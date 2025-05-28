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Теннисистка Шнайдер уступила Ястремской на Открытом чемпионате Франции
Россиянка Диана Шнайдер не смогла выйти в третий круг Roland Garros
Россиянка Диана Шнайдер не смогла преодолеть второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису и завершила участие в турнире, уступив сопернице с Украины Даяне Ястремской.
Матч второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису завершился для россиянки Дианы Шнайдер поражением, передает ТАСС.
Соперница россиянки – Даяна Ястремская с Украины выиграла два сета подряд со счетом 7:5, 7:5. Шнайдер была посеяна на турнире под номером 12, Ястремская не входила в число сеяных.
«Я старалась бороться до конца, но сегодня соперница была сильнее», – призналась Шнайдер после матча.
Диана Шнайдер занимает 12-е место в рейтинге WTA. В 2024 году вместе с Миррой Андреевой на взяла серебро Олимпиады в Париже, также она четырежды становилась победительницей турниров WTA в одиночном разряде.
Даяна Ястремская – на 48-й строке мирового рейтинга, она завоевала три титула WTA в одиночном разряде.
Открытый чемпионат Франции по теннису продлится до 8 июня. Призовой фонд турнира – более 56,35 млн евро. Действующей чемпионкой среди женщин является полька Ига Свентек.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российская теннисистка Анна Калинская завершила выступление на турнире в Париже после поражения от соперницы из Чехии Марии Боузковой со счетом 4:6, 5:7.