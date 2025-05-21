Песков подтвердил подготовку обмена пленными с Украиной

Песков сообщил о реализации формулы обмена «тысяча на тысячу» с Украиной

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия ведет работу по реализации договоренностей, достигнутых в Стамбуле по обмену военнопленными с Украиной, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

«Работа ведется во исполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле», – подчеркнул представитель Кремля. Он уточнил, что обмен происходит по формуле «тысяча на тысячу». Других подробностей Песков не привел.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия обсудила с Киевом обмен пленными по формуле «одна тысяча на одну тысячу».

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) допустил возможность масштабного обмена военнопленными в ближайшие дни.

В украинских следственных изоляторах начали отбирать граждан, обвиняемых в коллаборационизме и госизмене, для возможного обмена с Россией по формуле «1000 на 1000».