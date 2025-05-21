ПВО сбили 30 украинских дронов над регионами России

Tекст: Дарья Григоренко

Согласно информации, размещенной в Telegram-канале Минобороны, за период с 15:00 до 18:00 мск 21 мая дежурные расчеты ПВО уничтожили и перехватили 30 украинских беспилотников самолетного типа. Отмечается, что 11 БПЛА были ликвидированы над Орловской областью, по пять – над Брянской и Курской, четыре – в Московском регионе, два – в Тульской области и по одному – в Владимирской, Калужской и Рязанской областях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил в своем Telegram-канале, что «пострадавших и разрушений в результате уничтожения беспилотников в этом регионе нет». Оперативные и экстренные службы продолжают работу на местах.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в Telegram-канале, что в результате уничтожения одного дрона в регионе пострадавших и материального ущерба также нет.

Ранее в среду Минобороны сообщило, что за три с половиной часа над Россией уничтожено 34 украинских дрона.

Кроме того, мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще трех летевших на Москву беспилотников. Фрагмент беспилотника упал на территорию детского сада в Домодедово, детей и сотрудников оттуда эвакуировали.