуждении ударов по Берлину
    Симоньян рассказала об обсуждении ударов по Берлину
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Разрешение на удары дальнобойным оружием по России, о котором заявил канцлер ФРГ, обсуждают в Москве и допускают возможность ответных ударов по Берлину, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    «В московских кабинетах обсуждают, что если немецкие военные будут бить немецким оружием по Москве (а разрешение бить «Таурусами» может означать только это <...>), то нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину», – написала она в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах увеличить военную помощь для Украины. Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение ФРГ по дальнобойному оружию безответственным и выразил надежду на продолжение мирного диалога.

    Также газета ВЗГЛЯД разбиралась,как немецкий канцлер Мерц вплотную подвел Германию к «красным линиям» Москвы.

    Коментарии (33)
    28 мая 2025, 18:50 • Новости дня
    Мединский рассказал подробности звонка Умерову

    Мединский предложил Умерову дату и место встречи для обмена меморандумами

    Мединский рассказал подробности звонка Умерову
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что сам позвонил министру обороны Украины Рустему Умерову и передал конкретные предложения по встрече.

    Мединский заявил, что распространяемая мировыми агентствами новость, что ему якобы звонил Умеров по поводу Меморандума, который российская сторона якобы до сих пор не подготовила, передает РИА «Новости». «Мол, что-то русские не торопятся», – написал Мединский.

    Он пояснил, что на самом деле не министр обороны Украины Умеров звонил ему, а наоборот – именно он позвонил Умерову.

    В ходе разговора Мединский предложил точную дату и место для обмена меморандумами, а также выразил готовность начать предметное обсуждение всех пунктов пакетного соглашения по будущему прекращению огня сразу же на месте.

    По словам Мединского, украинская сторона взяла паузу на совещание, которое, по его словам, затянулось. Он подчеркнул, что ожидает скорого подтверждения от Киева и готов лично встретиться с представителями Украины в обозначенные даты, чтобы работать ради долгосрочного мира и спасения жизней.

    Напомним, проекты меморандумов с предложениями по мирному урегулированию между Россией и Украиной уже переданы сторонам, после чего стартует новый этап консультаций, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Коментарии (9)
    28 мая 2025, 16:40 • Видео
    Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

    Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

    Коментарии (0)
    29 мая 2025, 02:18 • Новости дня
    Лавров назвал отличительную особенность немецких танков в зоне СВО
    Лавров назвал отличительную особенность немецких танков в зоне СВО
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, высказываясь о действиях правительства Германии, которое все сильнее вовлекает страну в украинский конфликт, отметил отличительную особенность немецких танков в зоне СВО.

    «Ну, они горят в основном, а не ездят», – сказал министр во время беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

    Глава МИД России указал на то, что прямое вовлечение Германии в войну очевидно, и этим ФРГ повторяет исторические ошибки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия рассматривала возможность передачи на Украину РСЗО MARS II и новых комплексов ПВО IRIS-T. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о намерении не только продолжить, но и нарастить военную помощь Киеву.

    Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров  подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на территории Украины.

    Коментарии (4)
    28 мая 2025, 19:08 • Новости дня
    Захарова: Россия и Украина не договаривались о посредничестве США

    Tекст: Валерия Городецкая

    В МИД России заявили об отсутствии договоренностей с США по посредничеству в обмене условиями мирного урегулирования между Россией и Украиной.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя слова спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога о том, что Вашингтон якобы получил от Киева список условий мирного соглашения и ожидает аналогичный документ от Москвы, подчеркнула, что у Москвы не было договоренностей о посредничестве с США или другими странами. Ее слова приводит Telegram-канал МИД России.

    Захарова заявила: «Нам неизвестно, что и кому передала украинская сторона».

    По словам дипломата, российская делегация продолжает исходить из договоренности, достигнутой 16 мая в Стамбуле в ходе прямых переговоров с Украиной. Она отметила, что стороны договорились подготовить свои предложения по урегулированию и прекращению огня, обменяться ими напрямую и обсудить их на следующем раунде переговоров.

    Напомним, Россия и Украина передали друг другу проекты меморандумов по урегулированию конфликта.

    Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что сам позвонил министру обороны Украины Рустему Умерову и передал конкретные предложения по встрече для обмена меморандумами.

    Коментарии (7)
    29 мая 2025, 11:39 • Новости дня
    «Искандер» и «Герани» уничтожили командный пункт ССО ВСУ в Николаевской области
    «Искандер» и «Герани» уничтожили командный пункт ССО ВСУ в Николаевской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Войска России нанесли комплексный удар по штабу центра сил спецопераций «Юг» ВСУ в Николаевской области с применением «Искандера-М» и БПЛА «Герань-2», сообщило Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что командный пункт центра спецопераций «Юг» сил специальных операций ВСУ в Николаевской области был уничтожен в результате комплексного удара.

    Минобороны уточнило, что для атаки были использованы оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» и беспилотники «Герань-2». Удары пришлись по штабу, где находился личный состав и командование подразделения, а также по складу боеприпасов и местам стоянки техники.

    В ведомстве отметили, что на опубликованных кадрах объективного контроля зафиксирована детонация боеприпасов.

    Накануне Минобороны сообщило, что ВС России поразили предприятия ВПК Украины. Также ВС России поразили общевойсковой полигон ВСУ.

    Коментарии (2)
    29 мая 2025, 12:51 • Новости дня
    Российские войска освободили три поселка в ДНР и Харьковской области
    Российские войска освободили три поселка в ДНР и Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили Гнатовку в Донецкой народной республике (ДНР), группировка «Центр» – Шевченко Первое в ДНР, а подразделения группировки «Запад» освободили Строевку в Харьковской области.

    Западная группировка нанесла поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны около Купянска, Глущенково Харьковской области, Карповки, Редкодуба и Кировска ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли более 200 военнослужащих, две бронемашины и четыре склада боеприпасов.

    В то же время подразделения Южной группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ возле Рай-Александровки, Ильиновки, Берестока, Северска, Серебрянки, Константиновки и Иванополья ДНР.

    При этом противник потерял до 240 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие. Были уничтожены две станции РЭБ, три склада с боеприпасами и склад материальных средств.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии рядом с Русиным Яром, Петровским, Поповым Яром, Ульяновкой, Алексеевкой, Владимировкой, Новосергеевкой, Новониколаевкой, Коптево, Красноармейском и Новоэкономическим ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери противника при этом составили более 390 военнослужащих, две бронемашины «Казак» и орудие полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка, двух штурмовых центров сил спецопераций ВСУ и бригады теробороны в районах Великого Прикола, Алексеевки, Гирино, Хотеня, Новой Сечи, Юнаковки, Червоного, Храповщины, Корчаковки и Садков Сумской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 185 военнослужащих, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубm обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Комара, Запорожья, Новополя ДНР, Темировки и Гуляйполя Запорожской области.

    ВСУ при этом потеряли свыше 160 военнослужащих, шесть бронемашин, два артиллерийских орудия и четыре станции РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригадам береговой обороны и теробороны поблизости от Павловки Запорожской области, Берислава, Никольского, Антоновки и Велетенского Херсонской области.

    Противник потерял до 70 военнослужащих. Уничтожены станции РЭБ и радиоэлектронной разведки, а также два склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили сумскую Константиновку и Зеленое Поле в ДНР. За день до этого они освободили Старую Николаевку в ДНР. А ранее освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области.

    Коментарии (0)
    29 мая 2025, 04:58 • Новости дня
    Пушилин рассказал о подготовке ВСУ к уличным боям в Красноармейске

    Tекст: Ирма Каплан

    Вооруженные формирования Украины создали линию обороны в Красноармейске (украинское название Покровск), эвакуировали детей и документы, что свидетельствует о подготовке города к уличным боям, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Они попытались максимально вывезти всех детей, причем как с согласия, так и без согласия родителей. У них там разные процедуры применяются, мы судим по той информации, которая у нас есть по ранее освобожденным населенным пунктам. Готовят ли они город ? Там во многом все подготовлено уже, и вся необходимая линия обороны города уже выстроена», – рассказал Пушилин РИА «Новости» в кулуарах Форума дорожных инициатив в Сириусе.

    Красноармейск, который в 2016 году киевские власти переименовали в Покровск, – это город в Донбассе, в 66 км к северо-западу от Донецка. За город, ставший для ВСУ крупным транспортным узлом, ведутся упорные бои.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Константиновка в Сумской области, а бойцы «Востока» освободили Зеленое Поле в Донецкой народной республике (ДНР).

    Коментарии (0)
    28 мая 2025, 16:54 • Новости дня
    Минобороны показало видео освобождения села Зеленое Поле в ДНР
    Минобороны показало видео освобождения села Зеленое Поле в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Иванова

    Минобороны России опубликовало видеозапись освобождения населенного пункта Зеленое Поле в ДНР.

    МО в Telegram-канале опубликовало видеозапись освобождения населенного пункта Зеленое Поле в ДНР. Военные 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» при поддержке авиации, артиллерии и расчетов беспилотных систем осуществили прорыв обороны противника. Штурмовые подразделения вошли в населенный пункт, подавили основные очаги сопротивления и приступили к зачистке территории.

    В ходе операции российские военные полностью зачистили 460 строений в Зеленом Поле. После установления контроля над населенным пунктом они водрузили российские флаги.

    Напомним, подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Константиновка в Сумской области, а «Восток» освободил Зеленое Поле в Донецкой народной республике (ДНР).

    Коментарии (0)
    28 мая 2025, 23:38 • Новости дня
    Лавров по телефону обсудил с Фиданом ситуацию вокруг украинского кризиса

    МИД России: Лавров и Фидан обменялись мнениями по ситуации на Украине

    Лавров по телефону обсудил с Фиданом ситуацию вокруг украинского кризиса
    @ Telegram-канал Министерства иностранных дел России

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом украинский вопрос, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

    «Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса, включая обсуждение инициатив по политическому урегулированию конфликта на Украине», – сказано в опубликованном в Telegram-канале МИД России сообщении.

    Фидан посетил Москву 26-27 мая с рабочим визитом. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, помощником президента Владимиром Мединским и главой МИД Сергеем Лавровым.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Турция готова оказать всю возможную поддержку урегулированию конфликта на Украине и принять у себя последующие переговоры между сторонами, заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан.

    Также Лавров сообщил, что российская делегация во главе с Мединским готова 2 июня представить украинской стороне в Стамбуле меморандум России. Ранее сообщалось, что Стамбул может стать площадкой для второго раунда прямых переговоров России и Украины.

    Коментарии (0)
    29 мая 2025, 07:07 • Новости дня
    Бойцы группы «Север» сообщили об уловках ВСУ по сокрытию реальных потерь

    «Северяне» рассказали о масштабе потерь противника в Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    В результате боевых действий на Теткинском и Глушковском направлениях российские военнослужащие группировки «Север» сорвали две попытки ВСУ прорвать оборону, уничтожили около 200 человек личного состава ВСУ и рассказали, как украинское командование скрывает реальные потери.

    «Командование 80 одшбр ВСУ в целях сокрытия реальных потерь подразделения переводит командиров рот бригады на равнозначные должности, о чем пишут родственники пропавших без вести ВСУшников в соцсетях», – сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

    Там уточнили, что родственники ВСУшников шокированы количеством пропавших без вести на данном участке фронта и требуют от командования раскрыть судьбы родственников.

    Российские подразделения ВДВ, мотострелков и морской пехоты продолжают перемалывать личный состав противника и продвигаться в окрестностях приграничных сел Владимировка, Алексеевка и Водолаги.

    Анализ некрологов показал, что противник несет существенные потери в соседней Кондратовке, которая является одним из крупных приграничных сел Сумской области, а прибывшие несколько дней назад в Юнаковку подразделения 156 омбр уже понесли существенные потери.

    «За прошедшие сутки «Северяне» продвинулись на более чем 70 метров в Волчанске, где зачистили шесть домовладений. За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 150 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, колоссальные потери ВСУ на Теткинском и Глушковском направлениях заставляют выискивать невероятные способы пополнения редеющих рядов.

    Кроме того, подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Константиновка в Сумской области, а «Восток» освободил Зеленое Поле в Донецкой народной республике (ДНР).

    Коментарии (0)
    28 мая 2025, 22:35 • Новости дня
    Министр обороны Украины заявил о предоставленном России меморандуме

    Умеров: Я передал главе российской делегации наш документ

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны Украины, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах в Турции, Рустем Умеров сообщил, что Украина передала России документ со своей позицией по вопросу о прекращении огня.

    «Я передал главе российской делегации наш документ, отражающий украинскую позицию. Они получили этот документ», – написал он в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

    Умеров подтвердил готовность Украины к полному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе.

    Напомним, проекты меморандумов с предложениями по мирному урегулированию между Россией и Украиной уже переданы сторонам, после чего стартует новый этап консультаций, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России и глава российской делегации в Турции по украинскому вопросу Владимир Мединский рассказал, что сам позвонил министру обороны Украины Рустему Умерову и передал конкретные предложения по встрече.

    Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская делегация во главе с Мединским готова 2 июня представить украинской стороне в Стамбуле меморандум России. Ранее сообщалось, что Стамбул может стать площадкой для второго раунда прямых переговоров России и Украины.

    Коментарии (0)
    28 мая 2025, 22:55 • Новости дня
    Зеленский отменил визит на вручение премии Карла Великого из-за ситуации на фронте

    Spiegel: Зеленский из-за ситуации на фронте пропустит вручение премии Карла Великого

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл с визитом в Германию, где после переговоров в Берлине должен был отправиться в землю Северный Рейн-Вестфалия, однако в последний момент решил вернуться в Киев, пишет Spiegel.

    «Учитывая серьезную ситуацию на Украине, Зеленский не полетит из Берлина в Дюссельдорф, а оттуда в Аахен, он вернется в Киев», – пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники в силовых структурах.

    Ранее в этот день Зеленский провел переговоры с канцлером РФГ Фридрихом Мерцем в Берлине и получил новые заверения в военной поддержке.

    Он также встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем Бундестага Юлией Клекнер. Около восьми часов вечера самолет Зеленского вылетел в восточном направлении, уточняется в публикации.

    В 2023 году Зеленский сам получил премию Карла Великого. На этот раз он планировал посетить церемонию награждения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Киев рассчитывает получить от западных стран 30 млрд долларов для организации собственного производства вооружений и обеспечения продолжения боевых действий с Россией, заявил Зеленский.

    Коментарии (0)
    29 мая 2025, 01:11 • Новости дня
    Депутат Чепа назвал цель угроз в адрес Мединского

    Депутат Чепа: Эти угрозы являются продолжением шантажа

    Tекст: Ирма Каплан

    Жесткость советника президента России Владимира Мединского как переговорщика заставила представителей киевского режима применять любые методы для срыва переговорного процесса, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    «Эти угрозы являются продолжением шантажа. Они не гнушаются никакими методами: санкции, угрозы, беспилотники, террористические угрозы. Готовы на все  идти, лишь бы сорвать переговорный процесс», – передает его слова РИА «Новости».

    Чепа добавил, что после стамбульских переговоров Украина назвала Владимира Мединского слишком жестким переговорщиком, отметив, что киевская делегация не хотела бы видеть его на переговорах.

    Напомним, семья Владимира Мединского и его близкие в последние дни получили  конкретные угрозы от украинских нацистов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мединский получил от главы Минобороны Украины Рустема Умерова объяснение, что угрозы в адрес его семьи исходят от радикальных националистов, неподконтрольных официальному Киеву.

    Коментарии (0)
    29 мая 2025, 08:17 • Новости дня
    Штурм Богдановки в ДНР занял четверо суток

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бои за Богдановку в ДНР завершились за четверо суток, а ликвидация элитных украинских подразделений снизила активность БПЛА противника.

    Операция по штурму и зачистке населенного пункта Богдановка в ДНР продолжалась четыре дня, передает ТАСС. Исполняющий обязанности командира штурмовой роты 80-го танкового полка группировки «Центр» Денис Деревин уточнил, что с учетом освобождения прилегающих территорий весь процесс занял до полутора недель.

    Деревин сообщил, что в боях за населенный пункт российские военные уничтожили большое число бойцов элитного подразделения БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра». «Много их уничтожили, большую группу», – заявил он. По его словам, это заметно повлияло на снижение активности украинских беспилотников в районе Богдановки и вокруг нее.

    Командир также рассказал, что российским войскам в Богдановке противостояли военнослужащие 720-й бригады морской пехоты, действовавшие совместно с подразделениями, прикрываемыми БПЛА Мадьяра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Богдановку к северу от Часова Яра в ДНР. В Богдановке нашли тела двух темнокожих наемников ВСУ.

    Коментарии (0)
    28 мая 2025, 23:25 • Новости дня
    Пушилин указал на старания Запада отдалить мир на Украине

    Пушилин: Они стараются помешать мирному урегулированию конфликта

    Пушилин указал на старания Запада отдалить мир на Украине
    @ Telegram-канал Дениса Пушилина

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава ДНР Денис Пушилин выразил мнение, что снятие Западом ограничений на дальность поставляемого Киеву оружия отдаляет перспективу мирного урегулирования ситуации на Украине.

    «Россия будет вынуждена отвечать, отвечать больно, и, конечно, это никак не будет способствовать мирному регулированию в целом», – передает РИА «Новости».

    Комментируя заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность ударов, Пушилин добавил, что пока в ДНР наблюдают, смотрят за действиями.

    «Не только за словами, но и за действиями как нашего противника, так и союзников Киева, которые сейчас, по моему убеждению, стараются помешать мирному регулированию конфликт», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, развертывание первых систем дальнобойного оружия, произведенного на Украине с использованием финансирования из Германии, возможно уже в течение ближайших недель, сообщили в Министерстве обороны ФРГ.

    Ранее канцлер ФРГ Мерц заявил о планах увеличить военную помощь для Украины. Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение ФРГ по дальнобойному оружию безответственным и выразил надежду на продолжение мирного диалога.

    Коментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили три поселка в ДНР и Харьковской области
    Welt: Германия профинансирует производство дальнобойных БПЛА для Украины
    Отношения Чехии и Словакии испортились из-за конфликта на Украине
    Израиль одобрил строительство 22 новых поселений на Западном берегу
    Кличко обвинил украинские власти в блокировании Киевсовета
    Верховный суд разрешил временно покидать место аварии водителям
    Алкоголь убитым подросткам в Байкальске закупали два человека

    Российский МС-21 переживет Boeing

    МС-21, самый востребованный в мире тип лайнера, стал символом преодоления санкционного давления. Проект не просто жив, а готов пережить Boeing, заявили в Ростехе. Несмотря на беспрецедентное давление, России удалось заместить около 80 западных систем и агрегатов, и уже в 2026 году первые МС-21 начнут летать в авиакомпаниях. Такого мало кто ожидал на Западе. Подробности

    Перейти в раздел

    Мерц подвел Германию к «красным линиям» Москвы

    Германия выделит Украине средства на создание дальнобойных вооружений для атак по российской территории – таков главный итог встречи канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского. МИД РФ уже расценил данный шаг как прямое вовлечение ФРГ в конфликт. К каким последствиям приведет эта эскалация со стороны Берлина? Подробности

    Перейти в раздел

    У России есть стратегический резерв для отражения атак украинских БПЛА

    Вот уже несколько дней система ПВО России работает с высочайшей нагрузкой – уничтожены тысячи украинских беспилотников, атаковавших гражданские объекты на российской земле. Однако у нашей страны есть дополнительные резервы, которые способны еще больше повысить эффективность поражения дальнобойных вражеских БПЛА. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Неловкую политику Германии усугубило невезение ее канцлера

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заставил мир гадать, что же он такое придумал с ракетами для Украины и какое табу отменил в отношении ударов по России. Ответ явно не обрадует Владимира Зеленского: он получит в Берлине не тот подарок, на который рассчитывал. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. Взрывное устройство принес знакомый Гурциева, с которым у него была назначена встреча. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе – теракт. Эксперты допускают, что принесшего СВУ мужчину использовали «втемную», а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

      Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

    • Новые санкции США против России. Ждем?

      Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, пригрозил Москве новыми санкциями, которые могут быть введены в действие без согласия на то президента Дональда Трампа. Но на сей раз Америка рискует надорваться.

    • Мерц угрожает России ракетами

      «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации