Захарова уличила замглавы МИД Украины во лжи о языке переговоров в Турции

Tекст: Ирма Каплан

«Украинская делегация на переговорах в Турции говорила по-украински и по-английски, общаясь с россиянами через переводчика», – приводит дипломат в своем Telegram-канале слова Кислицы.

По ее словам, украинские представители «врут, как и всегда», потому что они лишь зачитали вступительный текст по-английски, а потом перешли на русский.

«Какие же жалкие», – пожалела Захарова украинских коллег из внешнеполитического ведомства.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Захарова отмечала, что киевский режим запрещает собственным гражданам говорить на русском языке, но даже на официальных переговорах общается по-русски.

До этого уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень выразил недовольство тем, что граждане страны пытаются обжаловать штрафы за использование русского языка и судиться с ним по этим вопросам.