При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.2 комментария
Прокуратура начала проверку массового отравления детей в пермском лагере
В санатории «Орлёнок» на территории Пермского края с симптомами отравления пожаловались 38 детей, у нескольких зафиксировали рвоту и повышенную температуру.
Прокуратура Пермского края начала проверку информации о массовом отравлении детей в лагере «Орленок», передает РИА «Новости». В региональном ведомстве заявили, что знакомы с ситуацией и проводят расследование по факту сообщений о пострадавших.
По данным местных пабликов и СМИ, 38 детей пожаловались на признаки отравления. У части детей наблюдались такие симптомы, как рвота и повышенная температура.
В прокуратуре сообщили: «Ведомство в курсе ситуации. Начата проверка». Подробности о состоянии детей и возможных причинах происшествия пока не уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пермском крае задержали владельца кафе, после того как люди отравились шаурмой. В Приангарье после употребления готовой еды из кафе госпитализировали 31 человека. В Новосибирской области произошло массовое отравление суши и роллами.