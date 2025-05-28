  • Новость часаКиев и Берлин заключили договор на производство дальнобойного оружия на Украине
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    Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не нужно обесценивать подвиг родительства

    Святой и прекрасный подвиг родительства нужно прославлять и поддерживать, к матерям и отцам относиться как людям, несущим важнейшее общественное служение. Но к нему не нужно пытаться вынуждать грубым давлением или, тем более, угрозами.

    18 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким может быть статус буферных зон

    Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни и сотни тысяч людей. Что с ними будет?

    17 комментариев
    28 мая 2025, 16:23 • Новости дня

    Песков назвал слова Мерца о дальнобойном оружии на Украине «провоцированием войны»

    Песков назвал слова Мерца о дальнобойном оружии на Украине «провоцированием войны»
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позицию Германии по дальнобойному оружию безответственной и выразил надежду на продолжение мирного диалога.

    Россия надеется, что заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о начале производства дальнобойного оружия на украине не станут серьезным препятствием для попыток мирного урегулирования ситуации, передает РИА «Новости». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Мерца в беседе с журналистами.

    Песков подчеркнул, что считает такую позицию Берлина безответственной. По его словам, «это не что иное, как дальнейшее провоцирование войны, это не что иное, как дальнейшие попытки заставить украинцев воевать дальше». Он добавил, что заявления Мерца прямо препятствуют выходу на траекторию мирного процесса и способствуют опасной тенденции.

    Песков выразил надежду, что подобные высказывания Германии все же не станут непреодолимым барьером для будущих мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц объявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину со стороны Британии, Франции, Германии и США.

    Мерц во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин может сообщить о планах передачи Киеву новых боевых систем.

    Заявление Мерца об отмене ограничений на дальнобойность вооружения для Киева вызвало недоумение среди западных журналистов и дипломатов, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    27 мая 2025, 22:13 • Новости дня
    SkyNews: Лавров преподал урок Мерцу и указал на его некомпетентность
    SkyNews: Лавров преподал урок Мерцу и указал на его некомпетентность
    @ PAVEL BEDNYAKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД России Сергей Лавров преподал урок канцлеру Германии Фридриху Мерцу в ответ на заявление о том, что Берлин и его ключевые союзники давно сняли все ограничения на дальность поставляемого Украине оружия, чем вызвал недоумение о поставках Taurus, сообщил SkyNews.

    Российский министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на неопытность и некомпетентность немецкого канцлера Мерца, заявившего о снятии ограничений на дальность поставляемого Украине оружия, сообщил телеканал SkyNews.

    «И теперь есть путаница в том, означает ли это, что Германия поставит свои крылатые ракеты Taurus в Киев?» – отметили на SkyNews.

    Слова Мерца о том, что Великобритания, Франция и Америка приняли это решение несколько месяцев назад, вводят в заблуждение. Была ли это оговорка или ошибка, не столь важно, когда ставки высоки настолько, что любая мелочь может стать фатальной. Министр Лавров тут же ухватился за возможность пристыдить немецкого канцлера.

    «Это был и выговор, и урок от главного дипломата России, который пытался подчеркнуть пропасть в опыте и экспертности (между ним и Мерцем). Его 22 года дипслужбы против 22 дней Мерца-канцлера отразились в словах Лаврова: «Вам еще многому предстоит научиться», – сказано в материале.

    Слова Мерца также позволили Лаврову укрепить позицию Москвы в том, что агрессорами являются европейские союзники Украины, которая запустила британские ракеты Storm Shadow по российской территории в ноябре 2024 года, а также французские Scalp и американские ATACMS.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Мерц рассказал, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.

    На это лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель ответила осуждением, подчеркнув опасность эскалации. Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на то, что решение Берлина не ограничивать дальность передаваемых Киеву вооружений загонит ФРГ в еще более сложную ситуацию.

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    27 мая 2025, 21:17 • Новости дня
    В Германии потребовали вернуть немецкое золото из США

    Европейская ассоциация налогоплательщиков потребовала вернуть немецкое золото из США

    В Германии потребовали вернуть немецкое золото из США
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне обострения отношений между Европой и США группа политиков и налогоплательщиков Германии настаивает на срочном возврате 1250 тонн золотого запаса из Нью-Йорка.

    Европейская ассоциация налогоплательщиков и представители ХДС/ХСС выступили с инициативой ускорить возвращение в Германию значительной части немецкого золота, хранящегося в США, сообщает газета Bild. Как пишет издание, причиной обращения стали опасения в связи с ростом напряженности между Берлином и Вашингтоном и сомнения в независимости Федеральной резервной системы США, пишет ТАСС.

    Глава ассоциации Михаэль Егер направил открытые письма руководству Бундесбанка и министру финансов Германии, в которых предупредил: «В последние недели все читали, что президент Дональд Трамп ставит под сомнение независимость Федеральной резервной системы США, поскольку он был крайне раздражен тем, что она не снизила ключевую процентную ставку, когда он настоятельно призывал ее это сделать».

    По данным Bild, в Германии увеличилось беспокойство после реакции из США, и представители консервативных кругов призвали готовиться даже к возможному разрыву трансатлантического альянса. Егер считает, что в ближайшие год-два золото может оказаться под угрозой. Он отметил, что цель ассоциации – дать старт важной дискуссии, не подвергая критике ни Бундесбанк, ни правительство Германии.

    Объем золотых резервов Германии составляет 3375 тонн, почти 37% из них (около 100 млрд евро) размещены в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.


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    28 мая 2025, 16:40 • Видео
    Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

    Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

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    28 мая 2025, 11:18 • Новости дня
    NYT: Зеленский едет в Берлин договариваться с Мерцем о ракетах Taurus
    NYT: Зеленский едет в Берлин договариваться с Мерцем о ракетах Taurus
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский собирается посетить Германию для встречи с канцлером Фридрихом Мерцем, чтобы обсудить дальнейшее военное сотрудничество и поставки вооружений, в том числе дальнобойных ракет Taurus, сообщает The New York Times.

    Владимир Зеленский посетит Берлин в среду для переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, пишет The New York Times.

    Это уже третья встреча Зеленского и Мерца за последние три недели, что говорит о растущем сотрудничестве и стремлении нового канцлера выстроить лидирующую роль Германии среди европейских союзников на фоне ослабления поддержки со стороны США.

    В ходе визита Зеленский встретится с Мерцем в здании федеральной канцелярии, после чего оба выступят на совместной пресс-конференции. Позже украинский президент проведет переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции.

    Ожидается, что обсуждения между Мерцем и Зеленским будут сосредоточены на продолжении военной помощи, особенно с учетом того, что Соединенные Штаты, крупнейший донор Украины, похоже, готовы свернуть свою поддержку. Особый интерес для украинского лидера представляет дальнобойная ракетная система Taurus, которую Германия разработала совместно со Швецией.

    Мерц ранее подчеркивал, что поддержка Украины и давление на Россию необходимы для достижения перемирия. «На Украине решается не меньше, чем миропорядок всего нашего континента. В этот исторический момент Европа должна объединиться как никогда», – заявлял Мерц.

    Полиция намерена перекрыть часть правительственного района Берлина для обеспечения безопасности, как это было и во время предыдущих визитов Зеленского. В отличие от прежнего канцлера Олафа Шольца, который долго не посещал Киев после начала спецоперации на Украине, Мерц уже через три дня после вступления в должность побывал на Украине вместе с лидерами Франции и Польши.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления Владимира Зеленского о планах наносить удары по территории России при поддержке НАТО, назвав действия киевского режима террористическими.

    Канцлер Фридрих Мерц сообщил, что Британия, Франция, США и ФРГ сняли ограничения по дальности для поставляемого Киеву вооружения, и Киев теперь может наносить удары по позициям на территории России.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неопытности и некомпетентности канцлера ФРГ Фридриха Мерца в ответ на его высказывания о военной поддержке Киева.

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    28 мая 2025, 15:35 • Новости дня
    Швейцария связала с Украиной продажу танков Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Швейцария согласилась продать свои танки компании из Германии только при строгом запрете на их дальнейшую передачу Украине.

    Продажа танков Швейцарией Германии возможна только при условии договорного запрета на их реэкспорт на Украину, передает РИА «Новости». Об этом идет речь в заявлении, опубликованном на сайте Федерального совета страны.

    В документе отмечено, что Федеральный совет еще 28 июня 2023 года ввел запрет на продажу этих танков Германии, так как планировалось их возможное дальнейшее направление на Украину. Сейчас компания RUAG обратилась в Государственный секретариат экономики с запросом на разрешение торговли данными боевыми танками. Предполагается, что покупателем станет компания, расположенная на территории Германии.

    В заявлении также подчеркнули: «Любая передача на Украину по договору исключается… Таким образом, продажа боевых танков RUAG немецкой компании не требует специального разрешения».

    Ранее министерство экономики Швейцарии согласовало передачу Германии 71 танка Leopard 1A5 при условии, что техника не попадет на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария усилила контроль над экспортом стрелкового оружия и боеприпасов после инцидента с поставками на Украину в нарушение эмбарго. Страна запретила проход войск из Евросоюза через свою территорию. Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что страна не будет поставлять оружие на Украину, поскольку закон «О чрезвычайном положении» не применяется.

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    28 мая 2025, 15:07 • Новости дня
    Мерц пообещал не допустить запуск «Северного потока – 2»
    Мерц пообещал не допустить запуск «Северного потока – 2»
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил решимость приложить максимум усилий для препятствия запуску российского газопровода «Северный поток – 2».

    Мерц пообещал сделать все возможное, чтобы «Северный поток – 2» не был запущен, передает РИА «Новости».

    Газета Financial Times писала, что Мерц одобрит возможное введение новых санкций Евросоюза против «Северного потока», чтобы прекратить внутренние дискуссии в стране.

    Глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен 10 мая обсуждала с канцлером Германии Фридрихом Мерцем возможность блокировки «Северного потока – 2» в случае отказа России соблюдать 30-дневное перемирие на Украине.

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер подчеркивал, что импорт российского газа по «Северному потоку – 2» остается выгодным для экономики страны.

    Коментарии (11)
    28 мая 2025, 17:15 • Новости дня
    Киев и Берлин заключили договор на производство дальнобойного оружия на Украине
    Киев и Берлин заключили договор на производство дальнобойного оружия на Украине
    @ bmvg.de

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине.

    Как сообщило Минобороны ФРГ, соглашение предполагает прямые инвестиции Берлина в украинский оборонный сектор и контракт между украинской стороной и германскими оборонными компаниями, передает ТАСС. В министерстве уточнили, что значительное количество дальнобойных систем будет произведено в 2025 году.

    Германия также обязалась продолжить поставки боеприпасов. В присутствии Писториуса Умеров и представители Diehl подписали отдельный контракт на поставку Украине систем ПВО и соответствующих боеприпасов. Общий объем поддержки составит около 5 млрд евро, финансирование будет осуществляться из уже одобренных парламентом ФРГ фондов.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц объявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину со стороны Британии, Франции, Германии и США.

    Сообщалось, что Мерц во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин может сообщить о планах передачи Киеву новых боевых систем.

    Коментарии (2)
    28 мая 2025, 16:10 • Новости дня
    Мерц объявил о планах финансировать производство дальнобойных ракет на Украине
    Мерц объявил о планах финансировать производство дальнобойных ракет на Украине
    @ Katharina Kausche/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Германия намерена поддержать создание дальнобойных ракет на Украине без ограничения по дальности, а также профинансировать закупку терминалов Starlink, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

    Он уточнил: «Мы будем финансировать покупку существенного количества терминалов Starlink. Кроме того, наши министерства обороны подпишут меморандум о дальнобойных ракетах», передает «Интерфакс».

    Мерц особо подчеркнул, что речь идет именно о финансировании производственных мощностей на территории Украины, а не о передаче уже готовых немецких ракет. По его словам, на создаваемые ракеты не будет накладываться никаких ограничений по дальности.

    В свою очередь, телеканал Sky News предположил, что заявление Мерца может означать отказ Берлина от передачи Украине ракет типа Taurus из запасов Бундесвера.

    В среду Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассчитывает получить от западных стран 30 млрд долларов для организации собственного производства вооружений и обеспечения продолжения боевых действий с Россией.

    Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский планирует посетить Германию для переговоров с Мерцем по вопросам военного сотрудничества и поставок вооружений, включая ракеты Taurus. До этого Bild сообщил о возможной передаче Украине немецких РСЗО MARS II и системы ПВО IRIS-T.

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    27 мая 2025, 23:29 • Новости дня
    Лавров посетовал на то, что история ничему не учит руководителей Германии

    Глава МИД России Лавров указал на симптоматичность заявлений глав ФРГ

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом с сожалением заметил, что немецких руководителей история ничему не учит, а их заявления о статусе ведущей военсилы ЕС – симптоматичны.

    «Слышать из уст нынешнего немецкого лидера то, что Германия вернет себе позицию ведущей военной силы в Европе, знаете, когда мы только что отметили 80-летие разгрома гитлеровского нацизма, это достаточно симптоматично. То есть история, наверное, этих людей ничему не учит», – приводит слова министра РИА «Новости».

    Лавров также отметил позицию Европы, стремящейся нанести «стратегическое поражение» российскому государству и обвинил ее руководство в том, что она «вновь нашла себе нацистский флаг» и готова на очередную авантюру против России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, телеканал SkyNews отметил, что Лавров преподал урок канцлеру Германии Мерцу в ответ на заявление о том, что Берлин и его ключевые союзники давно сняли все ограничения на дальность поставляемого Украине оружия.

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    28 мая 2025, 01:21 • Новости дня
    Экс-главком ВКС Бондарев назвал способные перехватить Taurus российские ПВО

    Экс-главком ВКС Бондарев: С-400, «Тор», «Панцирь» способны перехватывать Taurus

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские комплексы ПВО С-400, С-350, С-300, «Тор» и «Панцирь» и другие способны перехватывать дальнобойные крылатые ракеты Taurus, сообщил первый зампред оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев.

    «Речь идет о системах Taurus. Это авиационная дальнобойная крылатая ракета шведско-немецкого производства KEPD-350 или KEPD-150 с дальностью поражения свыше 500 км, способная лететь на высоте 50 м с огибанием рельефа местности», – приводит его слова РИА «Новости».

    Бондарев напомнил, что не только Германия, но и так называемая «коалиция желающих» раннее упражнялась с подобным оружием, однако у России есть арсенал для их перехвата.

    «Больше удивляет не заявления Германии или ультиматумы «коалиции желающих», а пассивное наблюдение и молчание президента США (Дональда) Трампа», – добавил сенатор.

    Он оценил путаницу в словах канцлера ФРГ Фридриха Мерца и предположил, что, возможно, на него повлияли массированные удары ВС России по военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

    «До него наконец доходит, что «коалиция желающих» реально может превратиться в коалицию пожалевших», – резюмировал Бондарев.

    Напомним, 26 мая канцлер ФРГ Мерц рассказал, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, телеканал SkyNews отметил, что Лавров преподал урок канцлеру Германии Мерцу в ответ на заявление о том, что Берлин и его ключевые союзники давно сняли все ограничения на дальность поставляемого Украине оружия.

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    28 мая 2025, 12:03 • Новости дня
    Мерц подвергся критике коллег за неясные слова о поставках Taurus Украине
    Мерц подвергся критике коллег за неясные слова о поставках Taurus Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подвергся критике со стороны однопартийцев после неоднозначных заявлений о готовности Берлина предоставить Украине крылатые ракеты Taurus, пишет Politico.

    Старший депутат Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер выразил сомнения в единстве коалиции и политической воле Германии поддержать Киев новыми видами оружия, отметив, что такие комментарии лишь демонстрируют слабость Европы, передает Politico.

    Мерц заявил, что ограничения по дальности для поставляемых Украине вооружений сняты союзниками, включая Германию, Британию, Францию и США. Однако на следующий день он уточнил, что речь шла о существующей практике, по которой Украина может применять полученное оружие против военных целей за пределами своих границ.

    Министр финансов и руководитель Социал-демократической партии Ларс Клинкбайль опроверг изменения позиции правительства, подчеркнув, что новых решений о поставках не принималось.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления Владимира Зеленского о планах наносить удары по территории России при поддержке НАТО, назвав действия киевского режима террористическими.

    Канцлер Фридрих Мерц сообщил, что Британия, Франция, США и ФРГ сняли ограничения по дальности для поставляемого Киеву вооружения, и Киев теперь может наносить удары по позициям на территории России.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неопытности и некомпетентности канцлера ФРГ Фридриха Мерца в ответ на его высказывания о военной поддержке Киева.

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    28 мая 2025, 01:07 • Новости дня
    США отказались подтвердить отмену ограничений на дальнобойность оружия Киева

    Госдеп США не подтвердил отмену ограничений на дальнобойность вооружений

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский Госдепартамент воздержался от комментариев по поводу возможной отмены ограничений на дальность поставляемого Киеву вооружения, несмотря на заявления Германии.

    Представитель внешнеполитического ведомства США Тэмми Брюс не стала отвечать на вопрос о словах германского канцлера Фридриха Мерца, который заявил, что Германия и союзники, в том числе США, давно отменили ограничения на дальность ударов украинским вооружением, передает ТАСС.

    «Я не собираюсь это обсуждать и не буду подтверждать это», – ответила она.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что его страна сняла ограничения на использование украинцами немецких вооружений для атак по территории России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, телеканал SkyNews отметил, что Лавров преподал урок канцлеру Германии Мерцу в ответ на заявление о том, что Берлин и его ключевые союзники давно сняли все ограничения на дальность поставляемого Украине оружия.

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    27 мая 2025, 17:52 • Новости дня
    Песков назвал снятие ограничений с ракет для ВСУ эскалацией ситуации

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на возможное усиление конфликта, если Европа разрешит увеличить дальность ракет, поставляемых на Украину.

    Оценку высказываний канцлера ФРГ Фридриха Мерца дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС. Он уточнил, что ранее Мерц заявил о якобы принятом решении в ЕС увеличить дальность оружия для Украины, но позже другие чиновники эту информацию опровергли. По словам Пескова, ситуация остается неясной, так как Мерц вновь подтвердил свои слова, настаивая, что решение было принято несколько месяцев назад.

    Песков отметил: «Если это соответствует действительности, то это эскалация, эскалация серьезная, которая самым серьезным образом противоречит, наверное, тем попыткам в сторону мирного урегулирования, которые сейчас предпринимаются». Он подчеркнул, что подобные шаги способны существенно усложнить усилия по мирному разрешению конфликта.

    Ранее Мерц на совместной пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо рассказал, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.

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    28 мая 2025, 10:55 • Новости дня
    Захарова заявила о недоумении из-за слов Мерца о дальнобойном оружии для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление канцлера Фридриха Мерца об отмене ограничений на дальнобойность вооружения для Киева вызвало недоумение среди западных журналистов и дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik, что ни западные журналисты, ни дипломаты не могут получить ясный ответ от канцлера Фридриха Мерца относительно его заявления об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Киеву оружия, передает радио Sputnik.

    Захарова поставила под сомнение, в каком именно качестве Мерц выступил с этим объявлением – как глава ФРГ или как политический деятель, стремящийся самоутвердиться на фоне недавних процессов вокруг его утверждения на пост.

    По ее словам, западная общественность также разделяет недоумение по поводу подобных заявлений. Захарова отметила, что страны Западной Европы продолжают предпринимать все усилия, чтобы в политическом дискурсе сохранялось определение «конфликт» в отношении ситуации на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неопытности и некомпетентности канцлера ФРГ Фридриха Мерца в ответ на его высказывания о военной поддержке Киева.

    Канцлер Мерц ранее сообщил, что Британия, Франция, США и ФРГ сняли ограничения по дальности для поставляемого Украине вооружения, и Киев теперь может наносить удары по позициям на территории России.

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    28 мая 2025, 15:42 • Новости дня
    Прокуратура ФРГ прекратила расследование по делу фонда поддержки «Северного потока – 2»

    Прокуратура Шверина не нашла нарушений в деятельности фонда Klimastiftung MV

    Tекст: Евгения Караваева

    Власти Германии завершили проверку фонда, поддерживавшего строительство газопровода, и не выявили признаков преступлений или финансовых нарушений.

    Прокуратура города Шверин не обнаружила признаков правонарушений в деятельности фонда Klimastiftung MV, поддерживавшего реализацию проекта «Северный поток – 2», сообщает РИА «Новости».

    Проверка, начатая после заявления политика партии «Зеленые» Фолькера Бека в 2022 году, длилась более трех лет и включала оценку возможного отмывания денег, коррупции, измены и мошенничества.

    В заявлении прокуратуры отмечается: «Признаков отмывания денег, коррупции или измены не обнаружено. Также отсутствуют признаки мошенничества». В ведомстве также опровергли сообщения некоторых СМИ о том, что фонд был фиктивным, а поступившие из России средства имели преступное происхождение.

    Фонд был создан в январе 2021 года парламентом Мекленбурга – Передней Померании для поддержки завершения строительства газопровода. Его деятельность рассматривалась комиссией ландтага, а финансирование осуществлялось за счет средств Газпрома. Немецкие СМИ утверждали, что фонд способствовал обходу санкций США, но это не подтвердилось по итогам расследования.

    В январе 2025 года бывший канцлер Германии Герхард Шредер отменил участие в парламентских слушаниях по состоянию здоровья, а позднее направил письменные свидетельские показания, в которых положительно оценил проект.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Герхард Шредер назвал проект «Северный поток – 2» правильным выбором для Германии. Банк в Германии заблокировал счет бывшего канцлера. Премьер-министр Саксонии предложил возобновить поставки газа по «Северным потокам».

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    28 мая 2025, 16:30 • Новости дня
    Мерц пообещал усилить военную поддержку Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о намерении не только продолжить, но и нарастить военную помощь для Украины.

    Он в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине пообещал, что ФРГ продолжит передавать военную помощь Киеву, передает РИА «Новости».

    В среду Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассчитывает получить от западных стран 30 млрд долларов для организации собственного производства вооружений и обеспечения продолжения боевых действий с Россией.

    Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский планирует посетить Германию для переговоров с Мерцем по вопросам военного сотрудничества и поставок вооружений, включая ракеты Taurus. До этого Bild сообщил о возможной передаче Украине немецких РСЗО MARS II и системы ПВО IRIS-T.

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