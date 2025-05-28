Песков назвал слова Мерца о дальнобойном оружии на Украине «провоцированием войны»

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия надеется, что заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о начале производства дальнобойного оружия на украине не станут серьезным препятствием для попыток мирного урегулирования ситуации, передает РИА «Новости». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Мерца в беседе с журналистами.

Песков подчеркнул, что считает такую позицию Берлина безответственной. По его словам, «это не что иное, как дальнейшее провоцирование войны, это не что иное, как дальнейшие попытки заставить украинцев воевать дальше». Он добавил, что заявления Мерца прямо препятствуют выходу на траекторию мирного процесса и способствуют опасной тенденции.

Песков выразил надежду, что подобные высказывания Германии все же не станут непреодолимым барьером для будущих мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц объявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину со стороны Британии, Франции, Германии и США.

Мерц во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин может сообщить о планах передачи Киеву новых боевых систем.

Заявление Мерца об отмене ограничений на дальнобойность вооружения для Киева вызвало недоумение среди западных журналистов и дипломатов, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.