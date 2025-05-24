При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.5 комментариев
Захарова разоблачила ложь замглавы МИД Украины о переговорах в Турции
Захарова уличила замглавы МИД Украины во лжи о языке переговоров в Турции
Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица рассказал в интервью местному телеканалу о прошедших в Стамбуле переговорах с российской делегацией, отметив, что общение велось через переводчика, что оказалось ложью, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой.
«Украинская делегация на переговорах в Турции говорила по-украински и по-английски, общаясь с россиянами через переводчика», – приводит дипломат в своем Telegram-канале слова Кислицы.
По ее словам, украинские представители «врут, как и всегда», потому что они лишь зачитали вступительный текст по-английски, а потом перешли на русский.
«Какие же жалкие», – пожалела Захарова украинских коллег из внешнеполитического ведомства.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Захарова отмечала, что киевский режим запрещает собственным гражданам говорить на русском языке, но даже на официальных переговорах общается по-русски.
До этого уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень выразил недовольство тем, что граждане страны пытаются обжаловать штрафы за использование русского языка и судиться с ним по этим вопросам.