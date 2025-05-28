Захарова заявила о недоумении из-за слов Мерца о дальнобойном оружии для Украины

Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik, что ни западные журналисты, ни дипломаты не могут получить ясный ответ от канцлера Фридриха Мерца относительно его заявления об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Киеву оружия, передает радио Sputnik.

Захарова поставила под сомнение, в каком именно качестве Мерц выступил с этим объявлением – как глава ФРГ или как политический деятель, стремящийся самоутвердиться на фоне недавних процессов вокруг его утверждения на пост.

По ее словам, западная общественность также разделяет недоумение по поводу подобных заявлений. Захарова отметила, что страны Западной Европы продолжают предпринимать все усилия, чтобы в политическом дискурсе сохранялось определение «конфликт» в отношении ситуации на Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неопытности и некомпетентности канцлера ФРГ Фридриха Мерца в ответ на его высказывания о военной поддержке Киева.

Канцлер Мерц ранее сообщил, что Британия, Франция, США и ФРГ сняли ограничения по дальности для поставляемого Украине вооружения, и Киев теперь может наносить удары по позициям на территории России.