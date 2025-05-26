Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.2 комментария
В Ярославле отразили атаку украинского беспилотника
В небе неподалеку от Ярославля успешно предотвращена атака украинского беспилотника, обломки которого сейчас разыскивают для следственных действий.
Атака украинского беспилотника была своевременно отражена на подлете к Ярославлю, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем телеграм-канале, передает ТАСС. По словам главы региона, в результате происшествия разрушений и пострадавших не зафиксировано.
Евраев отметил, что на территории Ярославской области могут находиться обломки нейтрализованного аппарата, которые имеют значение для следственных органов. Он призвал граждан в случае обнаружения таких фрагментов сохранять дистанцию и незамедлительно уведомлять экстренные службы по номеру 112.
Губернатор уточнил, что подразделения Министерства обороны России и других силовых структур продолжают обеспечивать безопасность в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атакировал храм в Белгородской области. В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за падения обломков беспилотника. ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 140 боеприпасов.